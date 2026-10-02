Metropolregion Rhein-Neckar präsentiert sich zum 24. Mal mit Gemeinschaftsstand auf Expo Real in München

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OB-Talk mit den Vertretern von Mannheim, Ludwigshafen, Heidelberg

15 Partner am Stand 132 in Halle C1

Büromarkt entwickelt sich 2026 stabil

Die Expo Real, Europas wichtigste Fachmesse für Immobilien und Investitionen, öffnet vom 5. bis 7. Oktober ihre Tore und lädt die Akteure der Immobilienbranche zum Treffen nach München.

Zum 24. Mal nutzt die Metropolregion Rhein-Neckar (MRN) diese Gelegenheit, um das Fachpublikum des gewerblichen Immobiliensektors über ihre Attraktivität, zukunftsweisende Projekte sowie die vielfältigen Investitionsmöglichkeiten zu informieren. Die zentrale Lage in Europa und gute Erreichbarkeit sind starke Argumente für Rhein-Neckar, ebenso wie die große Wirtschaftskraft, attraktive Investitionsmöglichkeiten und das nach wie vor attraktive Preisgefüge.

Die Metropolregion Rhein-Neckar präsentiert sich gemeinsam mit 15 weiteren Vertretern am regionalen Gemeinschaftsstand in Halle C1 (Stand 132). Am Stand sind neben Kommunen und Wirtschaftsförderern auch Projektentwickler, Bau- und Immobilien-Unternehmen, Investoren und Finanzierer, Architekten sowie Beteiligungsgesellschaften aus der Metropolregion Rhein-Neckar vertreten. Zu den diesjährigen Höhepunkten im Standprogramm zählt am Dienstag, 06. Oktober ein Podiumsgespräch der Stadtoberhäupter der drei Oberzentren in der MRN. Klaus Blettner (OB Ludwighafen), Christian Specht (OB Mannheim) und Eckart Würzner (OB Heidelberg) werden persönlich vor Ort sein.

Mit insgesamt rund 1.700 Ausstellern ist die Beteiligung im Vergleich zum Vorjahr stabil. Das zeigt, wie wichtig die Expo Real für die Branche in diesen Zeiten ist.

Das langjährige Konzept, bei der Expo Real verschiedene Akteure aus der Region an einem gemeinsamen Messestand zu vereinen und damit die ganze Bandbreite der Investitionsmöglichkeiten und Angebote in Rhein-Neckar aufzuzeigen, hat sich seit 2002 bewährt: Der Gemeinschaftsstand ist beliebter Anlaufpunkt für Vertreter aus Wirtschaft und Politik. Er bietet ideale Voraussetzungen, um Projekte anzustoßen, Netzwerke zu pflegen und auszubauen.

Am Rhein-Neckar-Gemeinschaftsstand vertreten sind:

blocher partners GmbH

DIRINGER & SCHEIDEL Unternehmensgruppe

ECONOMY PARK Heidelberg-Leimen

EPPLE GmbH

HEBERGER GmbH

MVV Regioplan GmbH

PROPERIUM GmbH

Rhein-Neckar-Kreis

Stadt Heidelberg

Stadt Ludwigshafen

Stadt Mannheim

TREUREAL Gebäudeservice GmbH

TREUREAL Property Management GmbH

Vereinigte VR Bank Kur- und Rheinpfalz eG

VINCI Facilities Solutions GmbH

Büromarktkennzahlen für Rhein-Neckar 2026

Zur Expo Real sind für den Standort und Büromarkt Rhein-Neckar aktuelle Kennzahlen zu den Büromärkten in Mannheim, Ludwigshafen und Heidelberg verfügbar.

In allen drei Oberzentren der Metropolregion Rhein-Neckar werden für 2026 bei einem Großteil der Indikatoren ähnliche Ergebnisse erwartet wie im Vorjahr. In Mannheim wird ein leichtes Wachstum des Flächenbestandes prognostiziert. Außerdem könnte die Durchschnittsmiete etwas sinken, da bei der aktuell etwas erhöhten Leerstandquote mit keinem signifikanten Rückgang zu rechnen ist. In Heidelberg ist bei Flächenbestand und -umsatz sowie Leerstand mit ähnlichen Zahlen wie 2025 zu rechnen, die Spitzen- und Durchschnittsmiete wird voraussichtlich etwas steigen. In Ludwigshafen beherrscht, wie bereits 2024, ein Sondereffekt den Markt: Mit der Anmietung des Palatineo als neues Rathaus durch die Stadt Ludwigshafen werden Flächenumsatz, Spitzen- und Durchschnittsmiete im Vergleich zum Vorjahr deutlich anziehen. Der Flächenbestand wird sich nach einem Rückgang in 2025 auf dem Vorjahresniveau einpendeln.

Die Einschätzung für die Tendenz der Büromarktkennzahlen erfolgte durch 13 Expertinnen und Experten der regionalen Immobilienbranche. Die Daten sind hier einsehbar:

Mehr zur Expo Real unter www.exporeal.net

Über das Immobiliennetzwerk Rhein-Neckar

Bereits seit 2004 arbeiten die wichtigsten Akteure der Gewerbeimmobilienbranche in der Rhein-Neckar-Region zusammen. Im Dezember 2012 erhielt der informelle Zusammenschluss mit der Gründung des „Immobiliennetzwerks Rhein-Neckar“ einen festen Rahmen. Gemeinsames Ziel der über 130 Partner im Immobiliennetzwerk Rhein-Neckar ist den Informationsfluss unter den Marktteilnehmern fördern, Kontakte und Erfahrungen austauschen sowie die Wahrnehmung des Standorts Rhein-Neckar national und international verbessern. Die Aktivitäten des Netzwerks richten sich vor allem an Akteure im Bereich der Gewerbeimmobilien.

Die Metropolregion Rhein-Neckar GmbH (Mannheim) wurde 2006 gegründet. Ihre Gesellschafter sind neben dem Verband Region Rhein-Neckar und dem Verein Zukunft Metropolregion Rhein-Neckar e. V. die Industrie- und Handelskammern Rhein-Neckar, Pfalz, Darmstadt sowie die Handwerkskammern Mannheim und Rhein-Main. Im Zusammenspiel mit diesen und vielen weiteren Akteuren koordiniert die Regionalentwicklungsgesellschaft die Projektarbeit in den Bereichen Arbeitsmarkt, Bildung, Gesundheit, Digitalisierung, Energie, Innovationsförderung, Mobilität, Kultur und Verwaltungsvereinfachung. Darüber hinaus leistet die Metropolregion Rhein-Neckar GmbH durch Standortmarketing und Öffentlichkeitsarbeit einen wichtigen Beitrag, Rhein-Neckar zu positionieren und bekannt zu machen.