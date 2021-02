Neuer Lieferservice von nährstoffhaltigem Tiefkühlkost in München!

Entwickelt von einer Köchin und Mutter eines Kleinkindes wurde Easy Bite hergestellt um das tägliche Familienessen unvergesslich lecker und einfach zu machen.

Wie? Durch eine Kombination aus frisch gekochtem Essen und einer ganz besonderen Technik: Frisch gekochtes Essen wird in Vakuumbeuteln tiefgefroren. So werden weniger Eiskristalle gebildet und wertvolle Vitamine, Geschmacks- und Nährstoffe bleiben erhalten. Das Essen dann einfach in der Mikrowelle oder im Wasserbad aufwärmen und genießen. Mit der Mahlzeiten bekommt man nochmal eine detaillierte Anleitung geliefert.

Aber so einfach wird das sein:

1. Bringen Sie das Wasser in einem großen Topf zum Kochen.

2. Legen Sie Ihre Mahlzeit mit geschlossenen Packungen in den Topf und achten Sie darauf, dass das Wasser sehr heiß, aber nicht kochend ist.

3. Nach etwa 10 Minuten vorsichtig entfernen und fertig. Einfach mit einer Schere öffnen und auf den Teller legen.

4. Fertig!

Das Essen ist sehr lange im Gefrierfach haltbar, perfekt für jede Gelegenheit. Die Gerichte sind aber so lecker, dass Sie sie sofort aufessen möchten, das liegt ganz an Ihnen.

Die Menüs werden in kleinen Portionen nur mit frischen Zutaten und mit wenig Salz zubereitet, was eine hohe Qualität und einen guten Geschmack der Speisen gewährleistet. Das heißt Easy Bite ist geeignet für die ganze Familie, auch die ganz Kleinen. Eine Mahlzeit reicht für die Mutter und ihr Baby in der Beikost Phase genau aus, damit beide gut satt davon werden.

Auf der Website können Sie aus einer Vielzahl von Protein- und Beilagenkombinationen, sowie Suppen und Ofengerichten wie Lasagne und herzhaften Fleischpastete wählen. Alles sehr praktisch und einfach zum Aufwärmen und Genießen.

Liefergebiet ist im Moment nur München (Stadt).

Geliefert wird jede Woche Donnerstags, Bestellungen bis Mittwoch 12Uhr werden noch in der selben Woche berücksichtigt. Sie können jedoch jeden Tag der Woche bei der Lieferung sparen und vor Ort abholen.