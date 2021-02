Neu bei MrDISC: Schutz von Bankkartendaten durch die RFID Card „Guardian Pro“

Bankkarten, Personalausweise und Reisepässe sind mit dem RFID System versehen. RFID (Radio-Frequency Identification) ist der kontaktlose Datenaustausch zwischen einem RFID-Transponder und einem RFID-Schreib-/Lesegerät. Für die Datenübertragung baut das RFID-Schreib-/Lesegerät ein magnetisches oder elektromagnetisches Feld auf. Die RFID Card „Guardian Pro“ sorgt dafür, dass kein ungewollter Datenaustausch erfolgt, da sie die Bankkarten „unsichtbar“ macht. Das 13,56MHz Signal schützt vor Hacker-Angriffen in einem Radius von 5 cm.

Schlank und nur so groß wie eine Kreditkarte passt die Schutzkarte in jede Brief-, Hosen- oder Jackentasche.

Auf der Oberfläche der Guardian Pro Card ist eine individuelle Komplettbedruckung im 4c Digitaldruck ab 100 Stück möglich.

Firmen schenken mit dieser Karte Mitarbeiter und Kunden ein sicheres Gefühl und machen somit eine Freude.