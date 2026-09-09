Mit gesteigerter Produktion auf der Überholspur!

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Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

der Silbermarkt verbindet industrielle Anwendungen mit Investment- und Edelmetallnachfrage. Das Silver Institute erwartet für 2026 ein Defizit von rund 46 Mio. oz – das sechste Defizitjahr in Folge. Gleichzeitig bleibt der Markt preissensitiv: Einsparungen und Substitution können die industrielle Nachfrage dämpfen, während Preisbewegungen bei Silber deutlich ausfallen können. Für Produzenten zählt deshalb nicht nur der Metallpreis, sondern vor allem die Fähigkeit, Volumen und Kosten im Betrieb zu steuern.

Q2-2026: deutlich mehr Volumen und Ergebnis

Im zweiten Quartal produzierte Endeavour Silver (WKN: A0DJ0N) 1.943.955 oz Silber und 10.474 oz Gold sowie 3,4 Mio. oz Silberäquivalent (AgEq). Gegenüber Q2-2025 stieg die Silberproduktion um 31 %, die Goldproduktion um 35 %. Im ersten Halbjahr…

Lesen sie hier gerne weiter.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz

Ihr

Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

Hinweis: Die folgenden Markteinschätzungen sind Meinungsäußerungen und zukunftsgerichtete Meinungen. Aussagen zu Dritten beruhen – soweit angegeben – auf öffentlich zugänglichen Quellen; ohne Quellenangabe handelt es sich um subjektive Einschätzungen, nicht um überprüfte Tatsachenbehauptungen.

Die Swiss Resource Capital AG auf einen Blick:

• Unsere Homepage: https://www.resource-capital.ch/de/

• Interessante und exklusive Videos und Interviews : https://www.rohstoff-tv.com/, https://www.commodity-tv.com/ und https://www.youtube.com/@SwissResourceCapitalAG

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• Anmeldung zu unseren Roadshows: https://www.european-roadshows.com/de/

• SRC Mining Special Situations Zertifikat: http://www.wikifolio.com/de/ch/w/wf0srcplus

Quellen und Datenstand

Datenstand: 08.09.2026. Unternehmensangaben, Studienwerte, Guidance und redaktionelle Einordnung sind im Text gekennzeichnet.

• Silver Institute: World Silver Survey 2026 – Marktbilanz und Defizitprognose

• Endeavour Silver: Q2 2026 Financial Results – Finanz- und Betriebskennzahlen

• Endeavour Silver: Q2 2026 Production – Produktion und Minenentwicklung

• Endeavour Silver: 2026 Guidance – Produktions-, Kosten- und Kapitalguidance

• Endeavour Silver: Removal of Terronera Blockade – Unternehmensmitteilung vom 23.08.2026

• Endeavour Silver: Corporate Presentation, September 1, 2026 – Pitarrilla, Guidance und Portfolio

• Endeavour Silver: Q2 2026 Financial Statements – IFRS-Finanzzahlen

WERBUNG UND INTERESSENKONFLIKT

Dieser Beitrag ist eine entgeltliche Marketing- und Investor-Relations-Mitteilung im Auftrag von Endeavour Silver Corp. und keine unabhängige Finanzanalyse. Die SRC swiss resource capital AG unterhält mit Endeavour Silver Corp. einen entgeltlichen, nicht erfolgsabhängigen IR-Beratervertrag. Der Beitrag wurde vor Veröffentlichung vom Unternehmen weder geprüft noch kommentiert oder freigegeben.

Einordnung. Die Inhalte dienen der allgemeinen Information und Unternehmenskommunikation. Sie sind keine Anlageberatung, keine individuelle Empfehlung, keine Aufforderung und kein Angebot zum Kauf, Verkauf oder Halten von Aktien, Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Es werden kein Kursziel und kein formales Buy-, Hold- oder Sell-Rating abgegeben. Persönliche Anlageziele, Kenntnisse, finanzielle Verhältnisse und Risikobereitschaft werden nicht berücksichtigt.

Quellen und redaktionelle Trennung. Die Angaben wurden aus öffentlich zugänglichen Unternehmensmitteilungen, Finanzberichten, technischen Unterlagen und Branchenquellen zusammengestellt. Feststehende Ist-Daten, Studienwerte, Unternehmensguidance und redaktionelle Einordnungen werden im Beitrag möglichst getrennt. Trotz redaktioneller Sorgfalt wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Übersetzungen übernommen; die jeweiligen Originalquellen sind maßgeblich. Eine Pflicht zur Aktualisierung besteht nicht.

Kennzahlen und Ressourcen. AgEq, Cash Costs, AISC, Mine Operating Cash Flow, Adjusted Net Earnings und vergleichbare Größen können nicht standardisierte Non-IFRS- oder sonstige ergänzende Kennzahlen sein. Sie haben keine einheitliche IFRS-Bedeutung und sind möglicherweise nicht mit Angaben anderer Emittenten vergleichbar; IFRS-Kennzahlen dürfen dadurch nicht ersetzt werden. Mineralressourcen sind keine Mineralreserven und haben keine nachgewiesene wirtschaftliche Gewinnbarkeit. Abgeleitete Ressourcen weisen eine geringere geologische Sicherheit auf. Pitarrilla-Ressourcen und historische Studienwerte sind nicht mit einer aktuellen Reserve, einer genehmigten Mine oder einer Produktionszusage gleichzusetzen.

Zukunftsaussagen. Formulierungen wie „plant“, „soll“, „erwartet“ oder „könnte“ kennzeichnen nicht eingetretene Entwicklungen. Produktions- und Kostenguidance, Ramp-up, Studien, Bohrprogramme, Zeitpläne, Finanzierungs- und Entwicklungspläne beruhen auf Annahmen und sind keine Garantien. Auch positive Bohrergebnisse belegen weder eine wirtschaftlich gewinnbare Lagerstätte noch eine künftige Produktion.

Risiken. Rohstoff- und Bergbauunternehmen unterliegen unter anderem Risiken aus Silber-, Gold- und Basismetallpreisen, Zinsen, Wechselkursen, Inflation, Metallurgie, Exploration und Probenqualität, Ressourcen- und Reservenschätzungen, Betrieb und Ramp-up, Kosten, Lieferketten, Finanzierung, Verwässerung, Schulden, Genehmigungen, Umwelt- und Rekultivierungspflichten, Eigentums- und Rechtsfragen, politischen Entwicklungen sowie Community-Beziehungen. Die Aufhebung der Terronera-Blockade ist ein positiver Schritt; die nachhaltige Betriebsstabilität bleibt ein zu beobachtender Meilenstein. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.

Positionen und Veröffentlichung. Der Autor ist „Freier Journalist“ und hält zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nach eigener Angabe keine Aktien, Optionen, Warrants, sonstigen Derivate oder direkten Leerverkaufspositionen an Endeavour Silver Corp. Diese Angabe ist zeitbezogen und kann sich ändern. Die SRC swiss resource capital AG erhält die oben genannte Vergütung; diese wirtschaftliche Beziehung stellt einen wesentlichen Interessenkonflikt dar und kann Auswahl, Gewichtung und werbliche Darstellung beeinflussen. Die Vergütung ist nicht erfolgsabhängig und keine Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung.

Regulatorischer Hinweis. Die Offenlegung und Gestaltung orientieren sich, soweit einschlägig, an § 85 WpHG, Art. 20 MAR, der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 und den Grundsätzen der British Columbia Securities Commission (BCSC) für Promotional Communications. Eine Prüfung, Billigung, Registrierung oder Empfehlung dieses Beitrags durch BaFin, BCSC oder eine andere Behörde liegt nicht vor. Dieser Hinweis ist keine Rechtsberatung und ersetzt keine Prüfung durch qualifizierte Rechts- oder Compliance-Beratung.

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