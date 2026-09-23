N+P erstmals auf der FMB 2026: Durchgängige Prozesse für den Maschinen- und Anlagenbau

Die N+P Informationssysteme GmbH (N+P) präsentiert sich vom 3. bis 5. November 2026 erstmals auf Fachmesse für Maschinenbau (FMB), in Bad Salzuflen. Rund 400 Aussteller und etwa 5.000 Fachbesucher kommen dort zusammen, um sich über aktuelle Entwicklungen und Lösungen für den Maschinen- und Anlagenbau auszutauschen. Am Stand 805 in Halle 20 stehen bei N+P praxisnahe Ansätze im Mittelpunkt, mit denen sich Prozesse in Konstruktion, Planung, Fertigung und IT durchgängig digitalisieren, effizienter gestalten und für den Einsatz von KI vorbereiten lassen.

Wenn Konstruktionsdaten mehrfach gepflegt werden, Informationen zwischen Systemen verloren gehen oder der aktuelle Stand eines Fertigungsauftrags nur mit zusätzlichem Abstimmungsaufwand sichtbar wird, entstehen unnötige Verzögerungen. N+P veranschaulicht auf der FMB, wie sich solche Brüche reduzieren und Daten über verschiedene Prozessschritte hinweg nutzbar machen lassen. Dabei greifen Lösungen aus den Bereichen CAD/PDM, ERP und MES ineinander und schaffen eine gemeinsame Informationsbasis.

„Die FMB ist für uns eine gute Gelegenheit, direkt mit Unternehmen aus dem Maschinen- und Anlagenbau über ihre aktuellen Herausforderungen ins Gespräch zu kommen. Entscheidend ist aus unserer Sicht nicht die einzelne Anwendung, sondern das Zusammenspiel der Systeme und eine verlässliche Datenbasis. Erst darauf können auch KI-Anwendungen sinnvoll aufsetzen und echte Mehrwerte im Prozess schaffen“, sagt Tobias Baetke, Bereichsleiter ERP/MES bei N+P.

Eine zentrale Rolle übernimmt dabei der digitale Zwilling. N+P verknüpft IoT-Daten und Maschinensignale in Echtzeit und schafft Transparenz über Maschinenverfügbarkeit, Prozessstabilität, Mengenleistung sowie Qualitäts- und Energiekennzahlen. Im Zusammenhang mit Aufträgen, Ressourcen und Anlagen werden Informationen live und rückverfolgbar verfügbar. Diese strukturierte und vernetzte Datenbasis schafft zugleich die Voraussetzung für den gezielten Einsatz von KI. So können künftig beispielsweise Auffälligkeiten schneller erkannt, Zusammenhänge besser bewertet und Anwender bei Entscheidungen und Abläufen unterstützt werden. Damit verbindet N+P klassische Digitalisierung mit den nächsten Entwicklungsschritten hin zu intelligenteren Produktionsprozessen.

Ergänzt wird der Messeauftritt durch den Fachvortrag „Vom Datenpunkt zur Entscheidung: MES und digitale Services für die Fertigung“. Roman Wolf, Leiter Vertrieb ERP/MES bei N+P, gibt praxisnahe Einblicke, wie Informationen aus Maschinen, Anlagen und Systemen sinnvoll zusammengeführt werden können. MES, IoT und digitalisierte Fachprozesse unterstützen dabei, Abläufe transparenter zu gestalten, die Instandhaltung zu verbessern und Serviceprozesse effizienter zu steuern.

Mit der erstmaligen Teilnahme an der FMB möchte N+P den Austausch mit Unternehmen aus dem Maschinen- und Anlagenbau in Ostwestfalen-Lippe und darüber hinaus intensivieren. Als Digitalisierungsberater begleitet N+P produzierende Unternehmen dabei, bestehende Abläufe zu analysieren, Systeme miteinander zu vernetzen und die Digitalisierung praxisnah umzusetzen.

N+P auf der FMB 2026

3. bis 5. November 2026

Messezentrum Bad Salzuflen

Halle 20 | Stand 805

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Die N+P Informationssysteme GmbH ist seit 1990 kompetenter Ansprechpartner für die Digitalisierung von Industrie und Bauwesen im Mittelstand. Für Industriekunden ist die Aufstellung von N+P als Digitalisierungspartner für die gesamte Wertschöpfungskette von Konstruktion (CAD) über Fertigung (CAM), Planung (ERP) und Steuerung (MES) bis zum Datenmanagement (PDM/PLM) im deutschsprachigen Raum einzigartig. Auch für das Bauwesen ist N+P Anbieter für die durchgängige Digitalisierung des Gebäudelebenszyklus (Planen – Bauen – Betreiben) und verbindet die IT-Systeme von Planung (CAD/BIM), Bauablaufmanagement (BUILD) und Gebäudebetrieb (CAFM). Durch stetige Weiterentwicklung kann das inhabergeführte Familienunternehmen heute auf ein Team von ~200 IT-Spezialisten an sechs Standorten in Deutschland bauen.