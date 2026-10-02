Moderatoren-Duo und internationaler Cosplay-Ausscheid– MAG-C 2027 gibt die ersten Highlights bekannt

Wenn sich die Messe Erfurt am 23. und 24. Januar 2027 erneut in einen Treffpunkt für Manga, Anime, Games und Cosplay verwandelt, steht die Community im Mittelpunkt. Die Besucherinnen und Besucher erwartet ein internationales und Fan-orientiertes Programm. Die ersten Highlights für 2027 stehen jetzt fest.

Internationaler Cosplay-Ausscheid: MAG-C rückt Handwerk und Kreativität ins Rampenlicht

Gemeinsam mit den Cosplay Central Crown Championships hebt die MAG-C das Thema Cosplay auf die internationale Bühne. Die Convention wird Schauplatz eines internationalen Cosplay-Ausscheids, bringt erfahrene Cosplayerinnen und Cosplayer aus verschiedenen Regionen zusammen und stellt insbesondere die gestalterische und handwerkliche Qualität selbst gefertigter Kostüme in den Mittelpunkt.

„Von Nähtechniken und Materialverarbeitung über Rüstungs- und Prop-Bau bis hin zu Spezialeffekten und sogar motorisierten Kostümen – die Teilnehmerinnen und Teilnehmerbringen Charaktere aus Anime, Manga und Games in einer spektakulären Show auf die Bühne“, erklärt Theresa Witt, Projektleitung MAG-C. „Der Sprung in die internationale Cosplay-Szene ist ein wichtiger Schritt für uns und soll zeigen, welchen Stellenwert das Thema Cosplay für die MAG-C hat.“

Malternativ und Primalavera erneut bei der MAG-C

Auch zwei bekannte Gesichter der MAG-C kehren 2027 zurück: Malternativ und Primalavera sind erneut als Moderatorenduo für die Bühnen der MAG-C bestätigt. Bereits 2026 prägten die beiden das Bühnen- und Streamingprogramm. Malternatives Energie und Primalaveras musikalisches Gespür sowie die gemeinsame Liebe zu japanischer Popkultur und Games machen das Moderationsgespann zu einem festen Bestandteil der Bühnenshows.

„Wir freuen uns sehr, die beiden erneut bei uns begrüßen zu können, und sind schon sehr gespannt, wie sie in diesem Jahr die Bühne zum Kochen bringen“, sagt Theresa Witt.

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Öffnungszeiten

Samstag, 23. Januar 2027, 10.00 bis 19.00 Uhr

Sonntag, 24. Februar 2027, 10.00 bis 18.00 Uhr

Ticketshop

www.mag-c.de/tickets-merch-oeffnungszeiten/

Eintrittspreise

Tagesticket: 30 €

Tagesticket – Schwerbehindert**: 30 €

2-Tagesticket: 50 €

2-Tagesticket – Schwerbehindert**: 50 €

Junior-Tagesticket***: 15 €

Nachmittagsticket gültig am Sonntag (ab 15 Uhr): 15 €

Kinder bis einschließlich 6 Jahre haben freien Eintritt (erhältlich an der Tageskasse)***

** Schwerbehinderte mit notwendiger Begleitperson (Kennzeichen „B“ im Ausweis) zahlen den Normalpreis und die Begleitperson erhält freien Eintritt.

*** Kinder bis einschließlich 13 Jahre – nur mit einer volljährigen Begleitperson

Als größter Messe- und Kongressstandort in der Mitte Deutschlands hat sich die Messe Erfurt als Forum für Unternehmen, Wissenschaftler, Mediziner, Gewerkschaften und viele weitere Institutionen etabliert. Jährlich finden hier mehr als 220 Veranstaltungen, Kongresse und Tagungen, Messen und Ausstellungen, Firmenevents und Konzerte mit über 650.000 Besucherinnen und Besucher statt. Mehr unter: www.messe-erfurt.de