Neue Ausbildung zum Personal Branding Consultant – STARTS NOW

Produkte sind austauschbar – das zeigt die Entwicklung der letzten Jahre mehr als deutlich. Vielmehr rückt der Mensch in den Mittelpunkt. Der Mensch als Marke, mit seiner Persönlichkeit, seiner Individualität und Identität. „Menschen kaufen von Menschen. Sie sprechen mit Menschen und vertrauen Menschen“, akzentuiert Ben Schulz, CEO der Personal-Branding-Agentur werdewelt und führt weiter aus: „Und genau deshalb gilt es, die Personality erlebbar zu machen.“ In Zusammenarbeit mit der HSB Akademie entwickelten die Pioniere des Personal Branding die im deutschsprachigen Raum erste Ausbildung zu dieser Thematik: Der Lehrgang zum Personal Branding Consultant.

Die Weiterbildung der HSB Akademie wird gestützt von der umfangreichen und jahrelangen Erfahrung der Profis und DozentInnen Susanne Wagner und Ben Schulz. Dabei geben sie ihr tiefgründiges Know-how zum Thema Personal Branding an die Teilnehmenden weiter. „Für Menschen, die andere auf dem Weg zur Marke begleiten wollen, ist diese Ausbildung ein Muss. Für Berater hinsichtlich der Strategie, Positionierung und operativer Umsetzung für Personenmarken und ebenso für Kommunikations-Agenturen und Marketing-ExpertInnen im Online Marketing, Content Marketing, Social Media Marketing, E-Learning, Markenbildung sowie Selbstmarketing. Unterm Strich also für alle, die sich als Personal Branding Consultant selbstständig machen möchten und gleichzeitig mehr Sichtbarkeit nach innen und außen erzielen möchten“, betont Dozentin und Strategie-Expertin Susanne Wagner und fügt hinzu: „Die Ausbildung selbst basiert in allen Modulen auf dem von der werdewelt entwickelten, Personal Branding Canvas.“ Zudem wird thematisiert, was Personal Branding bedeutet und wie die Kommunikation in diesem Zusammenhang aussieht. „Auch der Umgang mit Texten spielt eine wesentliche Rolle oder die Frage, wie man einen Fotografen brieft oder die eigene Sichtbarkeit erhöht“, ergänzt Schulz.

Teilnehmende der berufsbegleitenden Weiterbildung zum Personal Branding Consultant erhalten nach erfolgreichem Abschluss ein IHK-Zertifikat. In erster Linie richtet sich die durch die renommierte HSB Akademie durchgeführte, Ausbildung an Selbstständige, Marketing-ExpertInnen und Kommunikations-Agenturen, die mit ihrem Marketing das nächste Level erreichen wollen. Sie unterteilt sich in zwei aufeinander aufbauende Module – dem Junior Consultant-Modul und dem darauffolgenden Senior Consultant-Modul. „Im Junior Consultant Modul geht es darum, die eigene Positionierung mithilfe des Personal Branding Canvas zu erarbeiten sowie die persönlichen Antreiber anhand des Reiss Motivation Profile® zu erörtern“, verdeutlicht Susanne Wagner. Im darauffolgenden Senior Consultant Modul liegen die Schwerpunkte unter anderem auf der eingenommenen Rolle als Personal Branding Consultant sowie den psychologischen Kompetenzen, die dort einfließen. „Ein weiterer Baustein wird sein, wie die Auszubildenden online zum Reiss Motivation Profile® Master werden. Damit einhergehend können sie das Profil in Zukunft auch mit ihren Kunden anwenden. Außerdem werden sie Strategien in Bezug auf Textentwicklung, Design, Foto, Video, Social Media, Rhetorik und Körpersprache operativ umsetzen – digital und analog und erlernen Coaching- und Moderationskompetenzen angemessen einzusetzen“, fügen die DozentInnen abschließend hinzu.

Innerhalb von jeweils sechs Monaten haben die Teilnehmenden die Möglichkeit, beide Ausbildungsmodule zu absolvieren. Die beiden DozentInnen Susanne Wagner und Ben Schulz bieten wöchentliche live Online-Vorlesungen sowie regelmäßige Sprechstunden an.

Außerdem umfassen die Ausbildungsmodule zwei Präsenzveranstaltungen in der mittelhessischen Agentur werdewelt, ausführliche Studienbriefe – und exklusives Bonusmaterial. Im Anschluss an die Weiterbildung folgt eine Prüfung. Bei erfolgreichem Abschluss erhalten die Teilnehmenden ein Zertifikat des IHK Bildungszentrums in Dresden.

Der Kurs zum Personal Branding Junior Consultant startete gestern, am 13. September 2021.

