Neue Kraftmesseinrichtung FCM RT von GTM

Präzision für Kalibrierlabore, Qualitätssicherung und Produktion: Die neu entwickelte Kraftmesseinrichtung FCM RT von GTM kombiniert serienbewährte Komponenten mit vollautomatischen Kalibrierabläufen und einer klar ausgewiesenen Messunsicherheit von ? 0,1 %. Sie schließt die Lücke zwischen klassischen Labor-Referenzmaschinen und universellen Prüfmaschinen im Bereich Qualitätssicherung und Produktion.

Mit der neuen Produktfamilie von Kraftmesseinrichtungen, der FCM RT (force calibration machine with reference transducer), hat GTM einen bewährten Werkstoffprüfmaschinenrahmen mit einem bzw. mehreren einrichtungsfesten GTM-Referenzkraftaufnehmern kombiniert. Die Referenzaufnehmer werden ausschließlich in eine Richtung belastet und verbleiben fest in der Messeinrichtung. Das erhöht die Reproduzierbarkeit, vermeidet Remanenzeffekte und minimiert Einbau- und Rüstfehler. Die Kraftmesseinrichtung FCM RT ist damit eine kosteneffiziente Lösung für Prüf- und Kalibrieraufgaben mit hoher metrologischer Genauigkeit – Messunsicherheit ? 0,1 % über den definierten Messbereich. Vor allem für industrielle Anwendungen setzt die Kraftmesseinrichtung FCM RT neue Maßstäbe.

Je nach Einsatzzweck bietet GTM zwei verschiedene Ausführungen an, die der Industrie einerseits einen einfacheren, pragmatischen Ansatz bieten, andererseits auch höheren Anforderungen im Labor entsprechen. Dank des modularen Aufbaus und der wartungsarmen Komponenten ist die Kraftmesseinrichtung für den Dauerbetrieb geeignet.

Planbare Kalibrierprozesse und weniger Abhängigkeit von externen Services

Anwender können mit der Messeinrichtung wiederkehrende Kalibrierungen intern, reproduzierbar und nachvollziehbar dokumentiert durchführen. Dadurch reduziert sich der Bedarf an externen Kalibrierservices sowie der damit verbundene Transport- und Stillstandsaufwand. Budgets und Prozesse für Kalibrierungen werden planbarer, weil die Kalibrierungen im eigenen Unternehmen durchgeführt werden können. Gleichzeitig sinken die Abhängigkeiten von externen Dienstleistern und deren verfügbaren Kalibrierterminen. Als einziger Anbieter in Deutschland bietet GTM die Möglichkeit einer Vor-Ort-Kalibrierung der Kraftmesseinrichtung selber nach DIN EN ISO/IEC 17025 an – ohne Demontage und Transport der Anlage.

Automatisierte und auditsichere Kalibriervorgänge

Für automatisierte und auditsichere Kalibrierprozesse sorgt der GTM WebForceManager. Diese webbasierte leistungsstarke Software ermöglicht standardisierte und nachvollziehbar dokumentierte Kalibrierabläufe nach allen gängigen Richtlinien wie ISO 376, ASTM E74 und DKD-R 3-3 sowie kundenspezifische Verfahren. Alle Parameter können vom Anwender selbst definiert werden. Intelligente Korrekturalgorithmen – unter anderem zur Hysterese und Linearitätskorrektur – stabilisieren die Messkette gegenüber Nichtlinearitätseinflüssen.

Technische Merkmale im Überblick:

Hochsteifer Rahmen mit einrichtungsfesten Referenzaufnehmern – axial reiner Kraftfluss

Hysteresekompensation verbessert Genauigkeit, Wiederholbarkeit und Regelstabilität der Kraftmesseinrichtung

Flexible Nennlasten von 20 bis 250 kN

Konfigurierbare Messbereiche – passgenaue Auslegung für Produktion, Kalibrierlabor und Qualitätssicherung

Kompatibel mit gängigen Messverstärkern

Zukunftssichere Investition

Die neue Kraftmesseinrichtung FCM RT ist eine hochpräzise, zuverlässige und nicht zuletzt wirtschaftlich sinnvolle Lösung zur Kalibrierung von Kraftaufnehmern und Wägezellen beim Anwender direkt vor Ort.

Mit mehr als 50 Mitarbeitenden an zwei Standorten im südhessischen Bickenbach und in Prag ist GTM der führende Spezialist für das Messen von Kräften und Momenten und setzt weltweit metrologische und messtechnische Maßstäbe. Zu den Produkten von GTM zählen Kraftaufnehmer, Drehmomentaufnehmer, Mehrkomponentenaufnehmer (MKA) sowie DMS-Messverstärker. Kraftmesstechnik von GTM zeichnet sich durch hohe Präzision und robuste, langlebige Bauweise aus. Mit dem eigenen DAkks-akkreditierten Kalibrierlabor (u.a. DIN EN ISO 376, DIN 51309, AA 045, AA 032) besitzt GTM das Know-how und die Verfahren zum Kalibrieren von Kräften, Momenten sowie Spannungsverhältnissen, und das für einen großen Nennbereich: 5 N bis 10 MN für Druck- und Zugkräfte, 5 bis 5.000 N·m für Momente. GTM fertigt Messeinrichtungen für Staatsinstitute, Kalibrierlaboratorien und Hersteller von Kraft- und Drehmomentaufnehmern. GTM zählt zu den Impulsgebern im Bereich der MKA-Messtechnik und besitzt hohe Expertise darin, maßgefertigte Sensorik zum Messen von Kräften und Drehmomenten zu entwickeln und zu bauen – vom Prototypen bis zur Großserie. Bislang einzigartig ist die von GTM entwickelte akkreditierte MKA-Bezugsnormalmesseinrichtung: Sie misst vollautomatisch alle Vektorachsen gleichzeitig und unabhängig voneinander und bezieht dabei auch die Schwerkraft ein.