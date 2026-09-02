Nachwuchskräfte entscheiden sich für berufliche Laufbahn bei der WEMAG Netz GmbH

Die WEMAG Netz GmbH setzt weiter auf ihre Personalstrategie und bildet eigene Nachwuchskräfte aus. So haben dieses Jahr bereits zehn Auszubildende der WEMAG-Gruppe ihre Ausbildung erfolgreich beendet. Neun Absolventen nahmen das Angebot für die Festanstellung in den unterschiedlichen Gesellschaften an. Jetzt rückt der nächste Jahrgang nach: 15 junge Menschen haben sich dazu entschieden, eine Ausbildung oder ein duales Studium beim kommunalen Energieversorger zu beginnen.

„Mit dem Start ihrer Ausbildung legen unsere neuen Auszubildenden den Grundstein für ihre berufliche Zukunft. Während sie frische Ideen, Neugier und Engagement mitbringen, investieren wir als WEMAG in die Fachkräfte von morgen. Wir freuen uns, die jungen Menschen auf diesem wichtigen Weg zu begleiten und ihnen attraktive Perspektiven in unserem Unternehmen und einer spannenden Branche zu bieten“, meint WEMAG-Vorstand Thomas Murche.

„Die betriebliche Erstausbildung hat bei uns nach wie vor einen großen Stellenwert. Sie ist ein wesentlicher Bestandteil bei der Sicherung des Fachkräftenachwuchses. Wir beteiligen uns an verschiedenen Formaten der Berufsorientierung und versuchen so, die Zielgruppe an verschiedenen Orten und auf unterschiedlichen Kanälen zu erreichen“, erklärt Ausbildungsleiter Frank Dumontie. So konnten im Auswahlverfahren auch junge, motivierte Menschen gewonnen werden, die nicht direkt von der Schule kommen, sondern schon erste berufliche Erfahrungen in anderen Bereichen gesammelt haben.

Die Gesamtanzahl der Bewerbungen liegt auf einem gleichbleibenden Niveau, wobei ein deutlicher Rückgang qualifizierter Bewerbungen zu verzeichnen ist. Eine wichtige Säule bildet das Schülerpraktikum. Großes Interesse besteht auch an IT-Berufen.

Insgesamt starten 15 neue Azubis und Dualstudierende. Sie teilen sich auf in 10 Elektroniker für Betriebstechnik, davon 4 aus Ausbildungskooperationen, 1 Fachinformatiker für Systemintegration, 1 Dualstudierender im Bachelorstudiengang Wirtschaftsinformatik, 2 Dualstudierende im Bachelorstudiengang Betriebswirtschaftslehre sowie 1 Dualstudierender im Bachelorstudiengang Regenerative Energiesysteme und Energiemanagement. Die neuen Auszubildenden kommen unter anderem aus Schwerin, Mölln, Groß Upahl, Neu Kaliß und Bad Wilsnack.

Die praktische Ausbildung findet in Schwerin sowie im Netzgebiet der WEMAG Netz GmbH statt. Die Dualstudierenden absolvieren die Semester in Kiel, Lübeck und Hamburg.

„Wir bauen unsere Ausbildungskooperationen weiter aus. Neben der Stadtwerke Parchim GmbH starten wir in diesem Jahr mit der Stadtwerke Lübz GmbH und der Stadtwerke Wittenberge GmbH als zwei neuen Partnerinnen. Dies ist ein starkes Signal aus der Region und zeugt von Vertrauen in die Qualität unserer Ausbildung“, so Frank Dumontie.

Gegenwärtig gibt es insgesamt 62 Auszubildende und Dualstudierende, darunter 46 direkt bei der WEMAG Netz GmbH und 16 von Kooperationspartnern, vorwiegend aus der Region.

Wer die WEMAG-Unternehmensgruppe kennenlernen möchte oder sich bereits für einen Ausbildungsplatz beim kommunalen Versorger interessiert, kann sich jederzeit über das WEMAG-Karriereportal für ein Praktikum oder eine Ausbildung bewerben. Unter www.wemag.com/karriere bietet der Energieversorger derzeit sieben Berufsbilder an: vier technische Ausbildungsberufe und drei duale Studiengänge.

Die Schweriner WEMAG AG ist ein bundesweit aktiver Öko-Energieversorger mit regionalen Wurzeln und Stromnetzbetrieb in Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg. Zusammen mit der WEMAG Netz GmbH ist sie für 16.300 Kilometer Stromleitungen verantwortlich, vom Hausanschluss bis zur Überlandleitung. Das Energieunternehmen liefert seinen Privat- und Gewerbekunden neben Strom, Erdgas und Netzdienstleistungen auch die Planung und den Bau von Photovoltaik- und Speicheranlagen, Elektromobilität, Internet, Telefon sowie Digital- und HD-Fernsehen aus einer Hand. Die 1997 gegründete Telekommunikationsgesellschaft WEMACOM betreibt in Westmecklenburg ein umfangreiches Telekommunikationsnetz und baut mit Partnern Glasfasernetze für Privat- und Geschäftskunden in der Region. Regionale Verbundenheit, Umweltschutz und Nachhaltigkeit bestimmen das Handeln der WEMAG AG. Die WEMAG AG leistet erhebliche Investitionen in erneuerbare Energien, berät zu Fragen der Energieeffizienz und bietet die Möglichkeit der Bürgerbeteiligung über die Norddeutsche Energiegemeinschaft eG. Die WEMAG AG befindet sich seit Januar 2010 im Mehrheitsbesitz der Kommunen ihres Versorgungsgebietes.