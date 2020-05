Mit einer Promotion Agentur zum Erfolg

Die potentiellen Kunden werden im Alltag mit Werbeansprachen Ã?berflutet – umso wichtiger ist es, Werbung zielgerichtet zu gestalten.

Viele Werbeformen arbeiten nach dem GieÃ?kannenprinzip, so wird dann gewÃ?hrleistet, dass jeder relevante Kunde auch angesprochen wird. Beim Face-to-Face Marketing besitzt man aber die MÃ?glichkeit, mit einer interessanten Promotionaktion gezielt anzusprechen, sodass Streuverluste durch nahezu ausgeschlossen werden kÃ?nnen. Bei einer auffÃ?llig gestalteten Promotion werden die relevanten Kunden schon durch die Aktion angezogen und so auf Â?Marketing-Kampagne aufmerksam gemacht.

Dabei kÃ?nnen sich die Promoter voll und ganz auf die Ansprechpartner ausrichten. Um eine mÃ?glichst angenehme AtmosphÃ?re zu erschaffen, passt die Promoter Faktoren wie zum Beispiel die Sprechgeschwindigkeit, die LautstÃ?rke oder auch die Gestik und Mimik an den Interessenten bzw. Kunden an. AuÃ?erdem haben die Promoter die MÃ?glichkeit, auf eventuelle RÃ?ckfragen sofort reagieren zu kÃ?nnen.

Die Vielfalt an Promotions

Im Rahmen des Face-to-Face Marketings stehen Ihnen viele, verschiedene MaÃ?nahmen zur VerfÃ?gung. Das beginnt bei beliebten In-Store-Promotions wie zum Beispiel der Verkostungsaktion oder dem GetrÃ?nke-Tasting und reicht bis hin zur Kids Promotion. Hier kommen nicht selten lustige oder unterhaltsame KostÃ?me zum Einsatz, gepaart mit anregenden und spaÃ?igen Spielen. Auch der Walking Act ist sehr beliebt. NatÃ?rlich gibt es viele, weitere Promotions, um den direkten Kontakt zum Kunden zu nutzen.

Genauso wertvoll sind allerdings auch die Digital Promotions, mit denen Sie ebenfalls erhebliche Erfolge zu erzielen. Die Verbindung von Off- und Onlineinhalten wird immer wichtiger und so gewinnt die VerknÃ?pfung von klassischen Promotionaktionen mittels Social Promo Ads immer mehr an Bedeutung fÃ?r einen ganzheitlichen Erfolg. ErgÃ?nzend lassen sich durch die mobile Datenerfassung wertvolle Informationen erfassen, welche fÃ?r die sofortige Feinsteuerung und fÃ?r zukÃ?nftige Aktionen genutzt werden kÃ?nnen.

Wenn auch Sie mit einer Promotion-Kampagne neue Erfolge erzielen mÃ?chten, ist ST-PROMOTIONS genau der richtige Ansprechpartner fÃ?r Ihr Anliegen und bietet Ihnen ein umfangreiches Portfolio mit exzellenten Referenzen.

Die Referenzen von ST-PROMOTIONS

Seit mehr als 30 Jahren darf ST-PROMOTIONS eine Vielzahl an Unternehmen im Field Marketing unterstÃ?tzen. Neben vielen kleineren und mittelstÃ?ndischen Unternehmen lassen sich auch GroÃ?konzerne, die international tÃ?tig sind vom Team der Agentur unterstÃ?tzen. Sie sind hier also bestens mit Ihrem Anliegen aufgehoben. Nehmen Sie ganz einfach mit dem Team von ST-PROMOTIONS Kontakt auf und lassen Sie sich unverbindlich beraten oder werfen Sie zuvor einen Blick auf die Referenzen der Agentur, um sich selbst von der Erfahrung zu Ã?berzeugen.