Millennial Potash: Neue Bohrung stärkt das Potenzial von Banio

Anzeige/Werbung – Im Auftrag von Millennial Potash Corp. SRC swiss resource capital AG, Poststrasse 1, 9100 Herisau, Schweiz, ist Herausgeberin und unterhält mit Millennial Potash Corp. einen entgeltlichen, erfolgsunabhängigen IR-Beratervertrag. Erstveröffentlichung: 30. Oktober 2026, 5:30 Uhr Berlin/Zürich-Zeit.

Die Nähe zur Atlantikküste ist einer der wesentlichen potenziellen Vorteile des Projekts Banio von Millennial Potash Corp. (WKN: A3DXEK) im Südwesten Gabuns. Eine vergleichsweise kurze Verbindung zu einem geplanten Tiefseehafen könnte Zugang zu den internationalen Düngemittelmärkten verschaffen – ein relevanter Gesichtspunkt für einen Rohstoff, bei dem die Transportkosten ein wesentlicher wirtschaftlicher Faktor sind. Die Realisierung dieses Potenzials hängt von erfolgreicher Planung, Genehmigung und Finanzierung der Infrastruktur ab. Das kanadische Unternehmen entwickelt Banio als zusätzliche Bezugsquelle für Kali, einen für die Landwirtschaft unverzichtbaren Nährstoff.

Laut Meldung vom 20. Oktober 2026 hat die Bohrung BA-006 rund 40 Meter zusätzliche Kalimineralisierung angetroffen. Nach vorläufiger Kernaufnahme summieren sich die kaliführenden Horizonte…

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Quellen: Millennial DFC, 9. Juli 2025 · DFC, 9. Juli 2025 · Millennial Ressourcenschätzung, 17. November 2025 · Millennial Technischer Bericht, 29. Dezember 2025 · Millennial DFS-Start, 13. Januar 2026 · Millennial Haute Banio, 24. Februar 2026 · Millennial 80 Prozent, 15. April 2026 · Millennial BA-006, 26. August 2026 · Millennial US-Besuch, 15. September 2026 · Millennial BA-006, 20. Oktober 2026 · Global Business Reports, Interview mit Farhad Abasov, September 2026 ; Intro-Bils: Symbolbild, KI genereiert

Redaktionelle Quellenbasis und Methodik

Informationsstand der Unternehmensdaten: 26. Oktober 2026; redaktionelle Nachprüfung: 28. Oktober 2026. Primärquellen sind die Meldungen von Millennial Potash Corp. vom 9. Juli 2025 (DFC), 17. November und 29. Dezember 2025 (Ressourcenschätzung und technischer Bericht), 13. Januar 2026 (Beginn der DFS), 24. Februar 2026 (Haute Banio), 15. April 2026 (80-Prozent-Beteiligung) sowie 26. August, 15. September und 20. Oktober 2026 und ein Interview von Global Business Reports mit Chairman Farhad Abasov (September 2026); die Links stehen in der Quellenzeile. Die Meldungen des Unternehmens wurden bis zum 28. Oktober 2026 auf neuere Veröffentlichungen geprüft. Eine unabhängige geologische, metallurgische oder wirtschaftliche Nachprüfung der Unternehmensdaten fand nicht statt.

Disclaimer und Haftungshinweis

Anzeige/Werbung und Auftrag. Dieser Beitrag ist eine entgeltliche Marketing- und Kommunikationsmitteilung im Auftrag von Millennial Potash Corp. (TSXV: MLP; OTC: MLPNF; FSE: X0D; ISIN: CA60041F1018; WKN: A3DXEK). Erstellt und veröffentlicht wird er von der SRC swiss resource capital AG, Poststrasse 1, 9100 Herisau, Schweiz, die mit dem Emittenten einen entgeltlichen, erfolgsunabhängigen Investor-Relations-Beratervertrag unterhält. Der Beitrag ist keine unabhängige Finanzanalyse, keine persönliche Anlageberatung, kein Wertpapierangebot und keine Aufforderung zum Kauf, Halten oder Verkauf von Wertpapieren. Persönliche Anlageziele oder die Risikotragfähigkeit der Leser werden nicht geprüft.

Autor und Interessenkonflikte. Der Text wurde von einem freien Journalisten erstellt, der von der SRC swiss resource capital AG vergütet wird. Nach aktualisierter Auskunft vom 27. Oktober 2026 hält der freie Journalist Aktien von Millennial Potash Corp.; seine Netto-Long-Position beträgt WENIGER ALS 0,5 % DES AUSGEGEBENEN GRUNDKAPITALS. Daraus ergibt sich ein zusätzlicher finanzieller Interessenkonflikt; künftige Käufe oder Verkäufe sind möglich. Nach bestätigter Auskunft halten die SRC swiss resource capital AG und mit ihr verbundene Unternehmen weder Aktien noch Optionen, Warrants, Zertifikate, Derivate oder sonstige Long- oder Short-Positionen in Wertpapieren von Millennial Potash Corp. Die entgeltliche IR-Beziehung von SRC mit dem Emittenten begründet ein wirtschaftliches Interesse an einer positiven Darstellung und damit einen Interessenkonflikt. Der Emittent ist nicht mit 5 % oder mehr an der SRC swiss resource capital AG beteiligt. Der Emittent hat den Beitrag vor Veröffentlichung zur Durchsicht erhalten; danach wurden keine Änderungen vorgenommen.

Verantwortlichkeit. Verantwortlich im Sinne des § 18 Abs. 2 Medienstaatsvertrag (MStV): Marc Ollinger, CEO der SRC swiss resource capital AG, Poststrasse 1, 9100 Herisau, Schweiz.

Technische Daten und Quellen. Die Darstellung basiert überwiegend auf öffentlichen Angaben des Emittenten. Die technischen Angaben der Meldung vom 20. Oktober 2026 wurden laut Unternehmen von Peter J. MacLean, Ph.D., P.Geo., als Qualified Person gemäß NI 43-101 geprüft und gebilligt; er ist Director der Gesellschaft und damit nicht unabhängig. Dies stellt keine Billigung dieses Beitrags dar. SRC hat keine eigene Ressourcenschätzung, unabhängige Bohrdatenprüfung, metallurgische Untersuchung, Machbarkeitsstudie oder Unternehmensbewertung durchgeführt. Die beschriebenen Mineralressourcen sind keine Mineralreserven; für Banio liegen weder Mineralreserven noch eine abgeschlossene Machbarkeitsstudie vor. Die Kernaufnahme zu BA-006 ist vorläufig; Laborergebnisse standen zum Redaktionsstand noch aus.

Risiken und zukunftsgerichtete Aussagen. Aussagen über Ressourcenwachstum, die DFS, Produktionskapazität, Solution Mining, Hafeninfrastruktur und mögliche Kosten- oder Logistikvorteile beruhen auf Planungen und Annahmen. Tatsächliche Ergebnisse können erheblich abweichen. Zu den wesentlichen Risiken zählen unter anderem unsichere Gehalte und Kontinuität der Lagerstätte, technische Umsetzbarkeit, Genehmigungen, Umweltauflagen, Bau und Betrieb, Kapitalbedarf und Verwässerung, Kali- und Energiepreise, Wechselkurse sowie politische und rechtliche Rahmenbedingungen in Gabun. Der vollständige Verlust des eingesetzten Kapitals ist möglich.

Regulatorische Einordnung. Die Transparenzangaben orientieren sich, soweit einschlägig, an Art. 20 der Marktmissbrauchsverordnung (EU) Nr. 596/2014, der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958, §§ 85 und 86 Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) sowie an kanadischen Vorschriften zur Investor-Relations-Kommunikation. Diese Bezugnahme bedeutet nicht, dass die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), die British Columbia Securities Commission (BCSC) oder eine andere Aufsichtsbehörde den Beitrag geprüft oder gebilligt hat; die Einordnung richtet sich nach dem tatsächlichen Inhalt und der Verbreitung.

KI-Unterstützung und Aktualität. Bei Recherche, Auswertung, Strukturierung und sprachlicher Bearbeitung wurden KI-gestützte Systeme als redaktionelle Hilfsmittel eingesetzt. Die redaktionelle Verantwortung und die menschliche Schlussprüfung liegen bei der SRC swiss resource capital AG. Der Informationsstand ist der 26. Oktober 2026 (redaktionell nachgeprüft am 28. Oktober 2026); eine routinemäßige Aktualisierung ist nicht vorgesehen, gesetzliche Berichtigungspflichten bleiben unberührt.

Haftung und Links. Alle Informationen wurden nach bestem Wissen der Herausgeberin und mit journalistischer Sorgfalt zusammengestellt. Eine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität sämtlicher Angaben wird nicht übernommen. Eine Haftung wird – soweit gesetzlich zulässig – ausgeschlossen. Dies gilt nicht für Schäden aus Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, für zwingende gesetzliche Haftungstatbestände oder bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Bei leicht fahrlässiger Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist die Haftung auf den vorhersehbaren, vertragstypischen Schaden begrenzt. Für externe Seiten sind die jeweiligen Betreiber verantwortlich; eine laufende Kontrolle verlinkter Inhalte erfolgt nicht; die eigene gesetzliche Verantwortung der Herausgeberin bleibt unberührt.

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