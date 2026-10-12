Neuer Bildungsträger in Leverkusen: Qwalio will Beschäftigte und Arbeitsuchende fit für KI machen

Leverkusen, 12. Oktober 2026 – Mit der Qwalio UG (haftungsbeschränkt) i. G. startet in Leverkusen ein neuer Bildungsträger für berufliche Weiterbildung im Bereich Künstliche Intelligenz. Die Akademie wurde am 16. September 2026 von Cihan Yildirim, Tunahan Cindoruk und Yasin Hasan Yesilyurt gegründet und hat ihren Sitz im Smartspace in Leverkusen-Wiesdorf.

Qwalio richtet sich an drei Gruppen: Betriebe, die ihre Mitarbeitenden für den Einsatz von KI qualifizieren wollen, Beschäftigte selbst und Arbeitsuchende, die mit KI-Kompetenz ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt verbessern möchten. Geplant sind drei Weiterbildungen: „KI-Beauftragte:r“ berufsbegleitend über 20 Wochen, „KI-Spezialist:in“ in sechs Monaten Vollzeit und „KI-Manager:in“ über neun Monate inklusive Praxisphase.

Der Unterricht findet live im virtuellen Klassenraum statt, mit Lehrkraft und in kleinen Gruppen von höchstens zwölf Teilnehmenden. Jede Maßnahme endet mit einer eigenständig bearbeiteten Praxisaufgabe aus dem echten Arbeitsalltag. Der erste Kurs soll voraussichtlich ab dem 1. Dezember 2026 starten.

„KI verändert gerade fast jeden Arbeitsplatz – im Lager genauso wie im Büro“, sagt Geschäftsführer Cihan Yildirim. „Wir haben in unseren eigenen Betrieben erlebt, wie viel Zeit und Nerven sich mit KI sparen lassen, wenn man weiß, wie es geht. Genau dieses Praxiswissen wollen wir weitergeben – verständlich, ohne Fachchinesisch und für jeden zugänglich.“

Alle drei Gründer bringen Erfahrung aus der Unternehmensführung mit und unterrichten selbst. Yildirim und Cindoruk leiten gemeinsam einen Personaldienstleister mit über 100 Beschäftigten, Yesilyurt ist selbstständiger Unternehmer und Versicherungsfachwirt (IHK). Die Zulassung als Träger nach der Akkreditierungs- und Zulassungsverordnung Arbeitsförderung (AZAV) ist beantragt; nach erfolgreichem Abschluss sollen die Kurse über die Agentur für Arbeit und die Jobcenter förderfähig sein.

Interessierte Betriebe und Einzelpersonen können sich bereits jetzt unter https://qwalio.de informieren und eine kostenlose Erstberatung anfragen.