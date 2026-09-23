Mehrere LinkedIn-Stimmen, ein sauberer Prozess: So arbeiten Agenturen und Ghostwriter skalierbar

Wer LinkedIn-Beiträge für mehrere Führungskräfte, Fachleute oder Kunden erstellt, steht vor einer besonderen Herausforderung: Die Content-Produktion soll effizienter werden, ohne dass am Ende alle Beiträge nach derselben Agenturvorlage klingen. Entscheidend ist deshalb nicht allein die Geschwindigkeit der Texterstellung, sondern ein klar strukturierter Prozess für jedes einzelne Profil.

RedactAI bietet mit seinem Copywriter-Plan eine Lösung für Texter, Agenturen und Unternehmen, die Beiträge für mehrere Personen erstellen. Die Unterstützung mehrerer Profile ermöglicht es, unterschiedliche LinkedIn-Stimmen innerhalb eines zentralen Arbeitsumfelds zu betreuen. Ergänzend stehen Funktionen für die Wiederverwertung von Beiträgen sowie für Statistiken und Einblicke zur Verfügung.

Profile, Briefings und Freigaben konsequent trennen

Ein skalierbarer Ghostwriting-Prozess beginnt mit einer eindeutigen Zuordnung. Für jedes LinkedIn-Profil sollten die relevanten Informationen separat erfasst werden: Positionierung, Zielgruppen, Fachthemen, kommunikative Ziele und persönliche Grenzen.

Auch Briefings und Freigaben benötigen eine klare Kennzeichnung. Jeder Entwurf muss jederzeit einer bestimmten Person, einem konkreten Thema und einem definierten Freigabestatus zugeordnet werden können. So lässt sich vermeiden, dass Aussagen, Formulierungen oder interne Informationen versehentlich beim falschen Profil verwendet werden.

Ein schlanker Ablauf kann beispielsweise so aussehen:

Das Briefing wird einem eindeutig gekennzeichneten Profil zugeordnet.

Der Entwurf entsteht auf Grundlage der jeweiligen Profilinformationen und bisherigen Inhalte.

Agentur oder Ghostwriter prüfen Aufbau, Fakten und Zielsetzung.

Die betreffende Person oder eine autorisierte Stelle gibt den Beitrag frei.

Nach der Veröffentlichung werden Ergebnisse dem jeweiligen Profil zugeordnet ausgewertet.

Die Verantwortung für Inhalte und Veröffentlichung bleibt dabei beim Menschen. KI kann die Erstellung unterstützen, ersetzt jedoch weder die fachliche Kontrolle noch die persönliche Freigabe.

Jede Person braucht eine eigene stilistische Dokumentation

Skalierung darf nicht dazu führen, dass individuelle Stimmen zu einer einheitlichen Agenturtonalität verschmelzen. Deshalb empfiehlt sich für jede betreute Person ein kompaktes Stilprofil. Darin können unter anderem typische Einstiege, bevorzugte Satzlängen, wiederkehrende Begriffe, fachliche Schwerpunkte und unerwünschte Formulierungen dokumentiert werden.

RedactAI bezieht Profilinformationen und bisherige LinkedIn-Inhalte in die personalisierte Texterstellung ein. Dennoch sollte jeder Vorschlag redaktionell geprüft werden. Denn eine KI kann erkennbare Schreibmuster aufgreifen – die persönliche Haltung, fachliche Verantwortung und endgültige Autorenschaft verbleiben bei der jeweiligen Person.

Wiederverwertung und Statistiken profilbezogen betrachten

Auch bei der Wiederverwertung erfolgreicher Inhalte ist eine konsequente Trennung wichtig. Ein gut aufgenommener Beitrag kann als Ausgangspunkt für einen neuen Blickwinkel, eine konkrete Anleitung oder eine aktualisierte Einschätzung dienen. Dabei sollte jedoch nicht nur der Text verändert werden. Anlass, Zielgruppe, fachlicher Kontext und persönliche Perspektive müssen weiterhin zum jeweiligen Profil passen.

Statistiken sollten ebenfalls nicht pauschal über alle betreuten Accounts hinweg interpretiert werden. Was bei einer Geschäftsführerin relevante Gespräche auslöst, kann bei einem Fachberater andere Reaktionen hervorrufen. Reichweite, Interaktionen, Profilbesuche und qualitative Rückmeldungen müssen deshalb im Kontext der individuellen Ziele bewertet werden.

So entsteht ein skalierbarer Kreislauf: Inhalte werden je Profil geplant, erstellt, freigegeben, ausgewertet und bei entsprechender Relevanz weiterentwickelt. Agenturen und Ghostwriter können dadurch mehrere LinkedIn-Präsenzen effizient betreuen, ohne deren Eigenständigkeit aufzugeben.

Copywriter-Plan testen oder Teamdemo vereinbaren

Agenturen, Copywriter und B2B-Dienstleister können den Copywriter-Plan von RedactAI testen und prüfen, wie sich mehrere LinkedIn-Profile strukturiert in ihren bestehenden Content-Prozess integrieren lassen. Für größere Teams und individuelle Anforderungen kann zudem eine persönliche Produktdemo vereinbart werden.

Weitere Informationen unter:

https://redactai.io/de

RedactAI ist eine auf LinkedIn-Inhalte spezialisierte KI-Anwendung. Die Plattform unterstützt Fachleute, Unternehmen, Agenturen und Ghostwriter bei der Entwicklung von Ideen, der Erstellung personalisierter Beiträge, der Planung und Wiederverwertung von Content sowie bei der Auswertung von Statistiken. Im Mittelpunkt steht die Verbindung von effizienter Content-Produktion und individueller Kommunikation.