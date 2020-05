Mit Kreativität zu digitalen Innovationen

Not macht erfinderisch ? so auch beim virtuellen Workshop des Zentrum Digitalisierung (ZD.BB) am 14. Mai 2020. Der bunte Kreis an Teilnehmenden aus verschiedenen Unternehmen und Branchen entdeckte seine Kreativität beim praktischen Einblick in die Innovationsmethoden des ZD.BB. Von der Kurzanalyse eines Unternehmens über das klassische Brainstorming bis hin zur Geschäftsmodellentwicklung: die rund zwanzig Webinarbesucher konnten die Grundzüge des Innovationsansatzes Design Thinking aus sicherer Distanz erleben. Die Rückmeldungen fielen dabei durchweg positiv aus, so dass das ZD.BB auch zukünftig regelmäßig Webinare zur Entwicklung digitaler Geschäfte plant.

Am 20. Mai wird die Webinarreihe fortgesetzt und vom ZD.BB gibt es dann praktische Tipps und wertvolle Hinweise zur Optimierung von Webseiten. ?Viele Internetauftritte von kleinen Unternehmen, Handwerkern und Selbstständigen werden einmal erstellt und dann nicht mehr weiterentwickelt. Viel Potential bleibt im Laufe der Zeit ungenutzt. Wie man seine Webseite und Online-Angebote zeitgemäß gestaltet, verdeutlichen wir in unserem nächsten Webinar?, so Dr. Claus Hoffmann, der Geschäftsführer des ZD.BB: Sämtliche Webinare und die Anmeldung sind im Internet unter https://www.zd-bb.de/webinare/ zu finden.