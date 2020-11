Mein neues Buch/eBook “Netzwerke statt Hierarchien”

In meinem neuen Buch ?Netzwerke statt Hierarchien? geht es darum einen Weg zu finden, wie jeder von uns eigenverantwortlich leben und sich bei Bedarf mit Gleichgesinnten organisieren kann.

Wie wir das echte Wollen des Einzelnen, in der Gruppe bündeln können. Wie wir die Fähigkeiten, Erfahrungen und Erkenntnisse jedes Einzelnen, bestmöglich zum Wohle aller Beteiligten optimal nutzen können. Wie wir mit Hilfe von Visionen und Herzenszielen, Menschen verbinden und das besondere Wir-Gefühl aufbauen können.

Dieses Gefühl beruht darauf, dass es um das Eigentliche geht, nämlich um die gute Sache und nicht um die Bestätigung des eigenen Egos. Dass es nicht um die Inszenierung einzelner Personen geht, sondern dass jeder, der sich individuell in das Ganze einbringt, wichtig ist bzw. dass er gebraucht wird, um das, was alle wollen, zu verwirklichen.

Das macht es wesentlich einfacher, die gemeinsamen Werte bzw. Regeln zu leben. Es lässt viele über sich hinauswachsen und die sinnvollen ? aber oft unbequemen ? Dinge tun, die uns entscheidend voranbringen.

In meinem Buch zeige ich warum Hierarchien in der digitalen Welt nur noch sehr eingeschränkt funktionieren und warum Netzwerke in vielen Fällen, die bessere Alternative sind. Außerdem beschreibe ich, wie wir Netzwerken ihren Sinn geben können.