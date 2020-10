Mitarbeiterkommunikation jetzt anpacken!

Optimierung der internen Unternehmenskommunikation: von der strategischen Analyse zur motivierenden Kampagne. Als Agentur für Mitarbeiterkommunikation und Veränderungskommunikation sorgt ofischer communication für die richtigen Botschaften und zuversichtliche und mitdenkende Arbeitskräfte.

Interne Kommunikation emotionalisieren

PR-Profis setzen konzeptionell bei der Ist-Analyse an. Sprechen wir ausreichend und zielführend mit unseren Arbeitskräften? Nein? Dann müssen wir uns ins Zeug legen! Denn wer Leistung fordert, muss auch erklären, warum. Es gilt Perspektiven aufzuzeigen, Abläufe, Prozesse, Zusammenhänge, Pflichten und Unverzichtbarkeiten darzulegen. Mischt der smarte Kommunikator diesen auf den ersten Blick etwas trockenen Stoff mit einer gesunden Portion Emotion, wird die interne Kommunikation garantiert ein Erfolg. Aber Achtung, das Zeitinvestment für eine motivierende und die Mitarbeiter inspirierende Unternehmenskommunikation ist nicht zu unterschätzen!

So können Sie Ihre Mitarbeiter emotional in die Arbeitsprozesse einbinden:

Ist-Situation analysieren

? Welche Maßnahmen gibt es?

? Was behandeln sie?

? Wie behandeln sie die Themen?

? Wie ist die Stimmung bei wem? Kategorisieren! Beispielsweise durch Interviews einfacher Mitarbeiter vs. Führungskraft.

? Woran liegt es wirklich?

? Und ganz wichtig: den Zeitbedarf für die Kampagnen dann realistisch kalkulieren!

Mit den passenden Kommunikationsmaßnahmen loslegen!

? Kampagnenplan: Welche Maßnahmen führen zum Ziel?

? Themenplanung: Was wollen wir unseren Mitarbeitern mitgeben?

? Emotionalisierung von als trocken wahrgenommenen Themen. Für eine gute Rezeption auf Mitarbeiterseite!

? Two way-Communication: Hört die Führungsebene, was die einfachen Mitarbeiter umtreibt?

