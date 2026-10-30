Neue Server für Edge und Office-IT: bluechip erweitert SERVERline Portfolio

Mit dem SERVERline T30350r und dem SERVERline T40335r erweitert die bluechip Computer AG ihr Serverportfolio um zwei Plattformen für unterschiedliche Anforderungen mittelständischer Unternehmen. Beide Systeme sind wahlweise mit AMD EPYC™- oder Intel® Xeon®-Prozessoren erhältlich und unterstützen unter anderem Windows Server 2025 sowie Collax HA-Cluster.

Der kompakte T30350r ist auf leistungsintensive Anwendungen wie Virtualisierung, Backup, Storage und Edge-Computing ausgerichtet. PCIe-Erweiterungsmöglichkeiten, Hot-Swap fähige SAS-, SATA- und NVMe-Laufwerke sowie optional redundante Netzteile ermöglichen eine flexible Konfiguration.

Der besonders geräuscharme T40335r adressiert dagegen Unternehmen ohne separaten Serverraum. Ein optionales Silent-Cooling-Kit, bis zu acht Hot-Swap-fähige Laufwerke und die optionale 19-Zoll-Montage ermöglichen den flexiblen Einsatz in Büros, Praxen und Kanzleien.

Damit stellt bluechip seinen Fachhandelspartnern und Systemhäusern zwei flexibel konfigurierbare „Made in Germany“-Plattformen für unterschiedliche Kundenanforderungen zur Verfügung. Beide Modelle sind ab sofort erhältlich.

Seit über 34 Jahren erfolgreich am Markt, ist die bluechip Computer AG eines der führenden deutschen IT-Unternehmen. Im Geschäftsjahr 2025/2026 erwirtschaftete die bluechip group mit durchschnittlich 300 Mitarbeitern (davon über 40 Auszubildende) auf 25.000 qm Fertigungs- und Logistikflächen ca. 166 Mio. EUR Umsatz.

Als Partner des Fachhandels, der Systemhäuser und anderer Wiederverkäufer agiert bluechip als Hersteller, Distributor und Dienstleister. Unter der Eigenmarke „bluechip“ entwickelt, baut und vertreibt das in Mitteldeutschland ansässige Unternehmen auf individuelle Kundenanforderungen zugeschnittene Server, Workstations, Desktop-PCs und Notebooks sowie spezielle Lösungen für den Medizin-, Industrie- und Bildungssektor.

Ergänzend dazu bietet bluechip mit Workplace-as-a-Service ein flexibles Arbeitsplatzmodell auf Mietbasis sowie eigene Cloud Services mit Datenstandort in Deutschland an.

Als IT-Distributor hat bluechip ein breites Sortiment an Peripheriegeräten, Netzwerkzubehör, PC-Komponenten und Software im Angebot. Hardwareorientierte Entwicklungs-, Logistik- und Servicedienstleistungen wie Warehousing, OEM-Geräteentwicklung oder Produktveredelung komplettieren das Portfolio.