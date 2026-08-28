Nachfolger aus München sucht Investmentbestände und Finanzmakler zur Übernahme (© )

München. Was passiert mit meinen Kunden, wenn ich mich aus dem Berufsleben zurückziehe? Diese Frage beschäftigt viele Finanz- und Versicherungsmakler, die über Jahre oder Jahrzehnte einen eigenen Investmentbestand aufgebaut haben.

Ein Mitglied des Makler Nachfolger Club e.V. aus München möchte genau hier ansetzen. Der etablierte Finanzdienstleister sucht aktuell Investmentbestände sowie Finanz- und Versicherungsmaklerunternehmen zur Übernahme. Im Vordergrund steht eine persönliche Nachfolge, bei der nicht nur wirtschaftliche Kennzahlen, sondern insbesondere die langfristige Weiterbetreuung der Kunden berücksichtigt werden.

Erfahrener Finanzdienstleister als Nachfolger

Das inhabergeführte Unternehmen ist bereits seit 1994 am Markt tätig und verfügt damit über mehr als drei Jahrzehnte Erfahrung in der Finanzdienstleistungsbranche. Die Tätigkeitsschwerpunkte liegen im Investment- und Versicherungsbereich.

Heute werden mehr als 1.600 Kunden betreut. Das verwaltete Vermögen beläuft sich auf rund 150 Millionen Euro. Neben Privatkunden gehören insbesondere kleinere und mittelständische Unternehmen mit bis zu 100 Mitarbeitern zum Kundenkreis.

Auch die eigene Unternehmensnachfolge wurde bereits erfolgreich gestaltet: Seit einem Generationenwechsel im Jahr 2016 wird das Unternehmen langfristig und inhabergeführt weiterentwickelt.

Damit kennt der Kaufinteressent die Herausforderungen eines Generationenwechsels aus eigener Erfahrung.

Investmentbestand verkaufen – aber was passiert anschließend mit den Kunden?

Für viele Makler ist der Kaufpreis nur ein Teil der Entscheidung. Mindestens ebenso wichtig ist die Frage, wer die eigenen Kunden nach der Übergabe betreut.

Gerade bei Investmentkunden bestehen häufig langjährige und sehr persönliche Beziehungen. Der Makler kennt die Anlageziele, familiären Verhältnisse und Zukunftspläne seiner Mandanten. Entsprechend sensibel sollte ein Wechsel des betreuenden Unternehmens erfolgen.

Der Münchner Kaufinteressent setzt deshalb auf Kontinuität. Bestehende Kundenbeziehungen sollen erhalten und persönlich weitergeführt werden.

Wer seinen Investmentbestand in der Region München verkaufen möchte, soll die Möglichkeit erhalten, die Übergabe gemeinsam mit dem Nachfolger zu gestalten.

Gleitender Übergang ausdrücklich erwünscht

Eine Besonderheit des Übernahmekonzeptes ist die Bereitschaft zu einer längeren Übergangsphase.

Der bisherige Inhaber muss sein Unternehmen oder seinen Investmentbestand nicht zwangsläufig von einem Tag auf den anderen abgeben. Vielmehr ist ausdrücklich ein gleitender Übergang über einen längeren Zeitraum – bei Bedarf auch über mehrere Jahre – vorstellbar.

So können Kunden persönlich an den neuen Ansprechpartner herangeführt und bestehende Vertrauensverhältnisse behutsam übertragen werden.

Auch für den Verkäufer kann dies interessant sein: Er erhält die Möglichkeit, sich schrittweise aus dem operativen Geschäft zurückzuziehen und gleichzeitig Einfluss auf eine geordnete Übergabe seines Lebenswerkes zu nehmen.

Verschiedene Modelle für die Maklernachfolge denkbar

Nicht jede Nachfolge lässt sich nach demselben Schema gestalten. Deshalb besteht Offenheit gegenüber unterschiedlichen Übernahmemodellen.

Neben dem klassischen Verkauf eines Investmentbestandes als Asset Deal kommt auch der vollständige Erwerb eines bestehenden Maklerunternehmens als Share Deal infrage. Ebenso können Verrentungsmodelle oder Kombinationen verschiedener Varianten geprüft werden.

Gesucht werden sowohl reine Investmentbestände als auch gemischte Investment- und Versicherungsbestände. Auch die Übernahme eines kompletten Finanz- oder Versicherungsmaklerunternehmens ist von Interesse.

Dabei können unterschiedliche Unternehmensgrößen und Bestandsstrukturen berücksichtigt werden.

Schwerpunkt München und Oberbayern

Aufgrund des Unternehmensstandortes liegt der regionale Schwerpunkt insbesondere auf München und Oberbayern.

Interessant sind unter anderem Investmentbestände und Maklerunternehmen aus München, Augsburg, Ingolstadt, Landshut, Rosenheim, Freising, Erding, Dachau, Fürstenfeldbruck, Starnberg und Garmisch-Partenkirchen.

Auch Nachfolgelösungen außerhalb dieser Kernregion werden geprüft. Dazu zählen beispielsweise Angebote aus dem Raum Regensburg und Nürnberg sowie aus anderen Teilen Bayerns.

Die regionale Nähe ist insbesondere dann von Vorteil, wenn Verkäufer großen Wert darauf legen, dass ihre Kunden auch zukünftig persönlich betreut werden.

Lebenswerk in verantwortungsvolle Hände übergeben

Der Verkauf eines Investmentbestandes ist für einen langjährig tätigen Makler häufig eine einmalige unternehmerische Entscheidung. Entsprechend sollte nicht erst kurz vor dem geplanten Ruhestand mit der Nachfolgersuche begonnen werden.

Eine frühzeitige Planung ermöglicht es, potenzielle Nachfolger kennenzulernen, unterschiedliche Verkaufsmodelle zu prüfen und eine Übergabe vorzubereiten, die zu den Vorstellungen des bisherigen Inhabers passt.

Genau hier unterstützt der Makler Nachfolger Club e.V. seine Mitglieder. Verkäufer und qualifizierte Kaufinteressenten sollen frühzeitig zusammengebracht werden, damit aus einem Bestandsverkauf eine nachhaltige Nachfolgelösung entstehen kann.

Investmentbestand Region München verkaufen: Vertrauliches Erstgespräch möglich

Finanzanlagenvermittler, Versicherungsmakler und Inhaber von Maklerunternehmen, die ihren Investmentbestand in der Region München verkaufen möchten oder sich zunächst über eine mögliche Nachfolge informieren wollen, können vertraulich Kontakt aufnehmen.

Dabei spielt es keine Rolle, ob die Übergabe kurzfristig erfolgen soll oder erst für die kommenden Jahre geplant ist.

Das Ziel ist eine Nachfolge, bei der nicht nur ein Investmentbestand den Eigentümer wechselt, sondern das über viele Jahre aufgebaute Vertrauen der Kunden erhalten bleibt.

Kontaktanfrage Nachfolger aus München Nr.: 63220106

Thomas Suchoweew, Geschäftsführer bei Suchoweew Consulting GmbH & Co.KG und Vorstand im Makler Nachfolger Club e.V. Betreiber von Bestandsnachfolge24.

Die TOP Experten für erfolgreiche Nachfolgeplanung für Makler und Maklerunternehmen im Raum Bayern.

Bei Interesse an einer Zusammenarbeit oder zur Vereinbarung eines vertraulichen Erstgesprächs nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf und senden uns eine E-Mail an info@suchoweew.de oder nützen Sie unser Kontaktformular wir werden uns dann umgehend bei Ihnen melden.