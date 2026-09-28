MuniConS beschleunigt globale Expansion: Übernahme durch knowmad mood treibt internationale Großprojekte voran

MÜNCHEN, 29. Juli 2026 – MuniConS, ein führendes deutsches Beratungsunternehmen mit Schwerpunkt auf Unternehmenslösungen, Vertriebsautomatisierung und Cloud-Transformation, hat heute seine Übernahme durch das multinationale Technologieunternehmen knowmad mood bekannt gegeben. Künftig wird das Unternehmen unter dem Namen „MuniConS, a knowmad mood company“ firmieren. Diese Akquisition ist ein entscheidender Meilenstein: Sie ermöglicht es MuniConS, seine Umsetzungskraft deutlich zu steigern und die Marktpräsenz in stark regulierten Sektoren wie dem Versicherungs- und Gesundheitswesen (Life Sciences) sowie in Schlüsselindustrien wie der Fertigung und Telekommunikation weiter auszubauen.

Durch die Integration in das Ökosystem von knowmad mood erhält MuniConS branchenübergreifende Unterstützung durch mehr als 3.000 internationale Experten. Das hochspezialisierte Portfolio rund um SAP-, Salesforce- und Veeva-Plattformen bleibt dabei vollständig erhalten. Gleichzeitig erhöhen sich die Kapazitäten und die Flexibilität des Unternehmens massiv. Damit steigt der IT-Spezialist zu einem globalen Premium-Implementierungspartner auf, der auch anspruchsvollste Großprojekte umsetzen kann und auf Augenhöhe mit den führenden internationalen Playern der Branche agiert.

Strategische geografische Expansion und weltweite Projektabwicklung

Die Transaktion erweitert die geografische Präsenz von MuniConS grundlegend und bietet direkten Zugang zu weltweit relevanten Märkten und Entscheidungsträgern:

Spanien & Europa: Die bestehende SAP-Präsenz in der Region wird ausgebaut, indem das komplette Serviceportfolio – einschließlich Salesforce und Veeva – auf dem spanischen Markt eingeführt und somit ein ganzheitliches Leistungsangebot geschaffen wird.

USA: Der Aufbau von Standorten in unmittelbarer Nähe großer internationaler Unternehmenszentralen ermöglicht einen direkten Zugang zu wichtigen Entscheidungsträgern, insbesondere in der Pharma- und Gesundheitsbranche.

Lateinamerika: Die etablierte regionale Präsenz wird gemeinsam mit vertrauensvollen Partnern im SAP- und IT-Consulting-Umfeld gestärkt, um leistungsstarke Synergien auf dem gesamten Kontinent zu schaffen.

Asien-Pazifik & Global Delivery: Das bestehende Kompetenzzentrum in Indien wird in ein noch breiteres „Follow-the-Sun“-Modell integriert. Dies garantiert globalen Großkunden eine kontinuierliche Projektbetreuung und Servicebereitstellung rund um die Uhr.

Mehr Schlagkraft in komplexen IT-Landschaften

Ein zentraler Treiber dieses neuen Kapitels ist die Möglichkeit, die tiefe technologische und operative Expertise von MuniConS weitreichend zu skalieren. In komplexen, stark regulierten Unternehmensumgebungen, in denen digitale Transformationsprojekte höchste Spezialisierung und Agilität erfordern, kann das Unternehmen nun nahtlos auf das immense Netzwerk und die Ressourcen von knowmad mood zugreifen. Diese erweiterte Leistungsfähigkeit versetzt MuniConS in die Lage, deutlich größere, multinationale Projekt-Rollouts souverän durchzuführen – ohne dabei Kompromisse bei der fachlichen Tiefe und Qualität einzugehen, die die Kunden gewohnt sind.

Stimmen der Geschäftsführung

Mit Blick auf die Übernahme erklärte Rolf Pollmeier, Mitgründer & Managing Director von MuniConS:

„Wenn ich auf die vergangenen knapp 20 Jahre zurückblicke, erfüllt es mich vor allem mit Stolz, was unser Team gemeinsam aufgebaut hat. Aus einer spezialisierten Beratung ist ein international anerkannter Partner für komplexe Transformationsprojekte geworden. Dieser Erfolg basiert auf dem Vertrauen unserer Kunden, dem Engagement unserer Mitarbeitenden und dem Mut, immer wieder neue Wege zu gehen. Mit knowmad mood haben wir einen Partner gefunden, der unsere Werte, unseren Unternehmergeist und unseren Qualitätsanspruch teilt. Deshalb fühlt sich dieser Schritt nicht wie ein Abschluss an, sondern wie der Beginn eines neuen Kapitels für MuniConS.“

Mehmet Pamukci, Geschäftsführer von MuniConS, ergänzt:

„Von den ersten Gesprächen an war spürbar, dass uns mit knowmad mood mehr verbindet als nur komplementäre Leistungen. Wir teilen die gleiche Vision von Innovation, Wachstum und partnerschaftlicher Zusammenarbeit. Wir hatten schnell das Gefühl, den richtigen Partner für die nächste Wachstumsphase von MuniConS gefunden zu haben – nicht wegen der Größe des Unternehmens, sondern wegen der Menschen, der gemeinsamen Werte und der Art, wie wir über Kunden, Innovation und Zusammenarbeit denken. Für unsere Kunden eröffnet dies völlig neue Möglichkeiten: Wir können unsere Expertise in SAP, Salesforce und Veeva künftig mit einer globalen Delivery-Organisation verbinden und internationale Projekte in einer neuen Größenordnung begleiten. Gleichzeitig bleiben die Agilität, die Spezialisierung und die Nähe erhalten, die unsere Kunden an MuniConS schätzen.“