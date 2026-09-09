Mehr Fokus&Neue Perspektiven

Die tts Gruppe richtet ihr Leistungsportfolio neu aus: Der Geschäftsbereich tts digital HR experts, der auf die Entwicklung von Strategien und Lösungen für Digital HR spezialisiert ist, wird künftig unter dem Dach von HR Path weitergeführt. Damit fokussiert sich tts künftig noch gezielter auf die erfolgreiche Verankerung digitaler Veränderungen bei ihren Kund:innen.

Die Entscheidung ist Teil einer neuen strategischen Ausrichtung. Durch die Fokussierung können sich die tts digital adoption solutions und die tts learning architects noch stärker auf ihre Kund:innen und Leistungsfelder konzentrieren. Im Mittelpunkt stehen dabei zentrale Herausforderungen der digitalen Transformation: digitale Lösungen erfolgreich einzuführen, ihre Nutzung im Arbeitsalltag zu verankern und Menschen sicher durch Veränderungsprozesse zu führen.

Die tts digital adoption solutions unterstützen Mitarbeitende direkt im Arbeitskontext. Mit der KI-gestützten Digital Adoption Platform tts performance suite helfen sie Unternehmen dabei, neue Software und Prozesse nutzbar zu machen, Wissenslücken zu schließen sowie Mitarbeitende bei der Einhaltung von Prozessen, Vorgaben und Richtlinien zu unterstützen. Auch der Support wird dadurch entlastet.

Die tts learning architects begleiten Unternehmen mit passgenauen Lern- und Change-Konzepten durch Veränderungs- und Transformationsprozesse. Ihre Qualifizierungsangebote bereiten Mitarbeitende auf neue Systeme, Prozesse und Arbeitsweisen vor und unterstützen den nachhaltigen Aufbau notwendiger Kompetenzen.

„Wir haben diese Entscheidung bewusst getroffen, um unsere Ressourcen noch gezielter auf die Herausforderungen unserer Kund:innen auszurichten. Mit der stärkeren Fokussierung können wir sie dabei noch besser unterstützen, digitale Lösungen erfolgreich einzuführen und im Arbeitsalltag zu verankern. Gleichzeitig bietet der Verkauf den tts digital HR experts die Möglichkeit, sich künftig mit einem internationalen Netzwerk zu verbinden. Davon profitieren beide Seiten und insbesondere die Kund:innen“, sagt Dr. Rolf Zajonc, Geschäftsführer der tts GmbH.

Für die tts digital HR experts eröffnet die Zugehörigkeit zu HR Path Zugang zu erweiterten Kompetenzen und einem internationalen Netzwerk. Ihre Kund:innen profitieren von dieser breiteren Aufstellung. Das Team arbeitet dabei in der vertrauten Organisationsstruktur weiter.

„Der Beitritt zu HR Path läutet ein spannendes neues Kapitel für unser Team ein!”, sagte Alexander Woelke, Geschäftsführer von tts digital HR experts, einem Unternehmen von HR Path. „Seit Jahren haben wir fundiertes Fachwissen in den Bereichen SAP HCM und SAP SuccessFactors aufgebaut und unsere Kunden verlassen sich mittlerweile auf diese Spezialisierung. Als Teil von HR Path können wir dieses Fachwissen nun mit einem globalen Netzwerk verbinden. Dadurch erhalten unsere Kunden Zugang zu einem breiteren Leistungsspektrum, während unser Team weiterhin in derselben Struktur arbeitet, die es kennt und der es vertraut.“

Für bestehende Kund:innen der tts digital adoption solutions und der tts learning architects bleibt die Zusammenarbeit unverändert. Die tts GmbH bleibt eigenständig und konzentriert ihre Ressourcen künftig noch stärker auf die Weiterentwicklung der beiden Geschäftsbereiche.

Die tts GmbH unterstützt weltweit Unternehmen und Mitarbeitende dabei, digitale Lösungen, Prozesse und Arbeitsweisen erfolgreich in der Praxis zu verankern. Dafür verbindet tts die KI-gestützte Digital Adoption Platform tts performance suite mit passgenauen Change- und Learning-Konzepten. Die beiden spezialisierten Geschäftsbereiche tts digital adoption solutions und tts learning architects helfen Unternehmen, neue Technologien sicher einzuführen, Mitarbeitende im Arbeitsalltag zu unterstützen und notwendige Kompetenzen aufzubauen.

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