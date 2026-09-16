Neuer dydaqlog IIoT-Datenlogger: flexibel messen, intelligent vernetzen

BMC Solutions erweitert sein Portfolio um die neue Generation des dydaqlog-Datenloggers seines Herstellerpartners gbm. Mit 16 flexibel konfigurierbaren Analogeingängen, 24-V-Sensorversorgung, Drahtbrucherkennung für Thermoelemente und Modbus RTU Schnittstelle bietet er erweiterte Möglichkeiten für industrielle Mess- und Überwachungsaufgaben.

Der neue dydaqlog ist ein leistungsfähiger IIoT-Datenlogger zur Erfassung, Verarbeitung und Übertragung unterschiedlichster Messgrößen.

Ein wesentlicher Vorteil ist die flexible Sensoranbindung: Die 16 unabhängig voneinander konfigurierbaren Analogeingänge mit 24-Bit-Auflösung ermöglichen unter anderem den direkten Anschluss von Thermoelementen, PT50-, PT100-, PT500- und PT1000-Widerstandsthermometern sowie Dehnmessstreifen. Beim Einsatz von PT100 stehen in der neuen Gerätegeneration nun alle 16 Messkanäle zur Verfügung.

Zu den wichtigsten Neuerungen gehören:

16 PT100-Messkanäle statt bisher acht

24-V-Sensorspeisung für externe Sensoren

Drahtbrucherkennung bei Thermoelementen für eine schnellere Erkennung fehlerhafter Messstellen

Schraubklemmen für einen sicheren und praxisgerechten Sensoranschluss

Modbus RTU über RS485 zur einfachen Einbindung externer Sensoren und Geräte

neues Gehäusedesign

Durch die integrierte 24-V-Versorgung können geeignete externe Sensoren direkt versorgt werden. Neben Modbus RTU lassen sich externe Geräte je nach Konfiguration auch über MQTT oder Modbus TCP integrieren.

Messwerterfassung, Verarbeitung und Visualisierung in einem System

Der dydaqlog übernimmt nicht nur die Messwerterfassung. Ein leistungsfähiger ARM-Prozessor ermöglicht auch die direkte Verarbeitung der Messdaten. Messkanäle können miteinander verrechnet und auf definierte Grenzwerte überwacht werden. Bei entsprechenden Ereignissen können beispielsweise Alarme ausgelöst oder digitale Ausgänge geschaltet werden.

Für Konfiguration und Datenübertragung stehen WLAN und Gigabit-LAN zur Verfügung. Optional ist zudem eine 4G/LTE-Erweiterung erhältlich. Der integrierte Webserver ermöglicht die Einrichtung und Darstellung der Messdaten direkt über einen Webbrowser – beispielsweise auf PC, Tablet oder Smartphone.

Damit verbindet der neue dydaqlog präzise Messwerterfassung, lokale Datenverarbeitung und industrielle Kommunikation in einem kompakten System. Er eignet sich damit für vielfältige industrielle Mess- und Überwachungsaufgaben.

BMC Solutions berät bei Auswahl, Konfiguration und Integration des dydaqlog sowie bei der Zusammenstellung geeigneter Sensoren für die jeweilige Messaufgabe.

Mit über 40 Jahren Erfahrung im Vertrieb von PC-Messsystemen, Industrie PCs und Datenloggern bietet BMC Solutions maßgeschneiderte Lösungen für industrielle Messtechnik. In unserer hauseigenen Fertigung konfigurieren wir individuelle Komplettsysteme, die auch in kleinen Stückzahlen erhältlich sind. Unsere kompetente Beratung und termingerechte Lieferung gewährleisten höchste Kundenzufriedenheit. Mehr erfahren Sie auf: www.bmc.de.