miteinander.füreinander – besonders jetzt. ProSiebenSat.1. startet Appell für mehr Solidarität und Zusammenhalt

Jochen Schropp, Sasha, Alina Merkau, Icke Dommisch, Enie van de Meiklokjes, Matthias Killing, Paula Lambert, Christian Düren, Frank Rosin, Joko Winterscheidt, Max Giesinger, Matthias Opdenhövel, Daniel Aminati, Kathy Weber, Matthias Schweighöfer und viele weitere Stars rufen in der miteinander.füreinander-Kampagne der ProSiebenSat1 Media SE zur Besonnenheit auf. Die Botschaft: Gerade jetzt ist es wichtig, die Pandemie zu verlangsamen. Jeder einzelne kann dazu beitragen, ihre Auswirkungen zu begrenzen. Alle, die es können, sollten zuhause bleiben – zum Wohle der Gemeinschaft. Abstandhalten bedeutet, aufeinander zu achten. Nur so können wir das Virus bremsen. ProSiebenSat.1 sendet die Botschaft über all seine Plattformen. Auftakt der großangelegten Kampagne: Am Freitagabend geht der erste Trailer auf allen Sendern der Gruppe in der Prime Time on Air, viele weitere folgen. Zeitgleich wird die Kampagne auf alle Social Media-Kanäle, #WirBleibenZuhause, ausgeweitet. Allein über ihre Sendergruppe erreicht die ProSiebenSat.1 Media SE monatlich über 60 Millionen Menschen, die diese Botschaft sehen können.

Max Conze, Vorstandsvorsitzender der ProSiebenSat.1 Media SE: “In diesen Zeiten ist Solidarität noch wichtiger als sonst. Mit der miteinander.füreinander-Kampagne wollen wir die Menschen füreinander sensibilisieren. Unsere Botschaft: Wenn wirklich jeder Solidarität lebt, können wir diese Krise meistern. Ich danke allen Künstlern, die diese wichtige Kampagne so besonders machen. Und ich danke dem Kreativteam für die schnelle Umsetzung.”

Bei Fragen: ProSiebenSat.1 TV Deutschland

