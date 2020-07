Messen starten wieder – wer weiß noch davon?

01.07.2020. Wie jedes Jahr wollen auch 2020 zahlreiche Unternehmen als Aussteller auf Messen ihre Produkte oder Dienstleistungen präsentieren. Da aber durch die aktuelle Corona-Pandemie bisher keine Großveranstaltungen mehr stattfinden durften, wird es für die Unternehmen demnächst umso wichtiger sein, potentielle Kunden zu erreichen. Mit dem Facebook Ads Booster von Marvin Flenche können Messeaussteller genauso wie Messeveranstalter potentielle Besucher erreichen und sie über die ab September wieder stattfindenden Messen informieren.

Messeveranstalter

Aufgrund der aktuellen Sicherheitsbestimmungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie sind alle Großveranstaltungen bis mindestens Ende August untersagt. Damit liegt bisher so gut wie die gesamte Messe- und Eventbranche still. Erst ab September dürfen Messeveranstalter wieder Veranstaltungen mit größeren Gruppen von Besuchern veranstalten. Damit diese Chance auch richtig genutzt werden kann, ist es besonders wichtig, die Besucher zu erreichen und darüber zu informieren, dass sie ab September wieder Messen besuchen können.

Messe und Ausstellerwerbung

Mit dem Facebook Ads Booster 2020 erhalten Messeveranstalter ein Coaching, mit dem sie ihre Werbung über Facebook optimieren können. Der Booster ist dabei eine Kombination aus Lernanleitung, Coaching und Agentur-Vorlagen. In einem Videoteil können Messeveranstalter alles über professionelles Facebook-Marketing lernen und ihre Kampagnen direkt auf ihre potentiellen Kunden zuschneiden. Zu den Themen gehören unter anderem Creative-Erstellung, das richtige Gebotsverfahren und der richtige Umgang mit CBO sowie nützlichen Infos rund um den Facebook-Algorithmus, die andere Coachings nicht abdecken.

Messeaussteller

Zahlreiche Unternehmen brauchen Messen als Plattform, um ihre Produkte an den Kunden zu bringen und Leads zu generieren. Gerade Selbständige oder Agenturinhaber profitieren daher ungemein davon, wenn sie die Vorgehensweisen kennen, die bei Facebook Ads zum Erfolg führen. Mit dem richtigen Wissen führen die Kampagnen zum Erfolg, und zahlreiche Nutzer werden erreicht. Außerdem wird es in Zukunft nicht mehr möglich sein, auf herkömmlichem Wege Werbung zu schalten. Durch CBO ändern sich einige Strategien in Bezug auf Facebook Werbung vollständig. CBO ist für etablierte Marketer die größte Gefahr, aber gleichzeitig auch die größte Chance, sich endlich wirklich abzuheben.

Messestandwerbung

Damit der Messestand erfolgreich ist und viele Besucher bekommt, braucht man besondere Marketingmaßnahmen und Werbeaktionen. Dabei ist das Ziel, dass Zielgruppen und potenzielle Kunden wissen, dass es einen bestimmten Messestand bei einer Messe geben wird. Sie sollen durch die Facebook-Anzeigen darüber informiert werden, dass es sich lohnt, den Messestand zu besuchen. Und alle Besucher müssen wissen, wo der Stand auf der Messe zu finden ist. Durch die Checklisten, Video-Coachings und Live-Coaching Calls zu allen Erfolgsstrategien zum Thema Facebook-Algorithmus und Werbekampagnen, können sowohl Messeaussteller als auch Messeveranstalter dafür sorgen, dass die Messen im September zu einem vollen Erfolg werden.