Mobeye zeigt 4G Neuheiten der Alarm- und Telemetrietechnologie auf der Security Messe Essen 2026

Die Mobeye ist ein niederländischer Entwickler und Hersteller von 4G Alarm- und Sicherheitsprodukten

mit hohen Qualitätsstandards, mit Fokus auf extrem niedrigen Energieverbrauch.

Die schon mehrfach ausgezeichneten Produkte werden weltweit, sowohl von professionellen Anwendern,

als auch von Verbrauchern, in verschiedenen Sektoren eingesetzt.

Darunter Polizei, Landwirtschaft, Medizin, Behörden, Gebäudemanagement, Straßenbau,

Gärtnereien, Entsorgung und Sicherheit.

Typische Anwendungen sind zum Beispiel die Überwachung von Leckage, Füllständen, Pumpen,

Akku-Schränken, Temperaturen, Netzspannung, AED-Schränken, Containern, Ferienhäuser,

Garagen, Lagerschuppen, Grundstücken, Kühlschränke, Serverräume, Gewächshäuser, Obstplantagen, Labore usw.

Im Rahmen der Messe werden neue Produkte und Weiterentwicklungen von bewährten Produkten vorgestellt.

Zum Beispiel:

• CM-Guard CM4040 Alarmmelder mit 4x NO/NC Eingängen

• CM-Guard CM4042 Alarmmelder mit 4x NO/NC Eingängen und 2x bistabilen Relais Ausgängen

• MiniPir iCM4 Einbruchmelder inkl. der angepassten Version für Container Nutzung

• Call-Key MCK400 Zutrittskontrollsystem

Während der gesamten Messe stehen die kompetenten Mitarbeiter der Mobeye sehr gerne für

Fragen, Anregungen oder Auskünfte zu Themen, die die Besucher interessieren, zur Verfügung.

Besuchen Sie die SECURITY ESSEN 2026 von 22.09 bis 25.09 und treffen Sie die Mobeye in Halle 7, Stand F33.

Sie können sich auch vorab über die Mobeye unter www.mobeye.com informieren.