Neue Fachkräfte und eigene HR-Funktion: Die b&b group stärkt ihr Team

Seit Anfang des Jahres baut eine dedizierte Personalfunktion die HR-Strukturen der b&b group weiter aus. Im vergangenen halben Jahr wurden dadurch bereits mehrere Schlu?sselpositionen besetzt.

Wer als integrierter Produktionspartner Verantwortung fu?r komplette Events u?bernimmt, braucht ein starkes Team. Die b&b group hat ihre Personalarbeit deshalb weiter professionalisiert und in diesem Jahr mehrere neue Fachkräfte eingestellt. Nach eigener Einschätzung ist das Unternehmen damit personell gut aufgestellt.

Eine eigene Funktion fu?r den Personalbereich

Seit Anfang des Jahres verantwortet eine Mitarbeiterin den Personalbereich in Vollzeit und entwickelt die HR-Strukturen der b&b group kontinuierlich weiter. So werden Personalgewinnung und -entwicklung heute planvoll und mit klarem Fokus vorangetrieben.

Mehrere Schlu?sselpositionen besetzt

Im vergangenen halben Jahr konnten dadurch bereits mehrere wichtige Positionen besetzt werden. Neue Fachkräfte stärken inzwischen den Projektbereich und den Messebau. Auch die Geschäftsfu?hrung wurde verstärkt, unter anderem durch eine neue Assistenzstelle. Damit sind zentrale Bereiche des Unternehmens gezielt ausgebaut worden.

Investition in Menschen und Entwicklung

Fu?r die b&b group ist die Personalarbeit Teil einer kontinuierlichen Zukunftsausrichtung. Das Unternehmen investiert laufend in Technik, Logistik und Mobiliar, ebenso konsequent aber in sein Team und dessen Entwicklung. Der Anspruch dahinter: eigene Fachkräfte aufbauen, weiterentwickeln und langfristig fördern, damit die integrierte Produktion aus einer Hand auf einem stabilen Fundament steht.

Informationen zu offenen Stellen und Einstiegsmöglichkeiten gibt es unter www.bb-et.de im Bereich Jobs.

Die b&b group ist ein integrierter Produktionspartner für Events und Messen mit Sitz in Filderstadt bei Stuttgart. Das Unternehmen bündelt Live-Inszenierung (LIVE), digitale Produktion (CONNECT)und räumliche Produktion (SPACE)unter einer Gesamtverantwortung mit hoher Eigenerbringung: 60 Mitarbeitende, 7.850 m² Mietpark, 950 m² Hybrid-Studio GATE22, eigene Streaming-Plattform PIXSTREAM, eigene Werkstatt und eigene Crew. Das Unternehmen ist nach ISO 20121 für nachhaltiges Eventmanagement zertifiziert; die Zertifizierung wird durch die CEA Certification GmbH geprüft. Seit über 25 Jahren im Markt, deutschland- und europaweit.

Weitere Informationen: https://www.bb-et.de/