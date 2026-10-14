Neue Steuern- Das Prinzip heißt „linke Tasche, rechte Tasche“

Schwarz-Rot bekommt noch Einigungen hin: Sobald die Bürger mehr bezahlen sollen, finden Union und SPD Kompromisse. So ist zumindest der Eindruck. Gewiss, der Tankrabatt gilt, außerdem ist die Entlastung kleiner Einkommen auf den Weg gebracht. Zugleich jedoch gibt es eine Verteuerungsorgie. Zuckersteuer und höhere Preise für Zigaretten: Sie treffen vor allem Menschen mit wenig Geld hart. Die Bundesregierung macht nicht einmal einen Hehl daraus, dass es ihr um zusätzliche Einnahmen für den klammen Haushalt geht. So bekommt Gesundheitsvorsorge einen faden Beigeschmack.

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