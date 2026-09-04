Miivo AI Inc. erneuert seine SOC-2-Typ-II-Zertifizierung

Miivo AI Inc. (TSXV: MIVO) (OTCQB: MIVOF) (FWB: L7S0) („Miivo“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass nach dem Abschluss einer unabhängigen Prüfung durch Dritte die SOC-2-Typ-II-Zertifizierung des Unternehmens erneuert wurde.

Die erneuerte Zertifizierung bestätigt, dass Miivos Sicherheitsmechanismen während des gesamten Prüfungszeitraums reibungslos funktionierten. Im Rahmen der Bewertung wurden die Systeme, Richtlinien und Verfahren des Unternehmens anhand der geltenden Trust Services Criteria des American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) beurteilt.

SOC 2 Typ II bietet eine unabhängige Bestätigung dafür, dass die Sicherheitsmechanismen eines Unternehmens zum Schutz von Kundendaten nicht nur angemessen konzipiert sind, sondern auch über einen definierten Zeitraum reibungslos funktioniert haben. Die Erneuerung der Zertifizierung unterstreicht Miivos anhaltendes Engagement für die Aufrechterhaltung starker Sicherheitsvorkehrungen.

Das Sicherheits-Framework von Miivo unterstützt neben dem Unternehmensportfolio von KI-gestützten Business-Intelligence-, Lead-Generation- und Customer-Insights-Produkten auch die Managed Services des Unternehmens. Da diese Lösungen die Verarbeitung sensibler Finanz-, Betriebs- und Kundendaten beinhalten können, sind starke Datensicherheitskontrollen ein wichtiger Bestandteil der Technologie- und Serviceinfrastruktur des Unternehmens.

Alexander Damouni, Chief Executive Officer von Miivo, erklärt:

„Die Erneuerung unserer SOC-2-Typ-II-Zertifizierung beweist, dass Miivo in seiner Betriebsführung einer konsequenten Wahrung der Datensicherheit verpflichtet ist. Die Unternehmen sind zunehmend auf unsere Technologie zur Analyse von Finanz-, Betriebs- und Kundendaten angewiesen und brauchen Gewissheit, dass der Umgang mit ihren Daten in verantwortungsvoller Weise erfolgt. Mit dieser unabhängigen Prüfung wird bestätigt, dass die Sicherheitsmechanismen, die unsere Plattform unterstützen, während des gesamten Prüfungszeitraums reibungslos funktioniert haben.“

Unterstützung des wirtschaftlichen Wachstums

Die Erneuerung der Zertifizierung bietet Kunden, Partnern und anderen Stakeholdern die unabhängige Gewissheit, dass sie auf Miivos Datensicherheitspraktiken vertrauen können. Außerdem ist das Unternehmen damit besser in der Lage, mit Organisationen zusammenzuarbeiten, die bei der Auswahl von Technologieanbietern etablierte Sicherheits- und Compliance-Standards voraussetzen.

Miivo setzt sich konsequent dafür ein, seine Sicherheitslage durch regelmäßige Prüfungen von unabhängiger Seite, Mitarbeiterschulungen, proaktive Überwachung sowie laufende Investitionen in seine Technologieinfrastruktur stetig zu verbessern.

Über Miivo AI Inc.

Miivo AI Inc. (TSXV: MIVO) (OTCQB: MIVOF) (FWB: L7S0) entwickelt praktische KI-gestützte Lösungen, die Unternehmen dabei helfen, fundiertere Entscheidungen zu treffen, Kunden zu akquirieren und ihren Betrieb effizienter zu gestalten. Das Portfolio des Unternehmens umfasst Business-Intelligence-, Lead-Generation- und Customer-Insights-Produkte. Unterstützt werden diese durch Managed Services, bei denen Technologie und praxisorientiertes Geschäfts-Knowhow miteinander kombiniert werden.

Im Namen des Board of Directors

(gez.) „Alexander Damouni“

Alexander Damouni, Chief Executive Officer

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Tel: +1 (604) 377-0403

E-Mail: info@miivo.ai

https://www.miivo.ai/

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen (zusammenfassend „zukunftsgerichtete Aussagen“) im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zählen unter anderem Aussagen zum anhaltenden Engagement des Unternehmens zur Stärkung seiner Sicherheitslage, zu den fortlaufenden Investitionen des Unternehmens in seine technologische Infrastruktur, zur Fähigkeit des Unternehmens, mit Organisationen zusammenzuarbeiten, die etablierte Sicherheits- und Compliance-Standards erfordern, sowie zur Weiterentwicklung der Produkte und des Kundenstamms des Unternehmens.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen und Annahmen der Unternehmensleitung und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in diesen Aussagen ausdrücklich oder implizit genannten Ergebnissen abweichen. Dazu gehören Risiken in Verbindung mit Cybersicherheitsvorfällen, sich weiterentwickelnden rechtlichen Anforderungen, technologischen Änderungen, der Marktakzeptanz, dem Wettbewerb, Drittdienstleistern und der Fähigkeit des Unternehmens, seine Compliance-Kontrollen und Zertifizierungen aufrechtzuerhalten. Obwohl das Unternehmen diese Annahmen für angemessen hält, kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass sie sich als richtig erweisen werden. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Sofern nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren.

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