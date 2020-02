Meister und goldene Meister / Meisterfeier Mainz (FOTO)

Knapp 400 Gäste, 128 frisch geprüfte Meister – das Forum derHandwerkskammer Rheinhessen zählte zur Meisterfeier der Hörakustiker am Samstag,15. Februar 2020, neue Rekorde. 128 erfolgreich geprüfte Hörakustikerinnen undHörakustiker aus ganz Deutschland erhielten bei der feierlichen Erhebung in denMeisterstand ihren Meisterbrief. Zudem wurde an neun Hörakustiker, die bereits1969 ihren Meister machten, der goldene Meisterbrief verliehen. Die Ehrenredehielt Nicola Beer, Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments.

Meister, Familien, Freunde und Ehrengäste wurden vom Präsidenten der

Handwerkskammer Rheinhessen, Hans-Jörg Friese, feierlich begrüßt. “me.” steht

für Meister, sagte Friese. “Meister sein, ist eine Lebenseinstellung”, betonte

er. Neben höchster Qualität und Leistung bedeute er, “Verantwortung zu

übernehmen, Vorbild zu sein.” Das legte Friese den Jungmeistern besonders ans

Herz. Vorbild seien die Goldmeister. Sie sind die Verkörperung der immensen

Summe an Wissen und Können, ihr Lebenswerk sei “die besondere handwerkliche

Leistung im Dienste unseres Landes.”

Marianne Frickel, Präsidentin der Bundesinnung der Hörakustiker KdöR (biha),

selbst erfahrene Hörakustik-Meisterin, sprach das Grußwort und überbrachte die

Glückwünsche von Vorstand und Delegierten der biha. “Dieser Tag gehört Ihnen,

sehr geehrte Meisterinnen und Meister”, sprach sie die Absolventen direkt an.

Sie betonte den Stellenwert des Meistertitels in Deutschland und Europa, denn

die Qualifikation ist europaweit anerkannt. Auch sie gratulierte den

Goldmeistern herzlich. Gemeinsam feierten Jung- und Goldmeister mit ihren Gästen

“die Tradition, Geschichte und Zukunft unseres Handwerks.”

“Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen, sondern er ist das Ergebnis

harter Arbeit”, lobte Frickel die Meisterinnen und Meister. “Unser Handwerk ist

vorbildlich in Ausbildungsqualität, in der Zahl der Auszubildenden, in der

Zufriedenheit unserer Kunden – überall erhalten wir Bestnoten. Sie sind die

Zukunft unseres Handwerks.”

Die Versorgungsqualität schwerhöriger Menschen in Deutschland ist sehr gut, das

ist das Ergebnis der bundesweit größten Versichertenbefragung durch die

gesetzlichen Krankenkassen, deren Ergebnisse 2019 vorlagen. “Als Meisterinnen

und Meister tragen Sie zukünftig die Verantwortung dafür, dass es so bleibt und

zugleich junge Menschen im Rahmen der dualen Ausbildung unser hochqualitatives

Handwerk erlernen können”, sprach Frickel die Jungmeister an.

Nicola Beer, Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments, hielt die Festrede.

“Die frisch geprüften Meisterinnen und Meister haben eine mehrjährige praktische

und theoretische Ausbildung im Hörakustiker-Handwerk hinter sich. Sie sind

hochqualifiziert, was auch dem zentralen Ausbildungsstandort in Lübeck, dem

Campus Hörakustik, zu verdanken ist”, sagte Beer.

“Die Hörakustik ist ein anspruchsvolles Handwerk, fordert hochqualifizierte

Leistungen. Sie genießt in der Bevölkerung sehr hohes Ansehen und Vertrauen”, so

Beer weiter. “Sie haben dieses Handwerk”, sprach Beer die Goldmeister an, “in

die Zukunft geführt”. Das zeigten auch die Zahlen: Von 5,4 Millionen

Schwerhörigen in Deutschland seien 3,7 Millionen bereits mit modernsten

Hörsystemen versorgt. Die Ausbildungsquote von über 20 Prozent sei ein weiterer

Rekord. “Auf das gesamte duale Ausbildungssystem, um das wir weltweit beneidet

werden, können wir sehr stolz sein”, so Beer. Die Hörakustiker lieferten

Qualität auf der Höhe der Zeit. “Das”, so Beer, “müsse man Europa erklären. Dass

Qualität mit dualer Ausbildung zusammenhängt. Einerseits beneiden sie uns,

andererseits gibt es Bestrebungen zu deregulieren.” Sie betonte: “Der

Meistertitel und das Ausbildungssystem stehen für uns in der Politik nicht in

Frage. Wir brauchen Sie!”

Mit Spannung erwartet, war es dann soweit: Die neun anwesenden Goldmeister

wurden als erste ausgezeichnet, dann die Jahrgangsbeste Annika Lindner für ihre

herausragende Leistung.

Nach dieser Ehrung wurden die 128 Meisterbriefe übergeben. “Der Meister ist die

Krönung des Handwerks. Sie haben mit der Entscheidung zum Meisterlehrgang eine

gute Wahl bei der Berufsfortbildung getroffen, denn hochqualifizierte

Hörakustiker werden deutschlandweit gesucht”, sagte Hans-Jörg Friese. “Das

Gesundheitshandwerk verbindet Mensch und Technik, das ist Ihr Meisterwerk.”

Mit dem Meisterbrief in der Tasche können die Jungmeisterinnen und -meister

selbstständig einen Hörakustik-Betrieb eröffnen und ihrerseits junge Menschen im

Beruf ausbilden. Auch in Lehre und Forschung sind Hörakustiker gefragt. Mit dem

Meisterbrief stehen ihnen viele Wege offen, zum Beispiel auch das Studium der

Hörakustik bis hin zur Promotion. In der Branche herrscht Vollbeschäftigung mit

langfristiger Perspektive.

Mit der feierlichen Erhebung in den Meisterstand durch Handwerkskammer-Präsident

Friese fand die offizielle Feier ihren Höhepunkt und Abschluss.

Hintergrund zum Hörakustiker-Handwerk

In Deutschland gibt es etwa 5,4 Millionen Menschen mit einer indizierten

Schwerhörigkeit. Schwerhörigkeit zählt zu den zehn häufigsten gesundheitlichen

Problemen. Mit über 6.700 Hörakustiker-Betrieben und ca. 15.000 Hörakustikern

versorgt das Hörakustiker-Handwerk bereits ca. 3,7 Millionen Menschen in

Deutschland mit modernsten Hörsystemen. Die Bundesinnung der Hörakustiker (biha)

KdöR vertritt die Interessen der Hörakustiker in Deutschland.

Die Versorgungsqualität im Bereich von Hörsystemen ist in Deutschland sehr gut,

das bestätigt die größte jemals von gesetzlichen Krankenversicherungen (GKV)

durchgeführte Versichertenbefragung zur Hörsystemversorgung in Deutschland. Rund

90 Prozent der Versicherten waren “sehr zufrieden” oder “zufrieden” mit der

individuellen Versorgungssituation. Und das unabhängig davon, ob der Versicherte

eine mehrkostenfreie Versorgung gewählt oder eine private Zuzahlung geleistet

hat.

Neben der Erstversorgung des Kunden ist der Hörakustiker auch für die

begleitende Feinanpassung mit wiederholten Überprüfungen und Nachstellungen der

Hörsystemfunktionen u.v.m. zuständig. Er berät zu Gehörschutz, Tinnitus und

allem rund ums Hören.

