Mogotes gibt einenÜberblick über die Explorationspläne für 2026–2027

Mogotes Metals Inc. (TSXV: MOG, FSE: OY4, OTCQB: MOGMF) („Mogotes“ oder das „Unternehmen“) – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/mogotes-metals-inc/ – stellt heute seine Explorationspläne für die nächsten 12 Monate für das Projekt „Filo Sur“ in Argentinien und Chile, das Projekt „Beskauga“ in Kasachstan und das Projekt „Copper Cliff“ in Montana, USA, vor. Das Unternehmen hat zudem im Vorfeld des Precious Metals Summit Beaver Creek eine aktualisierte Unternehmenspräsentation veröffentlicht.

Highlights

Bohrungen bei Filo Sur sollen sich mehr als verdreifachen: bis zu 20.000 m in den Jahren 2026–2027, Wiederaufnahme im November 2026.

Beide Entdeckungen aus den Jahren 2025–2026 stehen im Mittelpunkt des Programms: zusätzliche Bohrungen bei Albor und Cruz del Sur, Folgeuntersuchungen zu Porphyr-Vorkommen bei Luz del Sol und erste Bohrungen bei Cuenca sowie Erkundungsarbeiten entlang der Macho-Muerto-Verwerfungszone (Saison-Ergebnisse).

Bohrungen bei Beskauga werden intensiviert: bis zu 50.000 m Bohrungen, erste Untersuchungsergebnisse werden für das 4. Quartal 2026 erwartet und eine vorläufige wirtschaftliche Bewertung (PEA) ist innerhalb von 12 Monaten angestrebt.

Copper Cliff ist bereit für Bohrungen, sobald die Genehmigung vorliegt: Geplant sind 8.000–9.000 m, mit frühestem Start im November 2026, im Rahmen der Option auf ein Joint Venture mit Kennecott, einer Tochtergesellschaft von Rio Tinto.

Filo Sur: Bohrungen werden auf 20.000 Meter ausgeweitet

Mogotes plant für die Saison 2026–2027 Bohrungen von bis zu 20.000 m bei Filo Sur – mehr als das Dreifache der 6.208 m, die in den Jahren 2025–2026 gebohrt wurden (siehe Pressemitteilung vom 4. September 2026). Die Bohrungen sollen im November 2026 wieder aufgenommen werden, vorbehaltlich der Wetterbedingungen und der Zugänglichkeit des Standorts.

Das Programm orientiert sich an den beiden Entdeckungen, die in der vergangenen Saison in der Macho-Muerto-Verwerfungszone (MMFZ) gemacht wurden. Es umfasst vier Schwerpunkte (Abbildung 1):

Albor – Erweiterung der hochgradigen Brekzienentdeckung entlang des Streichs und in die Tiefe sowie erste Erkundung des darunter vermuteten Porphyr-Ziels ( September 2026);

Cruz del Sur – Erweiterungsbohrungen am in diesem Jahr entdeckten Gold-Kupfer-Porphyr, der in alle Richtungen offen bleibt ( Mai 2026);

Luz del Sol, Cuenca und Meseta – erste Porphyr-Erkundungen in Cuenca und Weiterverfolgung eines neuen Ziels in Luz del Sol sowie Abschluss der Bohrungen in Meseta; und

Die MMFZ – Erkundungsbohrungen entlang der etwa 10 km langen Struktur innerhalb des Projekts, von der der größte Teil noch nicht bebohrt ist.

Beskauga: Bohrungen über 50.000 m und eine vorläufige wirtschaftliche Bewertung

In Beskauga in der Provinz Pawlodar, Kasachstan, hat das Unternehmen mit den Bohrungen begonnen und plant, diese bis zu einer Gesamtlänge von 50.000 m fortzusetzen, wobei die Bohrungen bis zum Einsetzen des Winterwetters andauern sollen. Mogotes erwartet die ersten Untersuchungsergebnisse aus dem aktuellen Programm im vierten Quartal 2026.

Das Unternehmen strebt innerhalb von 12 Monaten eine vorläufige wirtschaftliche Bewertung (PEA) an, auf die eine Vor-Machbarkeitsstudie folgen soll. Mogotes hält eine Option auf den Erwerb von 100 % von Beskauga (siehe Pressemitteilung vom 27. Februar 2026).

Copper Cliff: Bohrbereit, sobald die Genehmigung vorliegt

Bei Copper Cliff in Montana plant das Unternehmen Bohrungen über 8.000 bis 9.000 m, deren frühestmöglicher Beginn im November 2026 vorgesehen ist. Die Genehmigungen stehen noch aus, und die entsprechenden Arbeiten sind im Gange.

Copper Cliff unterliegt einer Option zum Abschluss eines Joint Ventures mit der Kennecott Exploration Company, einer Tochtergesellschaft von Rio Tinto. Mogotes kann sich eine Beteiligung von 51 % sichern, indem es über einen Zeitraum von drei Jahren Explorationsausgaben in Höhe von 16 Millionen US-Dollar finanziert (siehe Pressemitteilung vom 15. April 2026).

Tabelle 1 fasst die drei Programme zusammen.

Aktualisierte Unternehmenspräsentation für Beaver Creek

Mogotes hat seine Unternehmenspräsentation im Vorfeld seiner Teilnahme am Precious Metals Summit Beaver Creek in Colorado (22.–25. September 2026) aktualisiert. Darin werden die Ergebnisse der Saison 2025–2026 bei Filo Sur sowie die für die nächsten 12 Monate geplanten Arbeiten an allen drei Projekten dargelegt.

Die Präsentation ist auf DocSend und auf der Website des Unternehmens unter mogotesmetals.com verfügbar.

Darüber hinaus möchte das Unternehmen bestimmte Angaben in seiner Pressemitteilung vom 27. August 2026 klarstellen. Die Ausübung der Bezugsrechte stellte eine Transaktion mit nahestehenden Personen im Sinne der Richtlinie 5.9 der TSX Venture Exchange und des Multilateral Instrument 61-101 – Schutz von Minderheitsaktionären bei Sondergeschäften („MI 61-101“) dar, da Insider des Unternehmens im Rahmen der Platzierung insgesamt 5.503.323 Stammaktien erworben haben. Das Unternehmen stützt sich auf die in den Abschnitten 5.5(b) und 5.7(1)(a) von MI 61-101 enthaltenen Ausnahmen von den Bewertungs- und Genehmigungsanforderungen für Minderheitsaktionäre gemäß MI 61-101, da das Unternehmen nicht an einem bestimmten Markt notiert ist und der Marktwert der Beteiligung der Insider an der Platzierung gemäß MI 61-101 25 % der Marktkapitalisierung des Unternehmens nicht übersteigt. Das Unternehmen hat keinen Bericht über wesentliche Änderungen in Bezug auf die Transaktion mit nahestehenden Personen mindestens 21 Tage vor Abschluss der Platzierung eingereicht, was das Unternehmen unter den gegebenen Umständen als angemessen erachtet, um die Platzierung zügig abzuschließen.

Über Mogotes Metals Inc.

Mogotes Metals Inc. ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf Kupfer, Gold und Silber im vielversprechenden Vicuña-Gebiet in Argentinien und Chile konzentriert. Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens, Filo Sur, grenzt an das Projekt „Filo del Sol“ von Lundin Mining – eine der weltweit größten Kupfer-Gold-Silber-Entdeckungen¹ – und liegt entlang desselben Nord-Süd-Gürtels wie die Lagerstätten „Filo del Sol“ und „Aurora“ sowie die Kupfer-Gold-Lagerstätten „Lunahuasi“ und „Los Helados“ von NGEx Minerals.

Weitere Informationen

Mogotes Metals Inc.

Allen Sabet, Präsident und Chief Executive Officer

T: +1 (647) 846-3313 · E: info@mogotesmetals.com

W: mogotesmetals.com · X: @mogotesmetals

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Weitere Informationen

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen waren zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt, können jedoch durch spätere Pressemitteilungen ersetzt werden. Das Unternehmen ist weder verpflichtet noch beabsichtigt es, die zukunftsgerichteten Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Qualifizierte Person

Die wissenschaftlichen und technischen Angaben in dieser Präsentation wurden von den qualifizierten Personen des Unternehmens (gemäß der Definition in NI 43-101) auf Projektbasis wie folgt geprüft und genehmigt: (a) Die wissenschaftlichen und technischen Angaben zum Projekt Filo Sur wurden von Carl Schnell, MAIG, einer qualifizierten Person gemäß der Definition in NI 43-101, geprüft und genehmigt — Herr Schnell ist als Berater für das Unternehmen tätig und gilt im Sinne von NI 43-101 nicht als unabhängig; (b) die wissenschaftlichen und technischen Angaben zum Copper-Cliff-Projekt wurden von Peter Ellsworth, CPG, einer qualifizierten Person im Sinne von NI 43-101, geprüft und genehmigt — Herr Ellsworth ist als Berater für das Unternehmen tätig und gilt im Sinne der NI 43-101 nicht als unabhängig; und (c) die wissenschaftlichen und technischen Angaben zum Beskauga-Projekt wurden von Tony Worth, MAIG, einer qualifizierten Person im Sinne der NI 43-101, geprüft und genehmigt — Herr Worth ist als Berater für das Unternehmen tätig und gilt im Sinne der NI 43-101 nicht als unabhängig.

Die qualifizierte Person hat die Informationen zu angrenzenden Grundstücken wie Filo del Sol nicht überprüft, und die Informationen zur Mineralisierung im Projekt Filo del Sol sind nicht unbedingt ein Hinweis auf die Mineralisierung im Projekt Filo Sur.

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

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Es kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass sich diese Informationen als richtig erweisen werden, und man sollte sich nicht auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen verlassen. Insbesondere enthält diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Informationen in Bezug auf: den Umfang, die Reichweite, die Kosten, die Prioritäten und den Zeitplan der für 2026–2027 geplanten Bohr -Programme bei den Projekten Filo Sur, Beskauga und Copper Cliff, einschließlich der Wiederaufnahme der Bohrungen bei Filo Sur im November 2026; die geschätzten Kosten des Filo-Sur-Programms und das Budget für das Beskauga-Programm; die ausreichende Verfügbarkeit der derzeitigen Barmittel des Unternehmens zur Finanzierung dieser Programme; den Zeitpunkt der ersten Untersuchungsergebnisse aus dem Beskauga-Programm; den Zeitpunkt und den Abschluss einer vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung sowie einer anschließenden Vor-Machbarkeitsstudie bei Beskauga; den Erhalt und den Zeitpunkt der Genehmigungen für Bohrungen bei Copper Cliff; die Fähigkeit des Unternehmens, im Rahmen seiner Option auf ein Joint Venture mit der Kennecott Exploration Company eine Beteiligung am Copper-Cliff-Projekt zu erwerben; die Interpretation geologischer und geophysikalischer Daten sowie früherer Bohrergebnisse und das Potenzial der Explorationsziele; Erwartungen hinsichtlich des Zugangs zu und der Nachfrage nach Ausrüstung, qualifizierten Arbeitskräften und Dienstleistungen, die für die Exploration und Erschließung von Mineralgrundstücken erforderlich sind; sowie die Tatsache, dass die Aktivitäten nicht durch Explorations-, Erschließungs-, Betriebs-, regulatorische, politische, gesellschaftliche, wirtschaftliche, ökologische und/oder Gesundheits- und Sicherheitsrisiken nachteilig gestört oder behindert werden. Darüber hinaus kann diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen enthalten, die sich beziehen auf: das potenzielle Explorationspotenzial bei den Projekten des Unternehmens; Explorationspläne und -ausgaben; die Fähigkeit des Unternehmens, seine Feldprogramme wie geplant durchzuführen; den Erfolg künftiger Explorationsaktivitäten; das Potenzial für eine Erweiterung der Ressourcen; die Fähigkeit zur Schaffung von Shareholder Value; Erwartungen hinsichtlich der Aufstockung der Mineralreserven oder -ressourcen durch Exploration; die Fähigkeit zur Durchführung geplanter Arbeitsprogramme; Pläne oder die Fähigkeit zur Mobilisierung oder Hinzunahme weiterer Bohrgeräte; den Zeitplan oder die erwarteten Ergebnisse von Laboruntersuchungen; staatliche Regulierung von Bergbauaktivitäten; Umweltrisiken; unvorhergesehene Rekultivierungskosten; Eigentumsstreitigkeiten oder -ansprüche; Einschränkungen des Versicherungsschutzes; sowie sonstige Risiken und Ungewissheiten. Das Unternehmen geht zwar davon aus, Explorationsprogramme durchzuführen, kann jedoch auf unerwartete Herausforderungen in Bezug auf Wetter, Logistik, Anwohner, Zugang, Genehmigungen, rechtliche Aspekte, Umwelt, Bohrungen und andere Bereiche sowie auf Kosten oder Verzögerungen stoßen, die das Unternehmen daran hindern könnten, die Programme innerhalb des erwarteten Zeitrahmens oder überhaupt abzuschließen. Die Exploration bei Filo Sur ist saisonabhängig und wird in großer Höhe in den Anden durchgeführt, wo Schneefall, Stürme, Überschwemmungen, Straßensperrungen und andere widrige Wetter- oder Klimaereignisse den Zugang zum Standort einschränken und die Feld- und Bohrarbeiten für längere Zeiträume oder eine ganze Saison aussetzen oder zum Erliegen bringen können; auch die Bohrungen bei Beskauga und Copper Cliff können durch das Wetter beeinträchtigt werden. Die Programmkosten können die Schätzungen übersteigen, und etwaige Arbeiten, die über die in dieser Pressemitteilung beschriebenen Programme hinausgehen, können von den Ergebnissen und davon abhängen, ob das Unternehmen zusätzliche Finanzmittel sichern kann. Diese Programme könnten sich verzögern oder gar nicht durchgeführt werden. Es gibt keine Gewähr dafür, dass die in dieser Pressemitteilung beschriebenen Bohrungen oder Teile davon durchgeführt oder abgeschlossen werden; das Unternehmen könnte wesentlich weniger Meter als geplant bohren oder gar keine Bohrungen durchführen.

Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen und/oder Informationen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, sollte man sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen, da das Unternehmen keine Gewähr dafür geben kann, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden. Diese Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten abweichen, einschließlich der Risiken, Ungewissheiten und anderer Faktoren, die in den regelmäßigen Einreichungen des Unternehmens bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden aufgeführt sind und unter dem SEDAR+-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca verfügbar sind, sowie unter anderem: allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche und bergbauliche Rahmenbedingungen; Wechselkurse; Wetter-, Klima- und geologische Bedingungen; Angebot und Nachfrage bei Rohstoffen; die Verfügbarkeit von Finanzmitteln zu angemessenen Konditionen, falls und sobald diese benötigt werden, sowie die Tatsache, dass das Unternehmen keine wesentlichen Arbeitskonflikte, Unfälle oder Ausfälle von Anlagen oder Ausrüstung erleidet; die Stabilität und Vorhersehbarkeit des politischen Umfelds sowie der rechtlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen; die Fähigkeit des Unternehmens, erforderliche Genehmigungen, Lizenzen, Zulassungen und/oder Freigaben von den zuständigen Aufsichtsbehörden zu erhalten, aufrechtzuerhalten, zu erneuern und/oder zu verlängern; die vertragsgemäße Erfüllung durch Vertragspartner; sowie die Fähigkeit des Unternehmens, weiterhin rechtzeitig und kosteneffizient qualifiziertes Personal und Ausrüstung zu beschaffen, um seinen Bedarf zu decken. Diese Faktoren sind nicht erschöpfend und sollten auch nicht als solche ausgelegt werden. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen könnten. Alle in diesem Dokument enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen unterliegen diesen Warnhinweisen. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich aufgrund der damit verbundenen Unsicherheit nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Aussagen in Bezug auf „Mineralressourcen“ gelten als zukunftsgerichtete Informationen, da sie die implizite Einschätzung beinhalten, dass die beschriebenen Mineralressourcen auf der Grundlage bestimmter Schätzungen und Annahmen in Zukunft gewinnbringend gefördert werden können. Zukunftsgerichtete Informationen dienen dazu, Einblicke in die aktuellen Erwartungen und Pläne der Unternehmensleitung zu geben und Investoren sowie anderen Interessierten ein besseres Verständnis des Geschäftsumfelds des Unternehmens zu ermöglichen.