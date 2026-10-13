Neue Leadership-Programme für Führung und Teamkollaboration bei UMS

UMS Academy erweitert Trainingsportfolio: Neue Leadership-Programme für Führung und Teamkollaboration

Führung entscheidet heute nicht mehr allein über Richtung und Ergebnisse. Sie schafft Orientierung in Veränderung, ermöglicht Zusammenarbeit und muss Menschen dazu befähigen, Verantwortung zu übernehmen. Mit einem deutlich erweiterten Trainingsportfolio im Themenfeld Leadership & Teamkollaboration baut die UMS Academy ihr Angebot über die etablierten Programme für Prozessoptimierung und Lean Six Sigma hinaus aus.

Die neuen Trainings richten sich an Fach- und Führungskräfte, die ihre persönliche Wirksamkeit stärken, Teams systematisch entwickeln, Zusammenarbeit erleichtern und neue strategische Herausforderungen sicher gestalten wollen. Das Spektrum reicht von Self Leadership und Team Leadership über Facilitative Leadership bis zu AI Leadership und Value Based Selling.

Leadership & Teamkollaboration: Führung wird zur Gestaltungskompetenz

Organisationen verändern sich schneller, Verantwortlichkeiten werden dezentraler und Teams arbeiten über Funktionen, Standorte und Disziplinen hinweg. Führung muss unter diesen Bedingungen mehr leisten als Aufgaben zu verteilen und Ergebnisse zu kontrollieren. Sie muss Orientierung schaffen, Kommunikation ermöglichen, Entscheidungsprozesse strukturieren und Menschen in die Lage versetzen, gemeinsam gute Lösungen zu entwickeln.

Genau hier setzt das Themenfeld Leadership & Teamkollaboration der UMS Academy an. Die Trainings betrachten Führung aus mehreren Perspektiven: von der Selbstführung über die Entwicklung leistungsfähiger Teams und facilitatives Führen bis zum strategischen Umgang mit künstlicher Intelligenz und wertorientierter Kundenkommunikation. Gemeinsam ist ihnen der konsequente Praxisbezug. Teilnehmende arbeiten an realen Situationen aus ihrem Verantwortungsbereich und übertragen Methoden und Werkzeuge unmittelbar in ihren Führungsalltag.

Self Leadership – sich selbst wirkungsvoll führen

Wirksame Führung beginnt bei der eigenen Person. Im Self Leadership Training setzen sich Führungskräfte mit ihrer eigenen Wirkung, ihren Verhaltensmustern und ihrer persönlichen Führungsrolle auseinander. Ziel ist es, das eigene Potenzial bewusster zu nutzen und die Grundlage für transformationale Führung zu schaffen.

Im Mittelpunkt stehen Selbstreflexion, Selbstwahrnehmung und die Frage, wie Führungskräfte auch unter Druck handlungsfähig und glaubwürdig bleiben. Wer die eigenen Stärken, Motive und Reaktionsmuster kennt, kann bewusster entscheiden, klarer kommunizieren und anderen mehr Orientierung geben. Self Leadership schafft damit die Basis für persönliche Wirksamkeit und nachhaltige Führung.

Team Leadership – Teams zu gemeinsamer Leistung befähigen

Gute Teamleistung entsteht nicht zufällig. Das Team Leadership Training vermittelt Führungskräften einen strukturierten Ansatz, um Teamdynamiken zu analysieren, gemeinsame Ziele und eine überzeugende Vision zu entwickeln und Veränderungen aktiv zu gestalten.

Die Teilnehmenden arbeiten mit konkreten Führungsinstrumenten für Teamorganisation, Feedback, Coaching und Kommunikation. Sie lernen, Stärken und Entwicklungsfelder im Team sichtbar zu machen, Widerstände konstruktiv aufzugreifen und aus einer gemeinsamen Ausrichtung konkrete Entwicklungsschritte abzuleiten. So entsteht ein belastbarer Fahrplan für nachhaltige Teamperformance statt kurzfristiger Einzelmaßnahmen.

Facilitative Leadership – Eigenverantwortung und Kollaboration fördern

Je komplexer Aufgaben werden, desto weniger können Führungskräfte jede Lösung selbst vorgeben. Facilitative Leadership setzt deshalb auf Beteiligung, strukturierte Zusammenarbeit und die Fähigkeit, Teams durch Entscheidungs- und Lösungsprozesse zu führen.

Im Facilitative Leadership Training lernen Führungskräfte, Meetings und Workshops systematisch zu gestalten, komplexe Entscheidungen zu strukturieren und schwierige Gruppendynamiken souverän zu moderieren. Der Fokus liegt darauf, Räume zu schaffen, in denen Teams eigenverantwortlich handeln, Selbstorganisation entwickeln und gemeinsam bessere Ergebnisse erzielen. Facilitation wird so zu einem zentralen Führungsinstrument für moderne, kollaborative Organisationen.

AI Leadership – from Strategy to Value: künstliche Intelligenz strategisch führen

Künstliche Intelligenz ist längst nicht mehr nur ein Technologieprojekt. Führungskräfte müssen beurteilen können, wo AI echten Business Value schafft, welche Use Cases Priorität haben und wie Chancen, Risiken und Governance in eine tragfähige Strategie übersetzt werden.

Das Executive-Format AI Leadership – from Strategy to Value verbindet strategische Einordnung mit konkreter Umsetzung. Teilnehmende analysieren den AI-Reifegrad ihres Verantwortungsbereichs, entwickeln eine AI-Strategie, identifizieren und priorisieren relevante AI Use Cases und erarbeiten einen Ansatz für Umsetzung und Skalierung. Ziel ist nicht die nächste isolierte AI-Initiative, sondern nachhaltige Wertschöpfung mit messbarem Business Impact.

Value Based Selling – Kundennutzen messbar machen und wertorientiert verhandeln

Auch im Vertrieb zeigt sich Führungskompetenz darin, Wert klar zu vermitteln. Value Based Selling richtet den Blick weg vom reinen Preis und hin zum konkreten Kundennutzen. Teilnehmende lernen, Mehrwert nachvollziehbar und möglichst messbar herauszuarbeiten, Preise souverän zu begründen und Verhandlungen wertorientiert zu führen.

Gerade bei komplexen Produkten und Dienstleistungen hilft ein konsequent wertbasierter Verkaufsansatz dabei, Kundengespräche auf die tatsächlichen geschäftlichen Herausforderungen auszurichten. Damit stärkt das Training nicht nur die Verhandlungssicherheit, sondern auch die Fähigkeit, langfristige und wirtschaftlich tragfähige Kundenbeziehungen aufzubauen.

Führungskompetenz, die im Alltag Wirkung entfaltet

Wer heute Führungsverantwortung übernimmt oder sich gezielt darauf vorbereitet, braucht mehr als einzelne Führungstechniken. Selbstführung, Teamdynamik, Facilitation, AI-Kompetenz und wertorientierte Kommunikation greifen zunehmend ineinander. Die Leadership-Trainings der UMS Academy setzen deshalb auf unmittelbaren Praxistransfer und konkrete Herausforderungen aus dem Arbeitsalltag.

Das Themenfeld Leadership & Teamkollaboration bietet einen strukturierten Einstieg und passende Entwicklungsmöglichkeiten für unterschiedliche Führungsrollen. Wer die eigene Wirksamkeit erhöhen, Teams zu mehr Eigenverantwortung befähigen und Transformation aktiv gestalten möchte, findet hier die passenden Trainings.

Über die UMS Academy

Die UMS Academy steht für praxisnahe Weiterbildung mit messbarer Wirkung. Seit mehr als 40 Jahren verbindet sie fundiertes Methodenwissen mit intensiver Praxis, interaktiven Lernformaten und dem direkten Transfer in den Arbeitsalltag. Ziel ist es, Menschen und Organisationen zu befähigen, Strategien in konkrete, messbare Ergebnisse zu übersetzen und Veränderung nachhaltig zu verankern.

Das Trainingsportfolio reicht von Leadership und Teamkollaboration über Projektmanagement, Prozessoptimierung und -management sowie Innovation und Agilität bis zum Changemanagement. Die Trainings werden von erfahrenen Beraterinnen und Beratern durchgeführt, die die vermittelten Methoden regelmäßig in realen Kunden- und Transformationsprojekten einsetzen. Dadurch verbindet die UMS Academy methodische Exzellenz mit praktischer Umsetzungserfahrung.

Das Angebot richtet sich an Fach- und Führungskräfte, Projekt- und Prozessverantwortliche sowie Unternehmen, die Kompetenzen systematisch aufbauen und Lernen als Bestandteil wirksamer Organisationsentwicklung verstehen. Neben offenen Trainings bietet die UMS Academy maßgeschneiderte Inhouse-Trainings, Entwicklungsprogramme, Corporate Learning Services, Coaching und digitale Lernformate an.