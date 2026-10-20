Mirantis führt mit VAST Data GPU-Rechenleistung und Storage für Multi-Tenant-KI-Clouds zusammen

Mirantis, Spezialist für Kubernetes-native Infrastruktur für KI, stellt eine gemeinsame Integration mit VAST Data vor. Die Integration soll Neoclouds und anderen Betreibern von KI-Infrastruktur den Aufbau und Betrieb sicherer Multi-Tenant-KI-Infrastrukturen im großen Maßstab erleichtern.

Indem die beiden Unternehmen die Infrastruktur-Orchestrierung von Mirantis k0rdent AI und das VAST AI Operating System zusammenführen, schaffen sie ein replizierbares Betriebsmodell, welches sowohl GPU-Compute als auch die Datendienste umfasst, die die Grundlage für KI-Workloads bilden.

Die Integration mit der Hochleistungs-Datenplattform von VAST Data ermöglicht es Cloud-Service-Providern, Neoclouds, Telekommunikationsunternehmen und anderen GPU-as-a-Service-Anbietern, sichere, voneinander isolierte GPU-Dienste für einzelne Tenants bereitzustellen. Im Rahmen der Zusammenarbeit kann k0rdent AI nun Tenant-isolierte Datendienste von VAST automatisch gemeinsam mit den Compute-Ressourcen bereitstellen, skalieren und bei Bedarf auch wieder außer Betrieb nehmen. Die Dateninfrastruktur wird damit in denselben automatisierten Lifecycle eingebunden, der für die Bereitstellung und Verwaltung von KI-Compute genutzt wird. Betreiber sind so in der Lage, neue Kunden schneller onboarden zu können und zugleich den manuellen Konfigurationsaufwand sowie die operative Komplexität zu verringern.

Bislang mussten Betreiber für die Bereitstellung von Compute und Storage für einen Tenant einer KI-Cloud mehrere getrennte Infrastruktursysteme, Bare-Metal-Server, Kubernetes-Cluster, Storage und Tenant-Zugriff koordinieren. Netzwerk- und Storage-Details zu ermitteln, spezielles Fachwissen einzubringen und die Isolation zwischen den Tenants manuell aufzusetzen, war arbeitsintensiv und anfällig für Konfigurationsfehler.

Mit der Integration von Mirantis und VAST orchestriert k0rdent AI die Infrastruktur. Storage wird dadurch automatisch gemeinsam mit den Compute-Ressourcen des Tenants erstellt, konfiguriert, skaliert und außer Betrieb genommen.

„Bei der Skalierung von KI-Cloud-Infrastruktur geht es nicht nur darum, GPUs zu beschaffen. Entscheidend ist, die Reibungsverluste zwischen Compute-Orchestrierung und der Bereitstellung von Daten mit extrem niedriger Latenz zu beseitigen, um im selben Tempo mit diesen Beschleunigern mithalten zu können“, sagt Richard Borenstein, Senior Vice President Business Development bei Mirantis. „Indem wir das VAST AI Operating System mit Mirantis k0rdent AI kombinieren, bieten wir Neoclouds und Service Providern eine schlüsselfertige Blaupause, um beide Ebenen gleichzeitig zu automatisieren. Betreiber können nun vollständig isolierte Hochleistungsumgebungen im Gleichschritt mit den Compute-Lebenszyklen hochfahren und so die Onboarding-Zeit für Tenants von Wochen auf Minuten verkürzen.“

Automatisierter Storage als Teil der KI-Cloud

Die Integration adressiert eine zunehmend aufkommende Herausforderung für GPU-Cloud-Anbieter: KI-Infrastruktur besteht aus mehr als GPUs. Bereiche wie Rechenleistung, Netzwerk, Storage und Kubernetes-Infrastruktur müssen zusammenspielen. Gleichzeitig muss dabei die Tenant-Isolation gewahrt werden und es muss die Leistung zur Verfügung stehen, die für Training, Inferencing und agentische KI-Workloads erforderlich ist.

Mirantis k0rdent AI stellt die Orchestrierungsschicht bereit, um diese Infrastruktur über den gesamten Lebenszyklus der KI-Cloud hinweg bereitzustellen und zu betreiben. Das VAST AI Operating System liefert leistungsfähige, skalierbare Datendienste, die für anspruchsvolle KI-Workloads ausgelegt sind. Die Integration bietet folgende Vorteile:

Einheitliche Lifecycle-Automatisierung: Storage wird automatisch zusammen mit den GPU-Compute-Ressourcen bereitgestellt, skaliert und auch wieder außer Betrieb genommen. Das separate Verwalten des zugrunde liegenden Storage-Systems entfällt.

Automatisierte Tenant-Isolation: Sichere, dedizierte und passend dimensionierte Compute- und Datenumgebungen für jeden Tenant – ohne manuelle Anpassungen oder Storage-Konfigurationen.

Compute-Ressourcen müssen nicht auf Daten warten: Storage wird automatisch angelegt, sobald GPU-Cluster bereitgestellt werden. KI-Workloads haben dadurch durchgehenden Zugriff auf Daten.

Geringerer operativer Overhead: Die fehleranfällige, manuelle Abstimmung zwischen Bare-Metal-Servern, Kubernetes-Clustern und Storage-Plattformen entfällt.

Standardisierte Bereitstellung von KI-Infrastruktur: Anbieter können wiederholbare Infrastrukturmuster nutzen, statt für einzelne Umgebungen individuelle Integrationen entwickeln und pflegen zu müssen.

„Für den Aufbau einer KI-Cloud braucht es mehr als erstklassige GPUs. Die eigentliche Herausforderung besteht darin, diese Infrastruktur in einen Dienst zu verwandeln, den Kunden sicher, zuverlässig und skalierbar nutzen können – ohne dass eine ganze Armee von Technologie-Spezialisten dafür benötigt wird, alles zusammenzustellen“, erklärt John Mao, Global Vice President Technology Alliances bei VAST Data. „Unsere Kooperation mit Mirantis führt Compute-Orchestrierung und leistungsfähige Datendienste in einem einzigen automatisierten Lebenszyklus zusammen. Das hilft KI-Cloud-Anbietern, Kunden schneller zu onboarden, den Betrieb zu vereinfachen und Infrastrukturinvestitionen in Umsatz zu verwandeln.“

Das Integrationsmodell von k0rdent AI wird erweitert

Die VAST-Integration ist gleichzeitig Teil einer größeren Mirantis-Strategie für k0rdent AI: Die komplexen Schnittstellen zwischen den Technologien, die für den Aufbau von KI-Infrastruktur im Produktivbetrieb nötig sind, sollen vereinfacht werden.

Statt Cloud-Anbieter dazu zu verpflichten, einzelne Infrastrukturkomponenten auszuwählen und die Verbindungen zwischen ihnen selbst zu entwickeln, baut Mirantis standardisierte Integrationsmuster auf. Mit ihnen sollen Infrastrukturtechnologien Teil einer automatisierten, durchgängigen KI-Cloud werden können.

Mirantis plant, diesen Ansatz auf weitere Technologiepartner auszuweiten. Anbieter sollen Infrastrukturkomponenten auf diese Weise frei auswählen können, während sie gleichzeitig über k0rdent AI ein einheitliches Betriebsmodell beibehalten können.

Ziel ist es, die Bereitstellung sicherer Multi-Tenant-KI-Infrastruktur im großen Maßstab zu beschleunigen. Betreiber erhalten dazu die Möglichkeit, die Infrastruktur ganzheitlich zu verwalten, anstatt sich mit einzelnen Komponenten beschäftigen und diese selbst integrieren zu müssen.

Mirantis und VAST Data hatten ihre Zusammenarbeit erstmals im Februar 2026 angekündigt, als Mirantis einer der ersten Technology Partner im Cosmos-Partner-Programm von VAST Data wurde. Damals vereinbarten die beiden Unternehmen, einen standardisierten Integrationspfad zwischen k0rdent AI und dem VAST AI Operating System zu schaffen. Die neue Integration setzt dieses Vorhaben um, indem sie VAST-Datendienste direkt in die Infrastruktur-Orchestrierung von k0rdent AI einbindet.

Besonders wichtig ist dies beim Wachstum von GPU-Cloud-Anbietern. Eine manuelle Konfiguration, die bei einer kleinen Anzahl von Clustern noch beherrschbar sein mag, wird zunehmend komplex, wenn Betreiber weitere Kunden, Regionen und GPU-Kapazitäten hinzufügen. Die Automatisierung der Beziehungen zwischen den Infrastrukturkomponenten ermöglicht es Anbietern zu expandieren, ohne dass die operative Komplexität im gleichen Maß zunimmt.

Weitere Einzelheiten finden sich auch im Solution Brief.

Mirantis bietet den schnellsten Weg zu einer wirtschaftlich rentablen und skalierbaren GPU-Cloud-Infrastruktur für Neoclouds und KI-Fabriken auf Enterprise-Ebene. Das Unternehmen stellt Full-Stack-KI-Infrastrukturtechnologien bereit, die Komplexität reduzieren und den Betrieb über den gesamten KI-Lebenszyklus optimieren – „Metal-to-Model“.

Mit k0rdent AI und strategischen Partnerschaften ermöglicht es Mirantis Unternehmen, die Wirtschaftlichkeit von GPU-Cloud-Umgebungen zu verbessern – durch Multi-Tenancy, intelligente Workload-Orchestrierung und automatisierten Betrieb zur Maximierung von Auslastung und Rentabilität.

Mirantis arbeitet mit vielen weltweit führenden Unternehmen zusammen, darunter Adobe, Ericsson, Inmarsat, MetLife, PayPal und Société Générale.

Weitere Informationen: www.mirantis.com

Mirantis ist eine eingetragene Marke von Mirantis, Inc. Metal-to-Model ist eine Marke von Mirantis, Inc. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.