Mohamed Ali Oukassi – der E-Commerce Berater

Der E-Commerce, also der elektronische Handel im World Wide Web hat aktuell in der Wirtschaft eine große und nicht zu verachtende Bedeutung, welche wohl weiterhin auch noch steigen wird. Kaum ein Unternehmen kann es sich daher leisten, sich davor zu verschließen, denn immer mehr wird sich der Konsum ins Internet verlagern. Im Internet kann man heutzutage nahezu alles suchen, finden, verkaufen und kaufen. Dank Smartphones und Tablets ist das Shoppen so einfach wie noch nie von überall aus und zu jeder Zeit möglich.

Einer der das schon alles sehr lange erkannt hat und als der Experte in der E-Commerce-Scene gilt, ist Mohamed Ali Oukassi. Als Gründer und auch Inhaber der Agentur eBakery kann er auf eine mehr als 10-jährige Erfahrung im eCommerce-Bereich zurückblicken. Als sogenannter ERP-Berater steht er Unternehmen rund um das Onlineshop-Systeme beratend zur Seite. Dabei hat er sich auf Themen wie JTL, Shopify, Vario, Afterbuy, Xentral und noch einige weitere verbreitete Systeme im Online-Handel spezialisiert. Außerdem betreibt Ali Oukassi auch einen YouTube Kanal mit etlichen Videos rund um das Thema E-Commerce.

Inhalte in den Videos von Mohamed Ali Oukassi

In seinen Videos soll er sehr praxisnah und informativ über die unterschiedlichsten Sachthemen, die aber für Shop-Betreiber und E-Commerce Strategen wichtig sein könnten, berichten. Dabei greift Ali Oukassi auch immer wieder aktuelle Trends mit auf, um dadurch eine Plattform bieten zu können, mit der Interessierte immer auf dem Laufenden gehalten werden.

Weitere Aktivitäten

Auch auf Twitter, in Facebook-Comminites sowie seinen Podcast ist Ali Oukassi sehr aktiv und dadurch vielen Menschen aus der E-Commerce-Branche ein Begriff. Dazu hat sich herumgesprochen, dass er mit seinem eBakery-Team nahezu rund um die Uhr für seine Kunden im Einsatz ist. Kaum ein Aufwand ist zu hoch, um die an ihn gestellten Erwartungen noch übertreffen zu können. In den Bereichen Warenwirtschaft, Onlineshop-Systeme, eBay- & Amazon-Beratung sowie noch einigen anderen damit verbundenen Themen, steht Mohamed Ali Oukassi beratend mit eBakery unterstützend zur Seite. Das Team besteht aus Experten aus unterschiedlichen Bereichen. Das sind zum Beispiel Texter, Grafiker, SEO-Experten, Programmierer und auch versierte Strategie-Berater.

Ein besonderes Anliegen sind die Frauen in der E-Commerce-Branche

Mohamed Ali Oukassi ist aufgefallen, dass im Bereich der E-Commerce-Branche ein regelrechter Mangel an Frauen herrscht. Das ist erstaunlich, da wir doch eigentlich in einer recht modernen und sehr fortschrittlichen Welt leben und sich trotzdem manche Dinge nur langsam oder anscheinend gar nicht weiterentwickeln. Hier möchte Ali Oukassi mit eBakery einen Schritt in die richtige Richtung tun. So möchte er aktiv etwas dagegen unternehmen, indem er gezielt nach weiblichen Bewerberinnen sucht. Einen ersten Schritt in diese Richtung ist dafür schon gegangen. Über das sogenannte ERSAMUS Programm der EU konnte er eine italienische Studentin für seine E-Commerce Agentur gewinnen. Er ging deswegen diesen Schritt, weil es auf dem deutschen Markt augenscheinlich keine geeigneten Bewerberinnen gab. Es ist zu hoffen, dass sich hier in Deutschland etwas ändern wird, denn es gibt die potenziellen Arbeitgeber, wie Mohamed Ali Oukassi, die gerne qualifizierte Frauen einstellen würden. Mehr zu diesem Thema und zu Mohamed Ali Oukassi kann man übrigens im unten genannten Artikel erfahren.