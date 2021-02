Mit geballter Digitalkompetenz auf Wachstumskurs

Hamburg/Zürich, 17. Februar 2021 – Beratungsmarkt in Bewegung: Mit der Ginkgo

Management Consulting GmbH und der AWK Group schließen sich mit sofortiger Wirkung zwei führende Beratungsunternehmen zusammen.

Ginkgo ist eine preisgekrönte, auf komplexe Digitalisierungsprojekte spezialisierte unabhängige Strategieberatung, die AKW Group in diesem Bereich eines der größten ebenfalls unabhängigen Schweizer Beratungsunternehmen. Gemeinsam bilden die beiden Firmen ab sofort eine leistungsfähige internationale Beratungsgruppe für digitale Transformation mit knapp 100 Mio. Euro Umsatz. Die Kunden beider Unternehmen profitieren von den Erfahrungen von über 500 hoch qualifizierten Mitarbeitenden, sowie einer internationalen Präsenz an Standorten in Deutschland, der Schweiz, Luxemburg, China und Singapur.

Ginkgo Management Consulting und AWK Group sind beide darauf fokussiert, digitale Geschäftsmodelle zu entwickeln und aus einer Hand umzusetzen. Zu den globalen Kunden von Ginkgo zählen bereits heute namhafte Fortune-500-, DAX- und mittelständische Unternehmen. Mit ihren Services für die Digitale Transformation, von Data Analytics über Cyber Security bis hin zu IT Advisory, sowie der Führung großer Transformationsprojekte, decken beide Unternehmen alle relevanten Kompetenzen ab, um komplexe Digitalisierungsvorhaben zum Erfolg zu führen.

Für Ginkgo ist AWK der ideale Partner, um unser Wachstum in Deutschland und international stärker und schneller voranzutreiben, sagt Lars Godzik, Gründungspartner und Geschäftsführer von Ginkgo. Durch den Zusammenschluss verfügen wir über einen noch größeren Berater- und Spezialistenpool. Zudem gewinnen wir Kompetenzen im Bereich der öffentlichen Verwaltung hinzu und stärken unser Service-Portfolio, beispielsweise im Bereich Cyber Security & Privacy.

Oliver Vaterlaus, CEO der AWK Group, ergänzt: Unsere international ausgerichteten Kunden verlangen von der AWK Group vermehrt auch außerhalb der Schweiz Beratungskompetenz vor Ort. Mit dem Zusammenschluss gehen wir den nächsten Schritt unserer Strategie 2025, in dem wir zunächst in Richtung Deutschland internationalisieren und gleichzeitig eine Präsenz in Asien aufbauen.

Unterstützt wird der Zusammenschluss von der Deutschen Private Equity (DPE) aus München, die damit die gemeinsame Wachstumsstrategie beider Unternehmen nachhaltig und schlagkräftig ermöglicht.

Über Ginkgo Management Consulting

Die Ginkgo Management Consulting GmbH ist eine auf komplexe Digitalisierungsprojekte spezialisierte unabhängige Strategieberatung. In das Consulting Portfolio gehören das Management und die Umsetzung von digitalen und anderen umfassenden Transformationsprojekten sowie klassische CIO Beratungsservices. Zu den globalen Kunden von Ginkgo zählen namhafte Fortune-500-, DAX- und mittelständische Unternehmen sowie Hidden Champions. Unter der Devise „Getting Digital Done“ bringen sie gemeinsam digitale und datengetriebene Unternehmen auf die nächste Stufe. Die Töchter Ginkgo Analytics und Ginkgo Cybersecurity ergänzen das Leistungsportfolio, um Digitalisierung erfolgreich und ganzheitlich realisieren zu können. Seit der Gründung im Jahr 2006 hat Ginkgo Niederlassungen in Hamburg, Zürich, Singapur und Shanghai und Projekte in mehr als 30 Ländern realisiert. www.ginkgo.com

Über AWK Group

AWK Group ist eine internationale, unabhängige Management- und Technologieberatung mit Standorten in Zürich, Bern, Basel, Lausanne und Luxemburg. Mit über 400 Mitarbeitenden begleitet AWK die digitale Transformation von Organisationen aus unterschiedlichsten Branchen von der Strategie bis zur Umsetzung und ist vertraut mit den Technologien der Zukunft. Ihre Dienstleistungen erstrecken sich von der Entwicklung digitaler Geschäftsmodelle über Data Analytics, Cyber Security und IT Advisory bis hin zum Management komplexer Transformationsprojekte. www.awk.ch

Über DPE

DPE Deutsche Private Equity GmbH ist eine 2007 gegründete, unabhängige deutsche Beteiligungsgesellschaft. Sie investiert in mittelständische Unternehmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz und hat erfolgreich drei Fonds mit einem Gesamtvolumen von EUR 1,2 Mrd. aufgelegt. Seit 2007 hat sich DPE an 21 Unternehmen beteiligt, die 47 Folgeinvestitionen getätigt haben und ihren Jahresumsatz um 15-20 % steigern konnten. Darüber hinaus sind 2200 neue Arbeitsplätze in der DPE-Unternehmensfamilie entstanden. Derzeit beschäftigen die DPE-Unternehmen rund 7373 Mitarbeitende. DPE unter-stützt Unternehmen auf ihrem Wachstumskurs als aktiver Partner: Mit Wachstumskapital, Erfahrung, Vertrauen, Respekt und aller Unterstützung, die eine Unternehmensfamilie wie DPE bieten kann. www.dpe.de