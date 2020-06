Neuer Geschäftsführer beim deutschen Real-Time Location- & Sensor-Daten Service Anbieter

Eschborn/Frankfurt am Main, 03.06.2020 ? Andreas Radix übernimmt ab 1. März 2020 als neuer CEO den Vorsitz der Geschäftsleitung der IntraNav GmbH. Im Zuge der strategischen Weiterentwicklung und des weiteren geplanten Wachstums, entschloss sich INTRANAV nach sieben Jahren Geschäftserfahrung die Geschäftsleitung zu erweitern. ?Dies ist für unsere Vision als Real-Time Location- & Sensor-Daten Service Anbieter mit internationaler Ausrichtung notwendig, um die nächsten Schritte der Digitalisierung bei unseren Kunden erfolgreich umzusetzen?, so die Gründer Ersan Günes und Gonzalo Ibarra.

Andreas Radix bringt auf internationaler Ebene mehr als zehn Jahre Erfahrung als Geschäftsführer und Chief Operating Officer mit. Er hat verschiedene Management Stationen seit seinem Start bei der IBM Global Services mit dem erfolgreichen Auf- und Ausbau von Geschäftsbereichen im Service- und Dienstleistungssektor durchlaufen.

?Mit der Mission, den Artificial Digital Twin zu 100% bei der Digitalisierung der Unternehmen einzubauen, stellen wir uns weiter als Real-Time Location- und Sensor-Daten Service Anbieter für die industriellen Plattformen auf. Damit stärken wir den Digitalisierungspfad der (Intra-)Logistik, Automobilindustrie und Produktion für eine zügige Realisierung der Smart Factory und Digital Supply Chain. Wir nutzen die bestehenden Anwendungen, Systeme und Cloud Plattformen, u.a. SAP, um Real-Time Integrationen reibungslos, mit klarer strategischer Ausrichtung in den laufenden Digitalisierungsprogrammen zu implementieren. INTRANAV unterstützt Unternehmen nachhaltig bei der Lösung aktueller Herausforderungen auf dem Weg in die industrielle Digitalisierung. Somit tragen wir zur Vertiefung der Wertschöpfungskette bei und ermöglichen den aktiven Ausbau der Wettbewerbsfähigkeit am Standort Deutschland. Ich freue mich auf eine sehr spannende Zeit bei INTRANAV – Mit Ausblick auf die zeitnahe Verwirklichung von intelligenter Vernetzung, Steuerung von Transportfahrzeugen, dem Einsatz von Artificial Intelligence, sowie der Blockchain Integration innerhalb der globalen Supply Chain?” (Andreas Radix, CEO).