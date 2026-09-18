Neousys Technology stellt auf der Messe-Premiere der Euro Defence Expo 2026 robustes Edge-KI-Computing für missionskritische Operationen vor

Neousys Technology, ein branchenführender Anbieter von robusten Embedded-Systemen, stellt auf der ersten Euro Defence Expo 2026 aus, die vom 22. bis zum 25. Septemberin Essen (NRW) stattfindet. Mit seiner bewährten Erfahrung bei Bereitstellungen für Verteidigungs- und missionskritische Projekte wird Neousys sein jüngstes Portfolio robuster Edge-KI-Computingplattformen vorstellen, die speziell angefertigt wurden für so verschiedene Anwendungen wie Militärfahrzeuge, unbemannte Systeme und C4ISR. Die Besucher finden Neousys in Halle 3 an Stand 3A39.

Neousys wird auf der Messe zeigen, wie robuste Edge-KI-Plattformen auch in anspruchsvollen Umgebungen, bei begrenzter Netzanbindung und unter rauen Betriebsbedingungen zuverlässiges Computing in Echtzeit ermöglichen.

Zu den vorgestellten Produkten gehören:

SEMIL-2200GC:Eine äußerst robuste, nach IP69K zertifizierte AI-Plattform mit NVIDIA® L4 GPU, die die Standards MIL-STD-810H, MIL-STD-461G und MIL-STD-1275D erfüllt.

FLYC-300: Ein NVIDIA® Jetson Orin™ NX-basierter Missionscomputer, speziell konzipiert für Anwendungen mit unbemannten autonomen Militärluftfahrzeugen und unbemannten Landfahrzeugen, für die rigide SWaP-Bedingungen erfüllt sein müssen.

POC-766AWP: Ein IP67-konformer wassergeschützter Computer für einen weiten Betriebstemperaturbereich, der speziell für eine ununterbrochene, zuverlässige Verarbeitung in taktischen Umgebungen und möglicherweise engen Räumen entwickelt wurde.

NRU-230V-AWP: Ein IP66-konformer wassergeschützter NVIDIA® Jetson AGX Orin™-Computer für Edge-KI-Anwendungen in rauen Umgebungen.

Nuvo-9650AWP-POE: Ein IP66-konformer wassergeschützter Computer mit robuster M12 PoE+-Anschlüssen, der speziell für raue und anspruchsvolle Umgebungen konzipiert ist.

Messeteilnehmer sind herzlich gebeten, Neousys in Halle 3 an Stand 3A39 zu besuchen und das robuste Produktsortiment kennenzulernen, auch im Gespräch über missionskritische Edge-Computinglösungen mit unserem technischen und unserem Business-Entwicklerteam.

Weitere Militär-Anwendungen mit Edge-KI:https://www.neousys-tech.com/…

Based in Taiwan, Neousys Technology is a provider of fanless embedded computers. We offer high performance and reliable products with innovative design. With an experienced engineering team, application-oriented features are integrated into our embedded systems. Our products serve as ideal solutions for automation, machine vision, in-vehicle, transportation, GPU computing, surveillance and video analytics.