Mystartups.de – das Portal für Gründer, Dienstleister, Freelancer oder Unternehmen.

Auf der Plattform Mystartups.de können Sie sich kostenlos registrieren, ein Profil von Ihrer Firma erstellen und Jobabzeigen veröffentlichen.

Das Startup-Portal macht Ihre Startups sichtbar und informiert angehende Gründer, sowie Menschen aus der Digitalbranche mit aktuellen Tipps, Nachrichten und Tricks zu den Themen Startups und Existenzgründung. Weiterhin können Unternehmer, Dienstleister und Startups unsere Stellenbörse nutzen und interessante Stellenangebote veröffentlichen.

Mystartups.de können Sie auf einfache Weise nutzen. Sie geben einen Titel, eine Kategorie und das Gründungsjahr der Unternehmung an. Anschließend beschreiben Sie Ihr Startup und laden entsprechende Bilder hoch.

Startups kaufen und verkaufen

Sie möchten ein Startup, eine App, einen Webshop, einen Blog oder ein anderes Projekt verkaufen? Dann nutzen Sie die Plattform von Startup-verkaufen.de. Ein Verkauf kann durchaus sinnvoll sein, wenn Ihnen die Zeit oder die finanziellen Mittel für die Fortführung Ihrer Projekte fehlen. Es gibt viele erfolgreiche und finanzstarke Unternehmen, die in der Lage sind, Ihre Ideen, Apps, Blogs, Webshops etc. weiter zu entwickeln und erfolgreich am Markt zu platzieren.

Der Verkauf Ihrer Projekte kann auf einfache Weise durchgeführt werden:

1. Mit Ihren Daten registrieren.

2. Das gewünschte Paket aussuchen.

3. Einen Titel, eine Kategorie und die Kaufbedingungen festlegen.

4. Beschreibung des Projekts, Bilder hochladen und Ihren Verkaufspreis bestimmen.

Mit diesen Angaben können Sie Ihr Inserat schnell online veröffentlichen.

Kunden, die Ihr Projekt kaufen möchten, melden sich per Formular bei Ihnen. Anschließend können Sie dann die weiteren Bedingungen mit dem Interessenten aushandeln.