Neue Lehrerausbildung in Bayern – Eine Investition an genau der richtigen Stelle

Die Forderung der Kommission, dass künftig alle Lehramts-Studiengänge einheitlich auf zehn Semester angelegt sein sollten, wurde erwartungsgemäß nicht erfüllt. Aber immerhin gibt es für alle ein Semester zusätzlich, damit mehr Praxisanteile möglich werden. Dass im Gegenzug die schriftliche Hausarbeit für das zweite Staatsexamen abgeschafft wird, belegt den Mut, alte Zöpfe abzuschneiden. Damit die Reform wirksam werden kann, stellt die Bayern-Koalition trotz knapper Mittel sogar in bescheidenem Maßstab zusätzliche Stellen zur Verfügung. Das ist in Zeiten immer schlechter werdender Schülerleistungen eine Investition an genau der richtigen Stelle.

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