Natascha Siefert verantwortet Social Media bei Mainblick – Frankfurter Agentur erweitert Online-Marketing-Kompetenz

Frankfurt, 07. Februar 2020 – Seit Anfang Januar verstärkt Natascha Siefert (26) die Digitalabteilung der Strategie- und Kommunikationsagentur Mainblick mit Sitz in Frankfurt am Main. Die studierte Marketing-Managerin blickt auf zehn Jahre Berufserfahrung in der Logistik zurück. Nach ihrer Ausbildung zur Kauffrau für Spedition und Logistikdienstleistung von 2009 bis 2012 war sie bis Ende 2019 für sämtliche Marketingaktivitäten der ZUFALL logistics group zuständig, bevor sie zu Mainblick wechselte. Hier konzentriert sie sich als Leiterin Marketing und Social Media darauf, die Online-Profile der Agentur-Kunden in den sozialen Medien zu optimieren. „Mit Natascha Siefert stärken wir unser Digital-Team und erweitern unser Portfolio im Sinne unserer Kunden, die verstärkt Unterstützung bei der B2B-Kommunikation in den sozialen Medien suchen und generell mehr digitale Sichtbarkeit erlangen wollen“, erklärt Mainblick-Geschäftsführer Uwe Berndt.Mainblick ist mit zwölf festen Mitarbeitern und einem Honorarvolumen von knapp 1 Mio. Euro seit über 17 Jahren fest in den Bereichen Transport, Logistik, Verkehr und Mobilität sowie IT verankert. Zu den Kunden gehören Logistikdienstleister, Verbände, Software-Hersteller, Logistikimmobilienentwickler, Systemkooperationen und Lieferanten für die Logistik- und Mobilitätswirtschaft.

Weitere Infos: www.mainblick.com

Ein Pressefoto können Sie hier herunterladen:

https://mainblick.pixxio.media/workspace/pixxio/index.php?gs=cQ5u2lMh0UcF05SS3

Bildunterschrift:

Natascha Siefert leitet den Bereich Marketing und Social Media bei der Kommunikationsagentur Mainblick.

Pressekontakt:

Mainblick – Agentur für Strategie und Kommunikation GmbH

Beatrice Maisch

Roßdorfer Str. 19a

60385 Frankfurt

Tel.: 0 69 / 48 98 12 90

E-Mail: beatrice.maisch@mainblick.com

Über Mainblick

Mainblick entwickelt Kommunikationsstrategien und dazu passende Maßnahmen für die Branchen Transport, Logistik, Verkehr und Mobilität sowie IT. Die Spezialisten aus Frankfurt richten ihre Arbeit auf die strategischen Ziele ihrer Kunden aus und verstehen sich als Impulsgeber und Sparringspartner für das Management. Dabei lassen sie sich von Werten wie Begeisterung, Respekt und Vertrauenswürdigkeit leiten.