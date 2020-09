Mit “KiKA LIVE” fit und gesund durch den Herbst / Die Highlights des Trend- und Lifestyle-Magazins im September (FOTO)

Bei “KiKA LIVE” (KiKA) geht es im September passend zum KiKA-Themenschwerpunkt “Respekt für meine Rechte! Gesund leben!” um sportliche Challenges und gesunde Ernährung. Vier Tage Aktion, Bewegung und Wettkampf stehen mit den “KiKA LIVE Allstars” auf dem Plan. Moderator Ben verrät außerdem gesunde Rezeptideen und coole Küchenhacks. Diese und weitere Highlights gibt es montags bis donnerstags und samstags um 20:00 Uhr bei “KiKA LIVE” sowie jederzeit auf kika.de und im KiKA-Player.

“Ben grillt mit Ole” am 15. und 16. September: Grillen gehört in Deutschland zum Freizeitvergnügen Nr. 1. Aber müssen es immer nur Würstchen sein? Ben testet leckere und abwechslungsreiche Alternativen – auch für Vegetarier – und holt sich Tipps von Grillmeister Ole. Der Zwölfjährige weiß genau, wie man den Grill am besten zum Glühen bringt und brutzelt mit Ben um die Wette.

“Paddeln für den Ozean” am 17. September: Kostenlos Kajaks leihen und dabei Müll sammeln – das ist eine Idee aus Dänemark, die es jetzt auch in Deutschland gibt. Jess ist mit einem solchen “Green Kayak” auf der Alster in Hamburg unterwegs. Wie aus dem Müll im Wasser wieder was richtig Hippes wird, bekommt die “KiKA LIVE”-Moderatorin von einem Künstler gezeigt.

“KiKA LIVE Allstars – Die Sport-Challenge” vom 21. bis 24. September im Rahmen des KiKA-Themenschwerpunktes “Respekt für meine Rechte! Gesund leben!”: Jess und Ben versammeln ihre KiKA-Kolleg*innen zum sportlichen Allstars-Event: Sherif von “logo!” (ZDF), Singa aus dem “KiKA-Baumhaus” (KiKA) und Amelie vom “Tigerenten Club” (SWR) geben alles bei anspruchsvollen, teils skurrilen Sportwettkämpfen an Land und auf dem Wasser. Reichlich Gelegenheit für die Allstars zu zeigen, was sie drauf haben und zum Mitmachen und Sporteln zu animieren. Damit sie nicht schlapp machen, sorgt Ben regelmäßig für gesunde Power-Snacks und gibt Tipps für Fitness-Kochideen. Welches Team wird die Sport-Challenge für sich entscheiden?

“Ben kocht” am 28. und 29. September: Spaghetti aus Gemüse? Ben bereitet ein gesundes Buffet vor und gibt seine Lieblingsrezepte preis. Außerdem berichtet der Moderator backstage von der Produktion neuer “KiKA LIVE”-Online-Clips und verrät dabei seine besten Küchenhacks.

“KiKA LIVE” – montags bis donnerstags und samstags um 20:00 Uhr sowie jederzeit auf kika.de und im KiKA-Player. Exklusive Videos auf kika-live.de (https://www.kika.de/kika-live/index.html) und YouTube erweitern das Trend- und Lifestyleformat für Preteens. Verantwortliche Redakteurin ist Miriam Steinhoff.

