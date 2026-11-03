Nach dem Digital-Gipfel: KI-Minister Wildberger muss dafür sorgen, dass Deutschland den Anschluss bei KI nicht verliert

Beim Rennen um die KI darf aber nicht das passieren, was wir etwa bei den Investitionen in die Verteidigungsfähigkeit beobachten: dass Geld ohne klare Ziele und langfristige Strategie investiert wird. Da kommt Wildberger wieder ins Spiel. Er muss priorisieren: Wo kann Deutschland wirklich mitspielen? Wichtig etwa wäre, Rechenkapazität aufzubauen, die vor allem die Mittelständler nutzen können. Oder die Verbindung von KI mit Maschinenbau und Robotik voranzutreiben, wo das Land über Daten und Know-how verfügt.Nicht zuletzt sollte er jungen Unternehmen den Zugang zu Kapital erleichtern, damit private Investitionen dem staatlichen Geld folgen. Dann wäre schon einiges gewonnen.

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