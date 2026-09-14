Neue Ausgabe dees Journals ÖkologiePolitik zeigt Wege in eine menschengerechte Wirtschaft

(Berlin/Würzburg) – Kann Wirtschaft Rücksicht nehmen auf Menschen – gar deren Würde achten, wenn ihr oberstes Ziel vornehmlich Wachstum und Wohlstandsmehrung sein soll? Solch drängenden Fragen spürt in Zeiten des Wandels die aktuelle Ausgabe der Zeitschrift ÖkologiePolitik nach – wie in jeder Ausgabe liefert auch diese wieder Denkanstöße in Interviews, Buchrezensionen und Essays von Wissenschaftlern oder Praktikern der Ökonomie. Sie leuchten den Zwiespalt aus, der zwischen neoliberalem Denken und ethischem Handeln klafft. Sie spüren Wege auf, die gangbar sein können in eine Welt, die sich nicht nur den Profitinteressen großer Konzerne und einflussreicher Milliardäre unterordnen möchte, sondern das Gemeinwohl zum Ziel des Handels erklärt. Die Lektüre gibt Antworten, wie menschenwürdige Arbeit funktionieren kann, wie Wirtschaft ihre Bürde der Natur- und Klimazerstörung ins Positive wenden könnte oder wie die Rückbesinnung auf humanistische Werte die Grundpfeiler unseres Wirtschaftssystems vor dem Bröckeln bewahren kann – was am Ende allen zu Gute kommt: Menschen, Natur und Klima.

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