Microsoft Dragon Copilot: KI-Dokumentation für Arztpraxen

Dragon Medical One war über viele Jahre der Goldstandard der professionellen Spracherkennung in der Medizin. Jetzt folgt der nächste Entwicklungsschritt: Microsoft Dragon Copilot verbindet die bewährte Spracherkennung mit generativer KI und macht aus Sprache einen intelligenten Dokumentationsassistenten.

Ärzte kennen die Vorteile professioneller Spracherkennung seit Jahren. Statt Befunde und Arztbriefe mühsam einzutippen, werden Inhalte diktiert und direkt in Text umgewandelt. Das spart Zeit und ermöglicht es, die Dokumentation stärker in den natürlichen Arbeitsablauf zu integrieren.

Mit Microsoft Dragon Copilot wird dieses Prinzip nun weitergedacht. Die klassische Spracherkennung bleibt ein wichtiger Bestandteil, wird aber um KI-Funktionen ergänzt. So entwickelt sich aus einem Werkzeug zur Texterfassung ein digitaler Assistent, der Ärzte bei der Erstellung und Aufbereitung medizinischer Dokumentation unterstützt.

Microsoft Dragon Copilot Flex: Der vertraute Einstieg in eine neue Welt

Für Anwender, die mit klassischer Spracherkennung vertraut sind, bietet Dragon Copilot Flex einen einfachen Einstieg in die neue Technologie. Die Basisversion stellt die bekannten Funktionen professioneller Spracherkennung bereit und ergänzt sie um die Möglichkeit zur Nutzung der modernen KI-Umgebung.

Damit ist der Wechsel kein radikaler Neuanfang. Vielmehr kann die Entwicklung schrittweise von der klassischen Spracherkennung zum KI-gestützten Dokumentationsassistenten erfolgen. Der Funktionsumfang lässt sich entsprechend den individuellen Anforderungen erweitern.

Das macht Dragon Copilot insbesondere für Praxen interessant, die ihre bewährten Arbeitsweisen nicht vollständig verändern, gleichzeitig aber die Potenziale generativer KI nutzen möchten.

Von der Spracherkennung zum KI-Assistenten

Der entscheidende Unterschied liegt darin, dass Microsoft Dragon Copilot nicht mehr nur erkennt, was der Arzt sagt, sondern Informationen kontextbezogen aufbereitet und diese in strukturierter Form für die medizinische Dokumentation bereitstellt.

Besonders interessant ist die sogenannte Ambient Documentation: Unter Berücksichtigung der erforderlichen Einwilligungen und organisatorischen Vorgaben kann ein Patientengespräch erfasst und daraus ein Entwurf für die klinische Dokumentation erstellt werden.

Der Arzt prüft die Inhalte, korrigiert sie bei Bedarf und gibt die Dokumentation frei. Auch beim klassischen Diktieren und Bearbeiten von Dokumenten bleibt die bewährte Spracherkennung erhalten. Aus dem gleichen Gespräch können unterschiedliche Dokumentationsvarianten wie Arztbrief oder Überweisung erzeugt werden.

Die KI unterstützt – die medizinische Verantwortung bleibt beim Arzt.

Weniger Dokumentation, mehr Zeit für den Patienten

Der Nutzen liegt vor allem in der Reduzierung manueller Routinearbeit. Weniger Tippen, weniger Übertragungsarbeit und intelligent vorbereitete Dokumentation können wertvolle Zeit schaffen.

Gerade im Praxisalltag ist das relevant: Durch die KI-Unterstützung reduziert sich der administrative Aufwand und es bleibt mehr Zeit für die eigentliche medizinische Tätigkeit.

Webinar mit dem renommierten Sprachwissenschaftler Dr. Stephan Küpper

Wie funktioniert Microsoft Dragon Copilot konkret? Wie unterscheiden sich klassische Spracherkennung wie Dragon Medical One (DMO) und KI-gestützte Dokumentation im praktischen Einsatz? Welche Möglichkeiten der Individualisierung von Berichten gibt es?

Diese Fragen und alle weiteren stehen im Mittelpunkt eines praxisorientierten Webinars mit Dr. Stephan Küpper, der seit vielen Jahren im Bereich Spracherkennung als Spezialist und Buchautor eine renommierte Größe darstellt. Beim auf KI-basierte Spracherkennungslösungen fokussierten Microsoft Distributor egs Computer Vertrieb GmbH ist Dr. Küpper für den technischen Produktbereich verantwortlich und führt regelmäßige Schulungen, Webinare und Zertifizierungen für die über 500 angeschlossenen Lösungspartner der egs durch.

In dem kompakten, einstündigen Webinar erhalten Ärzte aus allen Fachrichtungen einen praxisnahen Einblick in Microsoft Dragon Copilot und erfahren, wie sich die bewährte Spracherkennung zur KI-gestützten Dokumentation weiterentwickelt und welche Vorteile sich im Praxisalltag bieten.

Weitere Informationen und Anmeldung zum Webinar