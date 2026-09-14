Messe.TV startet mit der GaLaBau in den Messeherbst 2026

Nach den vergleichsweise ruhigen Sommermonaten füllen sich die deutschen Messehallen wieder. Seit September läuft die Messesaison auf zahlreichen Messeplätzen mit hoher Schlagzahl. Für Messe.TV beginnt damit ebenfalls die nächste Phase der redaktionellen Berichterstattung. Den Auftakt macht die GaLaBau in Nürnberg, bevor im weiteren Verlauf des Herbstes zahlreiche bedeutende Fachmessen aus Industrie, Energie, Mobilität und weiteren Wirtschaftsbereichen stattfinden.

Während im Juli und August nur vergleichsweise wenige große Fachmessen auf dem Programm stehen, ändert sich das Bild im September deutlich. Allein in diesem Monat finden unter anderem die Automechanika in Frankfurt, die IAA TRANSPORTATION in Hannover, die AMB in Stuttgart, die InnoTrans in Berlin, die WindEnergy Hamburg und die GaLaBau in Nürnberg statt. Der deutsche Messekalender zeigt damit wieder die große Bandbreite an Branchen, für die der persönliche Austausch auf einer Fachmesse ein wichtiger Bestandteil der Kommunikation bleibt.

Für Messe.TV bedeutet der Beginn der Herbstsaison vor allem eines: Kameras, Mikrofone und Redaktionsteams kommen wieder dort zum Einsatz, wo neue Produkte und Technologien erstmals einem großen Fachpublikum präsentiert und direkt am Exponat erklärt werden können.

Energietechnik prägte die Berichterstattung vor der Sommerpause

Einen umfangreichen Schwerpunkt der Messe.TV-Berichterstattung vor der Sommerpause bildete The smarter E Europe in München. Vom 23. bis 25. Juni standen dort verschiedene Bereiche der zukünftigen Energieversorgung im Mittelpunkt. Messe.TV berichtete insbesondere von der Intersolar Europe, der ees Europe und der Power2Drive Europe.

Die drei Fachmessen zeigen, wie eng früher weitgehend getrennt betrachtete Bereiche inzwischen miteinander verbunden sind. Photovoltaik endet längst nicht mehr beim Solarmodul auf dem Dach oder auf einer Freifläche. Die Speicherung des erzeugten Stroms, intelligente Energiesysteme und die Nutzung elektrischer Energie für die Mobilität werden zunehmend gemeinsam gedacht.

Entsprechend breit waren die Themen der redaktionellen Beiträge von Messe.TV. Bei der Intersolar standen unter anderem Photovoltaikmodule, Wechselrichter, Montagesysteme und technische Entwicklungen rund um die Erzeugung von Solarstrom im Mittelpunkt. Die ees rückte Batteriespeicher und die Frage in den Fokus, wie Energie gespeichert und bedarfsgerecht zur Verfügung gestellt werden kann. Bei der Power2Drive ging es um Ladeinfrastruktur, Elektromobilität und Lösungen für eine intelligentere Nutzung vorhandener elektrischer Leistung.

Gerade bei diesen Themen zeigt sich, wie stark sich die Diskussion inzwischen von einzelnen Produkten hin zu kompletten Systemen verschiebt. Für Unternehmen, Kommunen und private Anwender geht es nicht allein darum, möglichst viel erneuerbare Energie zu erzeugen. Erzeugung, Speicherung und Verbrauch müssen sinnvoll zusammenspielen. Bei gewerblichen Fahrzeugflotten kommt beispielsweise die Frage hinzu, wie vorhandene Ladeleistung auf mehrere Fahrzeuge verteilt werden kann, ohne unnötig große Infrastruktur vorzuhalten.

Für die redaktionelle Berichterstattung bieten solche Fachmessen deshalb weit mehr als einzelne Produktneuheiten. Sie machen sichtbar, in welche Richtung sich ganze Märkte entwickeln und welche technischen Lösungen für bislang ungelöste praktische Probleme entstehen.

GaLaBau Nürnberg eröffnet den Messeherbst auf Messe.TV

Nach der Sommerpause wechselt nun nicht nur der Messeplatz, sondern auch das Themengebiet. Vom 15. bis 18. September 2026 findet im Messezentrum Nürnberg die GaLaBau statt. Die internationale Leitmesse bildet das Angebot für Planung, Bau und Pflege von urbanen Grün- und Freiflächen sowie Sport-, Spiel- und Golfanlagen ab.

Messe.TV nimmt die GaLaBau zum Anlass, die Berichterstattung vor Ort wieder aufzunehmen. Statt Photovoltaik, Batteriespeichern und Ladeinfrastruktur stehen nun Maschinen, Geräte und Lösungen für den Garten- und Landschaftsbau im Mittelpunkt.

Dabei beschäftigt sich die Branche längst mit Themen, die weit über die klassische Gestaltung privater Gärten hinausreichen. Unter dem Leitthema „Klimafit in die Zukunft“ greift die GaLaBau 2026 unter anderem Klimaanpassung, Digitalisierung, urbane Freiräume und zukunftsfähige Stadtentwicklung auf.

Insbesondere Städte und Kommunen stehen vor der Aufgabe, dicht bebaute Räume an steigende Temperaturen und längere Trockenperioden anzupassen. Grünflächen, Bäume, Beschattung und ein sinnvoller Umgang mit Niederschlagswasser gewinnen dadurch an Bedeutung. Gleichzeitig verändern neue Maschinen, elektrische Antriebe, digitale Planung und automatisierte Arbeitsabläufe die praktische Arbeit im Garten- und Landschaftsbau.

Für die Redaktion von Messe.TV sind gerade Produkte interessant, bei denen sich eine technische Entwicklung unmittelbar am Exponat zeigen lässt. Wie funktioniert eine neue Maschine? Welche Arbeitsschritte lassen sich vereinfachen? Wie verändert Digitalisierung die Pflege von Grünflächen? Und welche Lösungen entstehen für die klimaangepasste Gestaltung von Städten und Außenräumen?

Die GaLaBau bietet damit einen thematisch völlig anderen Einstieg in die zweite Hälfte des Messejahres als die Energiemessen in München – und zeigt zugleich, wie unterschiedlich technologische Entwicklungen auf Fachmessen sichtbar werden.

Bedeutende Fachmessen bestimmen die kommenden Monate

Mit dem September beginnt eine besonders veranstaltungsreiche Phase des Messejahres. Parallel zur GaLaBau finden beispielsweise die IAA TRANSPORTATION in Hannover und die AMB in Stuttgart statt. Bereits eine Woche später folgen mit der InnoTrans in Berlin und der WindEnergy Hamburg zwei internationale Fachmessen für Verkehrstechnik beziehungsweise Windenergie.

Auch der Oktober bietet eine hohe Dichte bedeutender Veranstaltungen. Die Chillventa in Nürnberg beschäftigt sich mit Kälte-, Klima-, Lüftungs- und Wärmepumpentechnik – ein echtes Trendthema nach dem Hitzesommer 2026. In München steht bei der INTERFORST die Forstwirtschaft im Mittelpunkt, während die glasstec in Düsseldorf die internationale Glasbranche zusammenführt. Mit der EuroBLECH in Hannover folgt eine der wichtigen Veranstaltungen für die Blechbearbeitung.

Im November setzt sich die Messesaison unter anderem mit der electronica in München, der MEDICA und COMPAMED in Düsseldorf sowie der Formnext in Frankfurt fort. Damit reicht das Themenspektrum innerhalb weniger Wochen von Elektronik und Medizintechnik bis zur additiven Fertigung.

Welche dieser Veranstaltungen Messe.TV redaktionell begleiten wird, entscheidet sich häufig kurzfristig. Einen Überblick über wichtige Messetermine und Veranstaltungsorte bietet deshalb der laufend gepflegte Messekalender 2026 von Messe.TV.

Der Messeherbst macht dabei besonders deutlich, welche wirtschaftliche und technologische Bandbreite die deutsche Messelandschaft abbildet. Aufeinander folgen Veranstaltungen für Mobilität, Maschinenbau, Energietechnik, Gebäudetechnik, Digitalisierung, Elektronik und Medizin. Viele Entwicklungen, die später in Unternehmen oder im Alltag eine größere Rolle spielen, lassen sich auf Fachmessen bereits in einem frühen Stadium beobachten.

Fachmessen machen technologische Veränderungen konkret

Genau diese Vielfalt gehört seit Jahren zu den prägenden Elementen der Berichterstattung von Messe.TV. Innerhalb eines Messejahres führt der redaktionelle Weg durch sehr unterschiedliche Branchen. Entscheidend ist dabei weniger, ob es um ein Solarmodul, eine Produktionsmaschine, einen Batteriespeicher oder ein Arbeitsgerät für den Landschaftsbau geht. Interessant wird ein Thema dort, wo sich nachvollziehbar zeigen lässt, was sich technisch verändert und welchen praktischen Nutzen daraus entsteht.

Fachmessen bieten dafür besondere Voraussetzungen. Neue Produkte stehen nicht nur als Abbildung oder technische Beschreibung zur Verfügung, sondern können unmittelbar betrachtet und vorgeführt werden. Gleichzeitig sind Entwickler, Produktmanager, Geschäftsführer und andere Fachleute vor Ort, die Hintergründe erläutern und konkrete Fragen beantworten können.

Für Messe.TV entsteht daraus eine Form der Berichterstattung, die technische Entwicklungen direkt an ihrem Einsatzgebiet aufgreift. Das Video spielt dabei eine zentrale Rolle: Bewegungsabläufe einer Maschine, Größenverhältnisse, konstruktive Details oder die Bedienung eines Systems lassen sich visuell häufig schneller erfassen als über eine reine Produktbeschreibung.

Der Rückblick auf The smarter E Europe und der bevorstehende Start auf der GaLaBau zeigen zugleich, wie unterschiedlich die Themen sein können, die aktuell Unternehmen und ganze Branchen beschäftigen. In München standen die Erzeugung, Speicherung und Nutzung erneuerbarer Energie im Vordergrund. In Nürnberg geht es wenige Monate später um Grünflächen, Maschinen, Klimaanpassung und die Gestaltung lebenswerter Außenräume.

Nach der sommerlichen Ruhe auf vielen Messeplätzen beginnt damit für Messe.TV wieder die intensive Phase des Messejahres. Die GaLaBau bildet den Auftakt der aktuellen Berichterstattung. Welche Themen danach vor die Kamera kommen, wird sich wie so oft dort entscheiden, wo neue Produkte, interessante technische Lösungen und Menschen mit etwas zu erzählen aufeinandertreffen: direkt in den Messehallen.

Redaktioneller Fokus auf Produkte und Entwicklungen

Mit seinen Artikeln und Videos möchte Messe.TV neue Produkte und innovative Entwicklungen einem breiteren Publikum zugänglich machen. Im Mittelpunkt stehen die Funktionsweise, technische Besonderheiten, Einsatzmöglichkeiten und der praktische Nutzen der vorgestellten Lösungen. Die Beiträge setzen daher vorrangig auf Informationsvermittlung und überlassen die Bewertung den Zuschauern und Lesern.

Für die redaktionelle Berichterstattung erhält Messe.TV keine Vergütung von den vorgestellten Unternehmen. Aussteller können weder Videobeiträge noch redaktionelle Artikel buchen. Die Auswahl der Themen und Gesprächspartner liegt bei der Redaktion. Buchbar ist ausschließlich Werbung im Umfeld der Berichterstattung, die klar von den redaktionellen Inhalten getrennt wird.