Mit der„Frage der Woche“ macht lünecom Entwicklungen rund um Digitalisierung, Glasfaser und regionale Infrastruktur greifbar.

Im Mehrfamilienhaus und WGs fragt man sich das ja häufig, wenn die Verbindung wieder einmal abbricht: Zu welchen Zeiten wird eigentlich besonders viel Bandbreite benötigt und gibt es eine sog. Internet-Rushhour?

Als Internet-Rush-Hour bezeichnet man die Zeitspanne, in der die Mehrheit der Internetnutzer gleichzeitig online ist. Während dieser Zeit stellen Benutzer beim Durchsuchen oder Herunterladen von Inhalten häufig eine Verlangsamung fest. Eine exakte Statistik „für jeden Haushalt“ gibt es nicht, aber die Daten der großen Internetknoten wie beim DE-CIX Frankfurt liefern recht deutliche Nutzungsmuster.

1. Abends zwischen 19 und 22 Uhr

Der wichtigste Peak liegt am Abend. DE-CIX beschreibt den typischen Tagesverlauf so: Der Datenverkehr beginnt ab etwa 6 Uhr morgens zu steigen und erreicht seinen Höhepunkt meist gegen 21 Uhr. Nach dem Feierabend laufen dann Updates, Gaming, Social Media, Streaming, Smart-TV und parallele Nutzung in den Familienhaushalten zusammen.

Folglich, wenn alle zuhause sind, zeigt sich, wie leistungsfähig ein Anschluss wirklich ist.

2. Werktags zwischen 9 und 13 Uhr

Durch die zunehmende Nutzung von Homeoffice, Videokonferenzen, VPN-Zugängen, Cloud-Diensten und Online-Teamarbeit entsteht logischerweise auch tagsüber ein hoher Bedarf. In der Homeoffice-Phase stellte DE-CIX besonders starke Zuwächse bei den Videokonferenzen fest; morgens zwischen 9 und 13 Uhr lag der Datenverkehr zeitweise mehr als 15 Prozent höher als zuvor.

Für die Internetnutzung bedeutet dies:

Homeoffice braucht nicht nur den Download, sondern unbedingt auch den stabilen Upload.

3. Wochenende und Feiertag

Diese Zahl hat ein wenig überrascht, aber tatsächlich: normalerweise ist die Internetnutzung am Wochenende höher als an Werktagen.

Während die Nutzung von Videokonferenzen am Wochenende zurückgeht, steigt das Datenvolumen per Streaming und Gaming.

DE-CIX beschreibt genau dieses Muster: es gibt weniger Video-Calls, dafür stärkere Nutzung von Gaming und Streaming.

Für die Glasfasernetze bedeutet dies: Am Wochenende wird das Netz zum Wohnzimmer, zum Spielzimmer und zum Kino zugleich.

4. Live-Sport, große Updates und Gaming-Releases

Besondere Ereignisse erzeugen zusätzliche Spitzen. DE-CIX nennt Sportereignisse, große Betriebssystem-Updates und Gaming-Releases als typische Auslöser für Traffic-Peaks. (Beispiel: Bei der Fußball-WM 2026 erreichte der globale DE-CIX-Datenverkehr während eines Achtelfinalspiels einen neuen Rekord von 29,5 Tbit/s). Der DE-CIX Frankfurt habe seinen Peak-Traffic in fünf Jahren nahezu verdoppelt, getrieben unter anderem durch Streaming, Cloud-Dienste und KI-Anwendungen.

Die kurze Antwort auf unsere Frage der Woche lautet somit:

Die meiste Bandbreite wird typischerweise abends zwischen 19 und 22 Uhr benötigt — mit dem Höhepunkt häufig rund um 21 Uhr. Zusätzlich entstehen werktags zwischen 9 und 13 Uhr hohe Lasten durch Homeoffice, Videokonferenzen und Cloud-Anwendungen. Am Wochenende verschiebt sich der Schwerpunkt stärker zu Streaming und Gaming. Genau deshalb ist Glasfaser besonders in Mehrpersonenhaushalten und Mehrfamilienhäusern wichtig.

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Netz-Hacks: Warum dein WLAN abends langsamer ist

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