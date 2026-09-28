Neuwied, 28.09.2026. Wer Bad, Fenster oder Heizung erneuern will, fragt bei FinanzPlusImmo am häufigsten nach einem Darlehen, für das weder Notar noch Grundschuld nötig sind. Der Finanzierungsvermittler aus Neuwied prüft solche Anfragen in fester Reihenfolge: zuerst, ob das Vorhaben in den begrenzten Rahmen dieser Kredite passt, erst danach den Weg mit Eintrag ins Grundbuch.

Warum fragen Eigentümer nach einem Kredit ohne Notartermin?

Eigentümer, die modernisieren, wollen meist zügig beginnen und das Grundbuch für spätere Vorhaben frei halten. Ein Darlehen ohne Grundschuld erfüllt beides. Der Notartermin entfällt, Grundbuchkosten entstehen nicht, und die Auszahlung muss keine Eintragung abwarten.

„Kein Notartermin, kein Eintrag, das Grundbuch bleibt frei für spätere Vorhaben. Die Summe ist dafür begrenzt. Ich prüfe deshalb zuerst, ob das Vorhaben in diesen Rahmen passt, und spreche erst dann über den Weg mit Eintrag“, sagt Enis Recica, Inhaber von FinanzPlusImmo. Enis Recica ist seit 2016 in der Finanzbranche und als Immobiliar-Darlehensvermittler nach § 34i GewO, Registernummer D-IR9N-6D2DR-51, IHK Koblenz, eingetragen.

Wo liegt die Grenze bei der Summe?

Modernisierungsdarlehen ohne Grundschuld reichen im Markt bis rund 80.000 Euro. Diese Zahl ist eine Orientierung und keine gesetzliche Grenze, denn jede Bank legt ihre eigene Obergrenze fest und die Bonität verschiebt sie. Für einzelne Gewerke wie Bad, Dach, Fenster, Heizung oder Elektrik genügt der Rahmen häufig, für eine komplette Kernsanierung meist nicht.

Weil die Bank keine Sicherheit am Haus erhält, finanziert sie allein gegen die Zahlungsfähigkeit des Eigentümers. Das macht den Kredit teurer als eine Aufstockung mit Grundschuld. Die Laufzeit ist kürzer, die Rate bei gleicher Summe also höher.

Welche Rolle spielt der Verwendungsnachweis?

FinanzPlusImmo sieht am Markt zwei Gruppen von Banken. Die eine zahlt gegen Angebote, Rechnungen oder Fotos aus. Die andere überweist den Betrag frei auf das Konto des Kunden. Für Eigentümer, die selbst mit anpacken, entscheidet dieser Punkt oft über die Wahl der Bank, weil sich die eigene Arbeitszeit nicht per Rechnung belegen lässt. Die Frage gehört deshalb vor den Antrag und nicht in die Auszahlungsphase.

Was unterscheidet diesen Kredit rechtlich von der Baufinanzierung?

Ein Darlehen ohne Grundschuld ist rechtlich ein Allgemein-Verbraucherdarlehen. Nach § 500 Abs. 2 BGB dürfen Kreditnehmer es jederzeit ganz oder teilweise vorzeitig zurückzahlen, und eine Vorfälligkeitsentschädigung ist nach § 502 Abs. 3 BGB gedeckelt. Bei Immobiliar-Verbraucherdarlehen gilt diese Deckelung ausdrücklich nicht.

Was die Bank im Einzelnen prüft und wann sich der Weg mit Grundschuld trotz Notarkosten rechnet, beschreibt der Ratgeber Modernisierungskredit ohne Grundbucheintrag. Welche Rate der eigene Haushalt für den Umbau tragen kann, zeigt vorab der Modernisierungskredit-Rechner von FinanzPlusImmo.