Mogul Mountain Ventures gibt Notierung an der Frankfurter Wertpapierbörse und Teilnahme an bevorstehenden Anlegerkonferenzen bekannt

Mogul Mountain Ventures Corporation (TSXV: MOGL) („Mogul“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass die Stammaktien des Unternehmens ab sofort an der Wertpapierbörse in Frankfurt („FWB“) unter dem Börsensymbol „9HG0“ gehandelt werden.

Die Börsennotierung in Frankfurt bietet Mogul eine zusätzliche Handelsplattform, mit der das Unternehmen einen größeren Bekanntheitsgrad und einen besseren Zugang zu Anlegern in Deutschland und ganz Europa erreichen will.

Informationen zum Börsenhandel in Frankfurt

Anleger und Broker finden die Stammaktien von Mogul mit Hilfe der nachfolgenden Handelsdaten:

Börsensymbol Frankfurt 9HG0

ISIN CA6080151039

WKN A42FJ4

TSX Venture Exchange MOGL

In Verbindung mit der Börsennotierung in Frankfurt werden vom Unternehmen keine neuen Stammaktien ausgegeben und auch keine Finanzierungen getätigt. Die Hauptnotierung von Mogul an der TSX Venture Exchange unter dem Börsensymbol „MOGL“ bleibt aufrecht.

Bevorstehende Anlegerkonferenzen

Nach Aufnahme des Handels an der TSX Venture Exchange am 1. September 2026 und dem Abschluss von Finanzierungsrunden im Wert von rund 7 Mio. CAD weitet Mogul nun seine Investorenansprache auf Kanada, Europa sowie das Vereinigte Königreich aus. Das Unternehmen plant in nächster Zeit eine Teilnahme an folgenden Veranstaltungen:

• Kinvestor Day – 22. Oktober 2026 – Virtuelle Veranstaltung. Andy Edelmeier, CEO von Mogul, wird ab 11:00 Uhr PT / 14:00 Uhr ET das Unternehmen einem Online-Publikum präsentieren und anschließend live für eine Frage-Antwort-Runde zur Verfügung stehen. Weitere Informationen und Anmeldeformalitäten finden Sie hier.

• Red Cloud Fall Mining Showcase – 28–29. Oktober 2026 – Toronto, Ontario. Mogul wird an der von Red Cloud veranstalteten Anlegerkonferenz mit Bergbauschwerpunkt im Rahmen von Firmenpräsentationen, Treffen mit Anlegern und Netzwerkaktivitäten teilnehmen.

• Rohstoffmesse München – 6.-7. November 2026 – München, Deutschland. Mogul wird sich und sein Projekt Rays–West Dome den europäischen Anlegern mit Interesse an Rohstoffen vorstellen und an Investorentreffen teilnehmen. Die Konferenz ist für Mogul nach dem Start der Börsennotierung in Frankfurt eine wichtige Komponente zur ersten Kontaktaufnahme mit deutschen Investoren.

• 121 Mining Investment London – 23–24. November 2026 – London, Vereinigtes Königreich. Mogul wird im Vorfeld vereinbarte Einzelgespräche mit institutionellen Investoren, Family Offices und anderen Anlegern mit Bergbauinteresse führen.

„Diese Veranstaltungen bieten Mogul eine großartige Chance, das Unternehmen und sein Projekt Rays–West Dome einem breiteren Anlegerpublikum bekannt zu machen“, so Andy Edelmeier, CEO von Mogul. „Insbesondere die Notierung an der Frankfurter Wertpapierbörse ergänzt unsere bevorstehenden Aktivitäten zur Kontaktaufnahme mit europäischen Anlegern und bietet letzteren eine zusätzliche Plattform für den Zugang zu den Aktien von Mogul.“

Über Mogul Mountain Ventures Corporation

Mogul Mountain Ventures Corporation ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, das sich dem Ausbau seines zu 100 % unternehmenseigenen Gold-Silber-Projekt Rays–West Dome widmet. Es handelt sich hier um ein Konzessionspaket in Distriktgröße mit einer Grundfläche von mehr als 5.300 Acres, das sich im US-Bundesstaat Nevada, in der Nähe der Stadt Tonopah, in der Randzone des prospektiven Walker Lane Trends befindet.

Mogul hat mehrere historische Bergbaugebiete und ehemalige Förderbetriebe zusammengelegt, wo bis dato noch kaum moderne Explorationsmethoden zum Einsatz gekommen sind. Auf dem Projektgelände finden sich Gold?Silber?Mineralisierungen des orogenen und des niedrig?sulfidischen epithermalen Typs, weshalb das Konzessionsgebiet mit einer ganzen Reihe von Explorationszielen aufwarten kann. Mogul verwendet moderne Explorationsmethoden, um diese Ziele systematisch zu evaluieren und anhand von Testbohrungen zu erkunden.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Andy Edelmeier

Chief Executive Officer

Mogul Mountain Ventures Corporation

info@mogulmountain.com

Investor Relations

Kin Communications

604-684-6730

MOGL@kincommunications.com

Qualifizierte Person

David Flint, P.Geo., ist eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects für das Unternehmen und fungiert als technischer Berater von Mogul. Er hat die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulation Services Provider (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze, einschließlich Aussagen zu den Explorations- und Investorenakquisitionsaktivitäten des Unternehmens, zur Teilnahme an künftigen Konferenzen sowie zu den erwarteten Vorteilen der Börsennotierung an der Frankfurter Börse. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den ausdrücklichen oder impliziten Aussagen abweichen. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf diese Informationen zu verlassen. Sofern nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren.

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