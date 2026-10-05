Mit digitalen Kompetenzen die Berufschancen steigern: Lern-Truck im Kreis Ravensburg unterwegs

Wer künftig ins Berufsleben startet, sollte digitale Anwendungen und Technologien nicht nur bedienen können, sondern sie auch verstehen. Schülerinnen und Schülern hilft dabei der Erlebnis-Lern-Truck der Bildungsinitiative expedition d, der von 12. bis 23.10.2026 in Bad Waldsee, Ravensburg und Baienfurt Station macht. In der mobilen Mitmachausstellung lernen angemeldete Klassen digitale Schlüsseltechnologien kennen, indem sie diese selbst ausprobieren und sich spielerisch damit befassen. Dabei wird deutlich, welchen Einfluss die Digitalisierung auf nahezu alle Berufe ausübt und wie die Jugendlichen nach ihrem Schulabschluss mit digitalen Kompetenzen durchstarten können. Der Truck ist ein Angebot des landesweiten Bildungsprogramms COACHING4FUTURE.

Internationale Leistungsvergleiche wie im Rahmen der ICILS-Studie zeigen, dass Schülerinnen und Schüler aus Deutschland nur über mittelmäßige Kompetenzen im digitalen Bereich verfügen. Nachholbedarf gibt es vor allem in den Bereichen Informationsrecherche und -bewertung, Problemlösung und Computational Thinking, also informatisches Denken. Dabei sind es vor allem diese Fähigkeiten, auf die es ankommt, um in der digitalen Arbeitswelt erfolgreich zu sein – und das nicht nur in technischen Berufen.

„Mit der Initiative expedition d besuchen wir deshalb Schulhöfe in ganz Baden-Württemberg, um Jugendliche für die Herausforderungen aber auch die Chancen der Digitalisierung zu sensibilisieren“, so Theresia Bauer, Geschäftsführerin der Baden-Württemberg Stiftung. Gemeinsam setzen sich die Baden-Württemberg Stiftung, der Arbeitgeberverband SÜDWESTMETALL und die Regionaldirektion Baden-Württemberg der Bundesagentur für Arbeit für die Förderung von digitalen Kompetenzen bei Jugendlichen ein, indem sie angemeldete Schulklassen zum Mitmachen und Ausprobieren ermutigen.

Als Baustein des Programms COACHING4FUTURE ist der doppelstöckige Lern-Truck bereits seit 2018 unterwegs und besucht im Oktober die folgenden Schulen in der Region:

12.-14.10.: Bad Waldsee, Gymnasium (Stellplatz: Schulhof)

19.-21.10.: Ravensburg, Bildungszentrum St. Konrad (Stellplatz: Schulhof)

22.-23.10.: Baienfurt, Achtalschule (Stellplatz: Parkplatz Neue Sporthalle)

Spielerisch die digitale Welt meistern

Im „Raum der Technologien“ im Erdgeschoss des Trucks erkunden die Jugendlichen ab der 7. Jahrgangsstufe digitale Anwendungen an interaktiven Stationen. Zunächst diskutieren sie mit den Coaches, Informatikerin Anja Bergdolt, Mathematiker Lukas Klarner und Physiker Michael Nagel, wo ihnen Digitalisierung im Alltag begegnet. Anschließend erhalten sie den Auftrag, eine digitale Innovation zu entwickeln, etwa das vernetzte Auto oder eine Unterrichtsstunde der Zukunft. Dafür stehen an verschiedenen Stationen die passenden Technologien bereit. Sie lernen Sensorik, Robotik oder künstliche Intelligenz kennen, indem sie praktische Aufgaben lösen: Sie leiten zum Beispiel einen kollaborativen Roboter (Cobot) an, sammeln mit Augmented Reality (AR) digitale Hinweise, steuern eine Exoskelett-Hand mit ihren Biosignalen und lösen Rechenaufgaben für eine Blockchain. Tablets und eine Multimedia-Wand unterstützen sie dabei.

Im „Raum der Ideen“ im Obergeschoss fassen sie ihre Ergebnisse auf einem Digi-Poster zusammen. Dort präsentieren sie die Technologien und Berufe für ihre digitale Innovation. Dabei trainieren sie wichtige Kompetenzen wie Teamwork, Kreativität und Kommunikation. In vertiefenden Workshops trainieren die Jugendlichen gezielt Kompetenzen für die digitale Berufswelt. Hierbei gilt es im Stile eines Escape Game gegen die Künstliche Intelligenz des Trucks anzutreten und unter Zeitdruck Aufgaben und Rätsel des digitalen Alltags zu lösen

KI besiegen, Zukunftsmacher werden: Lern- und Mitmach-Programm im Truck

Was es heißt, digitale Kompetenzen richtig einzusetzen, können die Schülerinnen und Schüler bei Mitmach-Workshops herausfinden. Hierbei gilt es im Stile eines Escape Games gegen die Künstliche Intelligenz des Trucks anzutreten und unter Zeitdruck Aufgaben und Rätsel des digitalen Alltags zu lösen oder mit einer intuitiven Blockprogrammierung eine eigene Smartphone-App zu entwickeln. Doch wie können digitale Technologien konkret bei der Lösung wichtiger Herausforderungen helfen? In einem weiteren Workshopformat schlüpfen die Teilnehmenden in die Rolle von Fachleuten und erarbeiten im Team kreative Ideen, etwa für die Gesundheitsversorgung oder die Stadt der Zukunft. Die Coaches unterstützen die Diskussion mit inhaltlichen Impulsen und provokanten Fragen.

Herausforderungen der Berufswahl meistern

Die Berufswahl kann für Jugendliche mit großen Unsicherheiten und der Herausforderung verbunden sein, sowohl den Erwartungen des familiären Umfelds gerecht zu werden als auch die eigenen Interessen zu verfolgen. Eltern sollten ihre Kinder deshalb schon frühzeitig bei der Suche nach einer passenden Ausbildung oder eines Studienfachs begleiten und sich gemeinsam informieren. Das Portal www.coaching4future.de unterstützt Familien deshalb mit dem Online-Interessentest „Karrierenavigator“, einer Übersicht geeigneter Bildungswege und vielen weiterführenden Tipps dabei, gemeinsam den richtigen Beruf für den Nachwuchs zu finden.

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