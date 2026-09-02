MH Group erweitert ihr„Schietwetter“-Portfolio durch Unternehmenskauf von Schecker strategisch

Die in Norddeutschland mit der Handelsmarke „Schietwetter“ etablierte MH Group aus Westoverledingen übernimmt im Rahmen eines Asset Deals den Geschäftsbetrieb der Schecker GmbH aus Südbrookmerland. „Jeder Schecker Kunde braucht eine Jacke von Schietwetter und jeder zweite Kunde von Schietwetter hat einen Hund,“ so bringt es Inhaber Michael Heinen auf den Punkt. Der rührige Unternehmer sieht in der Verbindung beider Marken großes Potential.

Zukünftig soll eine ganze Erlebniswelt rund um den Hund geschaffen werden. Vollsortiment für den Hund, ein umfangreiches Informationsprogramm rund um den Hund, Urlaub mit dem Hund und schlussendlich natürlich auch Lehrgänge und Seminare rund um den besten Freund des Menschen.

Die Marke „Schietwetter“ steht für funktionelle Regenbekleidung, Jacken, Pullover, Westen sowie Accessoires norddeutscher Authentizität und Alltagstauglichkeit. Das Angebot von Schecker wurde über Jahrzehnte hinweg zu einer der bekanntesten Marken im Bereich Hundebedarf und Hundeernährung in Deutschland aufgebaut. Der erfolgreiche Unternehmensverkauf, in dessen Zuge die Investorin rund 90 Beschäftigte übernimmt, ermöglicht Synergien zwischen beiden Geschäftsmodellen.

„Im strukturierten Bieterverfahren hat sich die norddeutsche Lösung für norddeutsches Wetter durchgesetzt“, erklärt Dr. Hendrik Nowak von Heidemann Küthe Rechtsanwälte, der die Geschäftsführung der Schecker GmbH im Eigenverwaltungsverfahren als Generalbevollmächtigter unterstützt. „Der wachstumsstarke Markt für qualitativ hochwertiges Hundefutter und Tierzubehör erweitert mit der übertragenden Sanierung das Portfolio der Investorin strategisch“.

„Aus der Integration von Schecker in das bestehende „Schietwetter“-Ökosystem wird ein Omni-Channel-Anbieter entstehen, der die Vorteile von Online-Vertrieb, physischen Stores und Marktplätzen branchenübergreifend intelligent verknüpft“, ergänzt Rechtsanwältin Christin Malsch von Heidemann Küthe Rechtsanwälte, die Schecker ebenfalls als Generalbevollmächtigte im Eigenverwaltungsverfahren unterstützt.

Binnen drei Monaten wurde die Transaktion durch die Generalbevollmächtigten mit Unterstützung von der TMC Turnaround Management Consult GmbH sowie der CVM Capital Value Management GmbH um das Team von Jan Behler umgesetzt. Die eigenverwaltende Geschäftsführung und die beratenden Teams haben sich im Gläubigerinteresse eng mit dem Sachwalter Christian Hanken von der Kanzlei ‚Hanken Meyer und Partner‘ abgestimmt.

Über die Höhe des Kaufpreises wurde Stillschweigen vereinbart.

Zur MH Group und der Handelsmarke „Schietwetter“

Die MH Group mit Sitz in Westoverledingen (Landkreis Leer, Niedersachsen) ist ein etablierter Online-Händler, der sich auf funktionelle Regenbekleidung und Outdoor-Mode spezialisiert hat. Geschäftsführer ist Michael Heinen, Inhaber der MH Group – einem Verbund mehrerer Mode- und Handelsunternehmen im Norden Deutschlands.

Die Marke „Schietwetter“ wurde 2017 gegründet und positioniert sich als authentisches norddeutsches Lifestyle-Label mit dem Motto: „Es gibt kein schlechtes Wetter, nur die falsche Kleidung.“ Das Sortiment umfasst funktionelle Regenbekleidung, Allwetterbekleidung wie Jacken, Pullover, Westen und Accessoires sowie mit der Übernahme der Vermögenswerte der insolventen Schecker GmbH künftig auch hochwertiges Hundefutter und Tierzubehör.

Das Unternehmen betreibt neben dem Online-Shop rund 70 Stores, unter anderem auf den Inseln Borkum, Sylt, Norderney, dem Festland Hamburg, Hannover und in den Outlet-Centern Südbrookmerland und Bremerhaven.

Zur Schecker GmbH

Die 1961 gegründete Schecker GmbH gilt mit über 60 Jahren Erfahrung als einer der größten Einzelhändler für Hundebedarf in Europa. Vom Stammsitz im ostfriesischen Südbrookmerland aus beliefert das Unternehmen den stationären Einzelhandel, Online-Plattformen wie Otto, Kaufland, Amazon und Ebay sowie individuelle Kundinnen und Kunden im gesamten europäischen Markt.

Ende Juni 2026 beantragte die Geschäftsführung der Schecker GmbH beim zuständigen Amtsgericht in Aurich ein Eigenverwaltungsverfahren, das zum 1. September 2026 eröffnet wurde. Als Sachwalter bestellt das Gericht Rechtsanwalt Christian Hanken von der Kanzlei ‚Hanken Meyer und Partner‘.

Über Heidemann Küthe

Die erfahrenen Sanierungsexperten von Heidemann Küthe Rechtsanwälte beraten und begleiten Unternehmer, Vorstände und Geschäftsführer in akuten Krisensituationen, bei der Erarbeitung und Durchführung von außergerichtlichen Restrukturierungskonzepten sowie der Durchsetzung von Gläubigerrechten sowie der Sanierung Im Rahmen der Insolvenz in Eigenverwaltungs- und Regelinsolvenzverfahren jeder Größenordnung.

Als Chief Restructuring Officer (CRO) und Generalhandlungsbevollmächtigte in Eigenverwaltungsverfahren unterstützt die Kanzlei Unternehmer beim erfolgreichen Neustart aus der Krise.

Zu den maßgeblichen Erfolgsfaktoren beim Restrukturierungs- und Turnaround Management zählen für Heidemann Küthe neben den Instrumenten des modernen deutschen Sanierungsrechts ihre Kompetenzen für distressed und non-distressed M&A-Deals sowie im Gesellschaftsrecht.

Über Hanken Meyer und Partner

Hanken, Meyer & Partner ist eine auf Nordwestdeutschland ausgerichtete Rechtsanwaltskanzlei mit Standorten unter anderem in Wittmund, Aurich und Oldenburg. Die Sozietät berät und vertritt Unternehmen, Freiberufler sowie Privatpersonen – schwerpunktmäßig in den Rechtsgebieten Insolvenz- und Sanierungsrecht, Arbeitsrecht, Familienrecht, Erbrecht, Miet- und Immobilienrecht sowie Verkehrsrecht.

Über TMC Turnaround Management Consult

TMC Turnaround Management Consult GmbH ist eine deutschlandweit tätige, auf Restrukturierung, Sanierung und Krisenmanagement spezialisierte Unternehmensberatung. Das Unternehmen begleitet mittelständische und größere Firmen in Sondersituationen mit einem stark umsetzungsorientierten Ansatz und unterstützt bei der Entwicklung und Realisierung tragfähiger Sanierungs- und Transformationskonzepte.

Zu den Schwerpunkten zählen Restrukturierungsberatung, insolvenznahe Beratung, Interim Management, Distressed M&A sowie die operative Unterstützung von Insolvenzverwaltern.

Über CVM Capital Value Management

CVM Capital Value Management GmbH ist ein unabhängiges Corporate-Finance-Beratungshaus mit Schwerpunkt auf Unternehmens- und Investorenprozessen in Sondersituationen.

Die Gesellschaft begleitet vor allem mittelständische Unternehmen bei Distressed-M&A-Transaktionen, Nachfolgelösungen, Unternehmensverkäufen, Unternehmenskäufen sowie Finanzrestrukturierungen.

Mit Standorten in mehreren deutschen Wirtschaftszentren und in enger Zusammenarbeit mit der Restrukturierungsberatung TMC verfügt CVM über besondere Expertise bei Transaktionen im Umfeld von Krisen-, Sanierungs- und Insolvenzverfahren.

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