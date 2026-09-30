Mit der„Zahl der Woche“ widmet sich die lünecom Themen, die uns beschäftigen und macht Entwicklungen rund um Digitalisierung, Glasfaser und regionale Infrastruktur greifbar. Heute schauen wir auf: 3 Millionen.

Besonders in Wohngemeinschaften oder Mehrpersonenhaushalten ist die verfügbare Bandbreite schnell auf mehrere Nutzerinnen und Nutzer verteilt.

Fast drei Millionen Studierende brauchen digitale Infrastruktur

In Deutschland waren im Wintersemester 2025/2026 nach vorläufigen Zahlen des Statistischen Bundesamtes 2.876.900 Studierende an Hochschulen eingeschrieben. Im Studienjahr 2025 nahmen zudem 491.700 Personen erstmals ein Studium an einer deutschen Hochschule auf.

Das ist eine große Zielgruppe mit sehr konkretem Bedarf: Studierende sind mobil, digital, datenintensiv und auf verlässliche Online-Zugänge angewiesen. Ob in der eigenen Wohnung, in der WG oder im Elternhaus — der Studienalltag funktioniert nur dann reibungslos, wenn die Verbindung stabil ist.

Digitale Lehre ist gekommen, um zu bleiben

Digitale Elemente sind an Hochschulen fest etabliert. Laut Bitkom können 7 von 10 Studierenden bei Bedarf online an Lehre teilnehmen. Gleichzeitig wünschen sich 68 Prozent der Studierenden mehr Digitalisierung und Nutzung digitaler Technologien an ihrer Hochschule; 87 Prozent fordern, dass Hochschulen mehr in Digitalisierung investieren.

Das zeigt: Studierende erwarten digitale Angebote nicht mehr als Ausnahme, sondern als normalen Bestandteil ihres Studiums. Doch je digitaler Hochschulen werden, desto wichtiger wird auch die private Internetverbindung zuhause.

Denn viele Anwendungen laufen nicht nur auf dem Campus, sondern dort, wo gelernt und gearbeitet wird: in der Wohnung.

KI erhöht den Bedarf zusätzlich

Auch Künstliche Intelligenz verändert das Studium. Nach Daten des CHE Centrum für Hochschulentwicklung nutzten im Wintersemester 2025/26 bereits 46,5 Prozent der Studierenden KI im Studium täglich; weitere 34,5 Prozent nutzten KI wöchentlich. Ein Jahr zuvor lag der Anteil der täglichen Nutzung noch bei 24,9 Prozent.

KI-Anwendungen sind zwar nicht immer extrem datenintensiv wie 4K-Streaming, sie verstärken aber den digitalen Arbeitsmodus: mehr Online-Recherche, mehr cloudbasierte Tools, mehr parallele Browseranwendungen, mehr Uploads und Downloads, mehr digitale Lernprozesse. Der Studienalltag wird dadurch noch stärker von einer stabilen Internetverbindung abhängig.

Warum Glasfaser fürs Studium besonders sinnvoll ist

Glasfaser bietet dafür die passende Grundlage. Die Technologie ermöglicht hohe Bandbreiten, stabile Leistung und geringe Latenzen. Gerade im Studium sind diese Eigenschaften wichtig, weil viele Anwendungen gleichzeitig zuverlässig funktionieren müssen.

Typische Nutzungssituationen im Studium sind:

Online-Vorlesungen und hybride Seminare

Videokonferenzen mit Lerngruppen

digitale Prüfungs- oder Abgabeplattformen

Cloudspeicher für Hausarbeiten und Präsentationen

Literaturrecherche in Datenbanken

KI-Tools für Recherche, Strukturierung und Lernen

Streaming von Lernvideos und Tutorials

parallele Nutzung in WG oder Familie

Nebenjob im Homeoffice

private Nutzung wie Gaming, Streaming und Social Media

Gerade Uploads werden oft unterschätzt. Wer Präsentationen hochlädt, Dateien teilt, an Videokonferenzen teilnimmt oder gemeinsam in Cloud-Dokumenten arbeitet, braucht nicht nur Downloadgeschwindigkeit. Auch der Upload muss stabil sein.

Besonders wichtig in WGs und Mehrfamilienhäusern

In den Studi-WGs oder in typischen Mehrfamilienhäusern treffen viele digitale Gewohnheiten aufeinander. Eine Person ist in einer Online-Vorlesung, der nächste streamt rund um die Woche, jemand lädt große Dateien hoch und im Hintergrund laufen zahlreiche Updates, Smart-Home-Geräte sowie Cloud-Synchronisationen. Wenn sich mehrere Personen eine schwache oder veraltete Leitung teilen, wird die Verbindung schnell zum Engpass.

Glasfaser schafft spürbar mehr Reserven und bringt Struktur. Das ist besonders dann zu merken, wenn viele gleichzeitig online sind — abends, vor Prüfungsphasen, bei Projektabgaben oder während hybrider Lehrveranstaltungen.

Fazit: Glasfaser ist Studieninfrastruktur

Studieren ist heute ohne leistungsfähiges Internet kaum noch denkbar. Fast drei Millionen Studierende in Deutschland nutzen digitale Lernangebote, Cloud-Dienste, KI-Tools, Videokonferenzen und Online-Plattformen. Gleichzeitig steigt das Datenvolumen im Festnetz weiter deutlich.

Glasfaser ist deshalb mehr als Komfort. Sie ist die Grundlage für einen Studienalltag, der flexibel, digital und zuverlässig funktioniert. Wer lernt, forscht, schreibt, streamt, abgibt und online zusammenarbeitet, braucht eine Verbindung, die mitwächst.

Kurz gesagt: Gute Bildung braucht ein gutes Netz.

Weitere Informationen

Weitere Informationen zu Glasfaseranschlüssen, Beratung und Verfügbarkeit gibt es unter: www.luenecom.de/beratung