Nacht der Entscheidungen am 27. Februar auf Clubhouse – über zwei Stunden geballte Entscheidungsfreude

Bonn, 1. März 2021 – Die Corona-Pandemie hat einen lähmenden Effekt auf viele Menschen. Die Zukunft scheint ungewiss, Prognosen zu den wirtschaftlichen Auswirkungen sind oft entmutigend, und private Planungen durch die vielen Einschränkungen kaum möglich. Das Magazin Der SPIEGEL bezeichnet Deutschland in seiner aktuellen Titelgeschichte als „Das erschöpfte Land“.

Ein ganz anderes Bild gibt Dr. Johanna Dahm, Entscheidungs-Expertin aus Bonn. Gemeinsam mit ihrem Co-Moderator Christian Holzhausen, Businesscoach aus Kassel, hat sie am 27. Februar zu einer besonderen Talkrunde auf Clubhouse eingeladen: der Nacht der Entscheidungen.

Über zwei Stunden haben die unterschiedlichsten Menschen von ihren wichtigsten Entscheidungen berichtet: von beruflichen Weichenstellungen, familiären Entscheidungen, einem bewussten „Ja“ zu einer neuen Lebenssituation oder Entscheidungen mit hohem finanziellen Risiko. Jeder Sprecher hatte genau drei Minuten Zeit für seine individuelle Geschichte. 26 Personen – von Golfprofis über TV-Prominenz bis hin zu Gründern und Unternehmern – haben von ihren lebensverändernden Entschlüssen berichtet, und über 100 Zuhörer haben bis zum Schluss fasziniert zugehört, trotz der späten Uhrzeit bis weit nach Mitternacht.

„Der aktuelle Fokus auf die Pandemie vermittelt in der Tat den Eindruck, dass die Menschen quasi in Schockstarre sind und das ganze Land wie gelähmt ist“, sagt die Wirtschafts- und Kommunikationswissenschaftlerin Johanna Dahm. „Aber wenn man ihren Fokus auf andere Themen lenkt, auf Entscheidungen und Handlungen, die sie selbst verantwortet und damit ihr Leben gestaltet haben, dann ist diese Lähmung wie weggeblasen. Dann geht es um Neuanfang, um Mut, um Dynamik, um Lebensbejahung. All diese Menschen in meinem Talk haben sich nicht beklagt oder auf fremde Hilfe gewartet. Sie haben ihre Situation angenommen und aktiv ins Positive verändert.“

Johanna Dahm will mit ihrem neuen Format, der Nacht der Entscheidungen, Mut machen und Inspiration geben: wie jeder Mensch trotz der vielen Ungewissheiten der aktuellen Zeit immer noch handlungsfähig in Bezug auf sein eigenes Leben ist und sein Schicksal selbst gestalten kann. In ihrer Arbeit stellt sie fest, dass es vielen Menschen schon vor Corona schwergefallen ist, Entscheidungen zu treffen. Seit über 20 Jahren berät sie mit ihrem Beratungsinstitut Unternehmen und Einzelpersonen hinsichtlich ihrer Entscheidungskompetenz. Zu ihren Kunden gehören Unternehmen der Automobil- und Telekommunikationsindustrie, Versicherungskonzerne und Mittelständler.

Die Entscheidungs-Expertin ist besorgt, dass Corona die Entschlusskraft in Unternehmen und bei Individuen nun weiter lähmt. Dabei braucht es, davon ist sie überzeugt, für den erfolgreichen Neustart nach der Pandemie vor allem eins: Entscheidungs- und damit Handlungsfähigkeit. Für die deutsche Wirtschaft als Ganzes, aber auch für jedes Unternehmen und jeden Menschen in Bezug auf seine eigene Zukunft.

„Der renommierte Trendforscher Matthias Horx hat mit seinem Zukunftsinstitut postuliert, dass 2021 das Jahr der Entscheidungen sein wird“, sagt Johanna Dahm. „Da kann ich ihm nur zustimmen!“

Die „Nacht der Entscheidungen“ soll künftig als festes Format etabliert und in regelmäßigen Abständen in der neuen Audio-App Clubhouse stattfinden.

Über Dr. Johanna Dahm

Johanna Dahm berät und begleitet als Entscheidungs-Expertin Unternehmen und Individuen durch Krisen und Wandel. Zudem ist sie als Autorin, Rednerin und Investorin tätig. Seit über 20 Jahren forscht Johanna Dahm im Bereich Kompetenz- und Entscheidungsmanagement, um Effizienz und Leistung in Organisationen sicher zu stellen und Menschen in ihren persönlichen Erfolgsfaktoren zu unterstützen.